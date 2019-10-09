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 Аудит перинатальных центров проведут в Украине, - Минздрав

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела встречу с Ассоциацией неонатологов Украины и Уполномоченным Президента Украины по правам детей Николаем Кулебой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первоочередная совместная наработка ведомства с Ассоциацией неонатологов Украины - завершение процесса регионализации, а это - необходимое условие предоставления перинатальной помощи - и проведение аудита заведений. Нужно оценить обеспечения кадрами, оборудованием и лекарствами. И состояние самих этих центров.

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"В Черновцах перинатальный центр в ремонте с 2012 года. В Одессе строится с 2011 года", - подчеркнула министр.

Также сообщается, что Украинская ассоциация неонатологов Украины разрабатывает учебную программу по специальности "Неонатология" и адаптирует ее для Украины.

Аудит перинатальных центров проведут в Украине, - Минздрав 01

Напомним, в программе деятельности правительства, которая была утверждена Верховной Радой Украины 4 октября, одним из приоритетов работы Министерства здравоохранения установлено сохранения здоровья детей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153046
 
 
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Планы, аудиты, проверки, разработки, интервью...так врмя до импичмента и пролетит.
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Все, нахрін, розвалять, під виглядом аудитів
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