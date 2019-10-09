 Независимый аудит доказал бы нецелесообразность законопроекта 1210, - заявление металлургов

Реальное положение дел в отечественной металлургии мог бы осветить независимый аудит. К его финансированию готовы присоединиться сами производители. Об этом шла речь на очередном заседании профильного парламентского комитета, которое представители отрасли назвали формальным общением, ведь за два месяца так и не найдено никаких компромиссов, сообщает "5 канал".
"Давайте создадим отдельную экспертную группу, привлечем любую, правильную с точки зрения Комитета, экспертную организацию. Эксперты дали бы свою оценку и объективные предложения. Мы готовы принять их выводы в рамках налоговой реформы. А чтобы это не стало нагрузкой на бюджет, мы готовы сами понести часть всех расходов", - сказала Ю.Данкова, финансист компании" Метинвест ".
Между тем представители отрасли и профильные ассоциации настаивают на отзыве законопроекта. Доказывают, что он до сих пор не учитывает аналитических данных международных партнеров Украины.
"Есть рекомендации МВФ, есть другие международные организации. Нужно привлечь их к оценке состояния дел. Они могли бы объективно сравнить условия работы украинских и международных компаний. После их предложений - и вносить изменения", - отметил народный депутат Муса Магомедов.
В случае отзыва законопроекта представители отрасли будут иметь время на внесение качественных изменений в этот документ. По предварительным оценкам профессиональных экономистов, в нынешней редакции он приведет к ситуации, когда в России добыча руды будет дешевле, чем в Украине, почти в 10 раз. Это означает проигрыш Украины на мировых рынках.
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+7
Выводите деньги из офшоров обратно в Украину и никакой аудит не будет нужен. Заскулили хапуги.
+5
Санта Барбара продолжается....
+4
Скіко можна здівацця над рінатом?
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
https://www.youtube.com/watch?v=lt7Mhk4nfgA
А може цього укладачі закону і хочуть? Може варто покопати розслідувачам і пошукати бенефіціарів цієї гоп-компанії слуг?
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!