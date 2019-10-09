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Все про:аудит (289) законопроект (2193) металлургия (324)

 Независимый аудит доказал бы нецелесообразность законопроекта 1210, - заявление металлургов

Законопроект не учитывает аналитических данных международных партнеров Украины, считают представители отрасли.


Реальное положение дел в отечественной металлургии мог бы осветить независимый аудит. К его финансированию готовы присоединиться сами производители. Об этом шла речь на очередном заседании профильного парламентского комитета, которое представители отрасли назвали формальным общением, ведь за два месяца так и не найдено никаких компромиссов, сообщает "5 канал".

"Давайте создадим отдельную экспертную группу, привлечем любую, правильную с точки зрения Комитета, экспертную организацию. Эксперты дали бы свою оценку и объективные предложения. Мы готовы принять их выводы в рамках налоговой реформы. А чтобы это не стало нагрузкой на бюджет, мы готовы сами понести часть всех расходов", - сказала Ю.Данкова, финансист компании" Метинвест ".

Между тем представители отрасли и профильные ассоциации настаивают на отзыве законопроекта. Доказывают, что он до сих пор не учитывает аналитических данных международных партнеров Украины.

"Есть рекомендации МВФ, есть другие международные организации. Нужно привлечь их к оценке состояния дел. Они могли бы объективно сравнить условия работы украинских и международных компаний. После их предложений - и вносить изменения", - отметил народный депутат Муса Магомедов.

В случае отзыва законопроекта представители отрасли будут иметь время на внесение качественных изменений в этот документ. По предварительным оценкам профессиональных экономистов, в нынешней редакции он приведет к ситуации, когда в России добыча руды будет дешевле, чем в Украине, почти в 10 раз. Это означает проигрыш Украины на мировых рынках.

Источник: https://censor.net.ua/n3153049
 
 
 Топ комментарии
 
Выводите деньги из офшоров обратно в Украину и никакой аудит не будет нужен. Заскулили хапуги.
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Скіко можна здівацця над рінатом?
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
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1210 потрібний Закон, будуть меньше курити цигарки а то обросли в металургії ФОПами, які там на..ч фопи можуть бути.
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Выводите деньги из офшоров обратно в Украину и никакой аудит не будет нужен. Заскулили хапуги.
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Когда цены на газ повышали, то так никто не паниковал, 5 канал молчал...как это повлияет на всю промышленность и сколько остановится предприятий....теперь закупаем в России удобрения и много чего сами остановили...
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"...в нынешней редакции он приведет к ситуации, когда в России добыча руды будет дешевле, чем в Украине, почти в 10 раз." Источник: https://censor.net.ua/n3153049

А може цього укладачі закону і хочуть? Може варто покопати розслідувачам і пошукати бенефіціарів цієї гоп-компанії слуг?
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Скіко можна здівацця над рінатом?
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
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Задолбали этим 1210. Сегодня нужно отмечать праздник. Дата читается одинаково в обе стороны. 9102019
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кидайте виробництво та їдьте в Трускавець вчитися як треба керувати
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