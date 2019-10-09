 Если мы уйдем из-под Петровского, террористы вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции, - экс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-командир батальона 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник.



"Я категорически против разведения войск. На позициях, которые сейчас собираются оставить, я потерял четырех своих человек. Если мы отойдем от Петровского, то потеряем не просто кусок украинской земли, но и место, в которое было вложено много сил, нервов, здоровья и крови. Ребята много труда туда вложили, чтобы оборудовать позиции. Ладно если бы мы вышли на государственную границу, можно было бы развести войска для снятия напряжения. Мы – своих отводим, Россия – своих. Но если нам придется оставить часть Водяного, Песок, Марьинки и Красногоровки – это неприемлемо. Наоборот, нужно приложить все силы для возврата этих территорий", – подчеркнул Плахотник.

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По его словам, в случае разведения войск боевики смогут контролировать местность с высот возле Петровского.



"На позициях западнее Петровского моя бригада стояла чуть больше года назад. Прозвучали такие тезисы, что вот мы, мол, приедем и поговорим с местными жителями. Но как они собираются это сделать? Власти, похоже, не в курсе, что Петровское находится на оккупированной территории. Разведение войск ранее проходило от Викторовки – с военной точки зрения это село никакой ценности не предоставляет. Тот, кто туда зайдет, попадет в капкан. А сейчас, если мы оставим наши позиций, сепары уйдут из "серой зоны" и вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции в районе Петровского. Кроме того, южнее и севернее него есть высоты. И даже если наши ребята отойдут на 1 км в сторону, благодаря этим высотам боевики смогут полностью контролировать местность. Тогда никаких положительных результатов у нас там, разумеется, не будет. По факту получится так, что мы отходим и отдаем свою территорию, а сепары практически ничего не теряют", – заявил собеседник.

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Он отметил, что жители Петровского практически не имеют доступа к украинским СМИ.



"Местные жители живут словно на границе двух миров. Бывает так, что у человека есть земля на свободной территории и на оккупированной. С той стороны ее обрабатывают дочка, сын или брат, а с этой – он сам. Поэтому местные немногословны. Их позиция: мы за мир. А как он будет достигнут, озвучить не могут. Люди в первую очередь думают о своей безопасности. Поэтому предпочитает промолчать. Когда мы общались с ребятами, знающими ситуацию в Петровском, выяснили, что многие там поддерживали оккупантов. Минстець палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Если украинские каналы там и есть, то качество их приема – страшное. Смотреть невозможно. Те, кто живут в оккупации, давно обработаны российской пропагандой. И отсутствие информации с нашей стороны – убивает для них всякую надежду", – резюмировал Плахотник.