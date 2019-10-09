 Аудит перинатальных центров проведут в Украине, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Первоочередная совместная наработка ведомства с Ассоциацией неонатологов Украины - завершение процесса регионализации, а это - необходимое условие предоставления перинатальной помощи - и проведение аудита заведений. Нужно оценить обеспечения кадрами, оборудованием и лекарствами. И состояние самих этих центров.
"В Черновцах перинатальный центр в ремонте с 2012 года. В Одессе строится с 2011 года", - подчеркнула министр.
Также сообщается, что Украинская ассоциация неонатологов Украины разрабатывает учебную программу по специальности "Неонатология" и адаптирует ее для Украины.
Напомним, в программе деятельности правительства, которая была утверждена Верховной Радой Украины 4 октября, одним из приоритетов работы Министерства здравоохранения установлено сохранения здоровья детей.