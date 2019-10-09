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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВСК (183) комитет (429) Медведчук (986) телевидение (562)

 Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк

Регламентный комитет Верховной Рады принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию скупки ряда телеканалов людьми из окружения кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщила нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов так называемой "группы Медведчука", которую мы с Александрой Устиновой (нардеп от "Голоса". - Ред.) инициировали", - написала она.

По словам Василевской-Смаглюк, на заседании также звучали предложения также проверить телеканал 1+1.

"ВСК будет создана. Меня лично беспокоит не так редакционная политика, а то, кто, когда и за какие деньги покупал телеканалы, и за какие средства их удерживает", - подчеркнула нардеп

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Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам группы Медведчука, - нардеп Василевская-Смаглюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153048
 
   
 Топ комментарии
 
Должен быть канал "Моника Ньюз" и "Ебеня Инфо". остальные закрыть!
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Вроде бы и ПЕПо уже не у дел...а сотрудничество власти с Медведчуком все продолжается...
Да 73% дурников!?))))
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Где ваше негодование?
Где разорванные пуканы от благородного гнева?

Идиоты...
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Должен быть канал "Моника Ньюз" и "***** Инфо". остальные закрыть!
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Когда прикроют каналы Коломойского? Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3741
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Вроде бы и ПЕПо уже не у дел...а сотрудничество власти с Медведчуком все продолжается...
Да 73% дурников!?))))
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Где ваше негодование?
Где разорванные пуканы от благородного гнева?

Идиоты...
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Не вопрос. Добре. Но вот вопрос: если верить бене, его активы заморожены и он живет на 20 тыс то ли зеленых, то ли евро в месяц. Как он содержит Мосийчук и эту шоблу? Они ведь дорогие(почти элитные), стоят дорого. Где ВСК выяснить источники финансирования этой дряни?
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А закон по ВСК есть? Вы его приняли идиоты? Или опять - создадите, поговорите и разойдетесь?!
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Да,да,создадите,припугнёте,а потом бенька возьмет у чука милииардик и все затухнет,как с потрохом.
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Представляю реакцию народа, если бы скажем гауляйтер пруссии, кум гитлера, купил бы себе радиоканал и не слезал бы с него ни днем ни ночью Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7075
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создание ВСК по каналам "группы Медведчука"/ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019, 19:01 .-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. -Типа царь должен быть один/18 июля Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Сотрясения воздуха .Ворон ворону глаз не выклюнет.
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Сепарско-кацапські канали медведчук нах!
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