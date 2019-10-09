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Все про:Донбасс (19593) 93 отдельная механизированная бригада (55)

 Если мы уйдем из-под Петровского, террористы вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции, - экс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Если украинская армия уйдет из-под Петровского Донецкой области, пророссийские боевики вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции в этом районе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-командир батальона 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник.

"Я категорически против разведения войск. На позициях, которые сейчас собираются оставить, я потерял четырех своих человек. Если мы отойдем от Петровского, то потеряем не просто кусок украинской земли, но и место, в которое было вложено много сил, нервов, здоровья и крови. Ребята много труда туда вложили, чтобы оборудовать позиции. Ладно если бы мы вышли на государственную границу, можно было бы развести войска для снятия напряжения. Мы – своих отводим, Россия – своих. Но если нам придется оставить часть Водяного, Песок, Марьинки и Красногоровки – это неприемлемо. Наоборот, нужно приложить все силы для возврата этих территорий", – подчеркнул Плахотник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

По его словам, в случае разведения войск боевики смогут контролировать местность с высот возле Петровского.

"На позициях западнее Петровского моя бригада стояла чуть больше года назад. Прозвучали такие тезисы, что вот мы, мол, приедем и поговорим с местными жителями. Но как они собираются это сделать? Власти, похоже, не в курсе, что Петровское находится на оккупированной территории. Разведение войск ранее проходило от Викторовки – с военной точки зрения это село никакой ценности не предоставляет. Тот, кто туда зайдет, попадет в капкан. А сейчас, если мы оставим наши позиций, сепары уйдут из "серой зоны" и вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции в районе Петровского. Кроме того, южнее и севернее него есть высоты. И даже если наши ребята отойдут на 1 км в сторону, благодаря этим высотам боевики смогут полностью контролировать местность. Тогда никаких положительных результатов у нас там, разумеется, не будет. По факту получится так, что мы отходим и отдаем свою территорию, а сепары практически ничего не теряют", – заявил собеседник.

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Он отметил, что жители Петровского практически не имеют доступа к украинским СМИ.

"Местные жители живут словно на границе двух миров. Бывает так, что у человека есть земля на свободной территории и на оккупированной. С той стороны ее обрабатывают дочка, сын или брат, а с этой – он сам. Поэтому местные немногословны. Их позиция: мы за мир. А как он будет достигнут, озвучить не могут. Люди в первую очередь думают о своей безопасности. Поэтому предпочитает промолчать. Когда мы общались с ребятами, знающими ситуацию в Петровском, выяснили, что многие там поддерживали оккупантов. Минстець палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Если украинские каналы там и есть, то качество их приема – страшное. Смотреть невозможно. Те, кто живут в оккупации, давно обработаны российской пропагандой. И отсутствие информации с нашей стороны – убивает для них всякую надежду", – резюмировал Плахотник.

Источник: https://censor.net.ua/n3153045
 
   
 Топ комментарии
 
Але хто його послухає ?
Зельці, який ухилявся від повісток і армію бачив лише по тєлєку, краще знати ...
Так вирішив мудрий український наріт.
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із клоуна в головнокомандувачі..
ех! українці самі себе пошили в дурні.
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Схоже, що Зеленський заради особистого піару і самозамилування готовий на все.
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Але хто його послухає ?
Зельці, який ухилявся від повісток і армію бачив лише по тєлєку, краще знати ...
Так вирішив мудрий український наріт.
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із клоуна в головнокомандувачі..
ех! українці самі себе пошили в дурні.
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не думайте так - українці не такі дурні!
уже все пробували і кучму і юща, і навіть - пороха(ну порох же! - куди вже сильніше?) - ну не йдуть реформи,
То чому не попробувати трохи іншого, може дещо ірраціонального, але воно може виявитися дієвим.
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Ви, коли хворієте, йдете лікуватись до лікаря, чи до артиста?
Взагалі, у Вас тоді виникає така думка? Типу, от в мене апендицит, а нумо я пійду в цирк ?
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Спробуй зуб полікувати у сантехніка. Розкажеш потім про ірраціональне відчуття вантуса у роті. А раптом виявитсья дієво.
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Ви, на одну хвилину випередили мене. Написав практично те, що й Ви.
Бо закони розуму і логіки однакові.
Але не для адептів блазня.
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Взагалі дивуюсь відсутності ознак будь-якого розуму у зебільних істот.
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Обіцяти женитись і женитись - дві великі різниці.
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не прочитавши гавкнути і сказати,а яка різниця
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Добре себе характеризуєте. Тільки точніше про вас буде - гавкати недумаючи.
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Читай(те) внимательно. Процесс развода был, кацапы потеряли свои позиции. Сейчас Зе возвращает им эти позиции обратно. При этом он еще и на войне наживается раз разрешил торговать с ОРДЛО.
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Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
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тобто ми виживем після зеленої чуми ?
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Так Зелена Шмаркля тыльки цього хоче... вын же Украъну називав шльндрою перед кацабськими виродками...
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Ідеальних позицій не існу.є. Існують ідеальні для Пуйла українські зрадники.
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зелебобы, а из дебальцево сепары уже синхронно ушли? так и тут уйдут
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Схоже, що Зеленський заради особистого піару і самозамилування готовий на все.
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А что ты хотел, если этот хомо сапиенс, за бабки ползал по сцене на коленях, валялся в ногах олигархов и тупого быдла, изображал из себя все, за что платили. Ни чести ни совести за аплодисменты.
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Це треба питати в тих, хто його хотів Если мы уйдем из-под Петровского, террористы вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции, - экс-комбат 93-й ОМБ Плахотник - Цензор.НЕТ 986
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Чтоб оно нарико🤢🤡 сдохло ,погань🥒💩🕷
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пришло время новому верховному главкому брать это дело в свои руки ...
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террористы вернутся/ Так слугам народа Коломойского для гешефтов нужна тишина. Снятие экономической блокады ОРДЛО : Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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шо за мелочи, от украинской земли отказались в серой зоне, шо вы там муму трахаете,..откажитесь уже от всей Украины, поколение зе-кокса.
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Вот не пойму одного, ветеранов уже почти полмиллиона, а на фронте из низ почти никого. Ветеран это победитель, в Риме звание ветеран давал только Император и только после победы. У нас победы еще нет, а все уже герои и учат как побеждать не имея за плечами не единой победы. Почему полковник не в армии?
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Падажди, они права на землю оформляют. И войны у нас нет, не надо злить главстерха!
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Сергій Іванович буквально нещодавно досяг граничного віку перебування на дійсній службі за своєю посадою. Він в АТО з 2014 року комбатом, здобув великої поваги серед бойових побратимів. Не вам оцінювати його діяльність і не для вашого диванного розуміння сутність перемог і поразок.
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у нас не так ! Вы это из кино взяли - ветеран звучит гордо . А реальность такова , что ветеран , отслужил , пришел и дома его гнобят ,на улицах пиСдят и нет ему спасения и защиты ,водилы маршурток выкидывают ,как котов ,многим стыдно признаться. что он из атошников .
Я против такого и этого , но это правда .Тут со мной многие не согласны , это их дело и взгляд с теплого дивана и веяния фильма Рэмбо .
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развод по губам украинцев зелёными шмарклями...
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Нет, это развод по носам и деснам белым порошком! Вопрос - скажите, кто победит- если Армией Львов руководит Мышь, или если Армией Мышей руководит Лев! Ну так, эту зеленую Мышь выбрали вы сами, и теперь только можете злобно рычать или выть на Луну. Вас же предупреждали, а предупрежден- значит вооружен!
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Великий правитель
Коль кон оставил он и маму,
Мир понял: черт ему не брат.
Выносит в люди стенограмму
Затравленный Зеленским Трамп.

Отводит вглубь Россия взводы
За сто километров от нас.
Бойцы РФ стреляют в воздух,
Чтоб не тащить боезапас.

Кличко в столице стонет, жмется:
- В больницу лучше, иль в тюрьму?
На ринге с Вовой коль сойдется,
Накостыляет ЗЕ ему.

Ворюги плачут, и недаром:
Им вечный кончился банкет
И Порошенко ближе к нарам
Уже на целый миллиметр.

Недаром пипл поверил в Зелю.
Зеленский пуп порвет за нас.
Продаст он банки, рельсы, землю,
Народу выручку отдаст.

О нем базарит вся планета
И я, признаться, впечатлен.
Сошлись в Зеленском воин света,
Конфуций и Наполеон.

И пусть врагам его неймется
Страны спасителя ругать,
Майдан, я чую, соберется
Корону ЗЕ златую дать!
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Какой ужас... Это ж те процентов пятнадцать зебилов, которые еще у моники остались, лечить в стационаре нужно
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Единственное правильное решение строить стену ,путин с востока не уйдет так как все заводы вывезли в РФ , и скрыть следы преступления не возможно.
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"Мир" Зеленського - ми відводимо війська, окупанти захоплюють нашу землю
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Сергію Івановичу, Вам велика шана від 22 і 92
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В 1918 Украина подписала Договор о ненападении с Советской россией. После чего россия тут-же напала на Украину. Деникинцы поступили бы точно так-же. Был еще Махно-тот тоже любил договариваться с русней. Все "договорщики" закончили или смертью или писанием мемуаров в изгнании.
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АТОшники . вас ****** ! Не верьте ни одному слову .
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Это какое-то дежавю.. монголы и стахановцы-буряты снова прут на Русь и всю Оукраину!
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Пора Богдану Зеленскому припомнить кгбэшный сленг - "найопка - друг чекиста".
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