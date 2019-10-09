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Все про:оборона (1110) оружие (3768)

 Оборонные предприятия почти не загружены, - президент Ассоциации производителей вооружения Кодачигов

На данный момент производители вооружения выпускают продукцию на 700 млн долларов. Продукцию на 200 млн закупает внутренний рынок, еще 500 млн - это экспорт.

Об этом на круглом столе по госзакупкам в оборонной сфере рассказал Вадим Кодачигов, президент Ассоциации
производителей вооружения и военной техники Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что оборонные предприятия почти не загружены, при полной загруженности они могли бы производить продукцию на сумму около 3 млрд долларов. "Мы можем в 6 раз увеличить объем производства. Нам не дают", - отметил Кодачигов.

Кроме того, Вадим Кодачигов рассказал, что демонополизация экспорта позволила бы оборонным предприятиям "хоть как-то выживать".

Источник: https://censor.net.ua/n3153044
 
 
 Топ комментарии
 
Гроші потрібні на зарплати сєпарам. А якже інакше. На черзі реінтеграція Данбасса.
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Навіщо ЗСУ нова зброя.? Потрібно збирати 2 млрд баксів як компенсацію ВАлеричу за Приватбанк.
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Кстати у сепаров огромный опыт в распиле на метал заводов, Бениным слугам есть чему поучиться.
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Гроші потрібні на зарплати сєпарам. А якже інакше. На черзі реінтеграція Данбасса.
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Кстати у сепаров огромный опыт в распиле на метал заводов, Бениным слугам есть чему поучиться.
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Навіть до бабульки не ходи - Пєця і Воха є два російських шпигуна. А цей хайп, що створили їхні ботоферми, є постановочним.
Дострокові президентські і парламентські.
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І кого знову вибере мудрий та розумний український виборець.?
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даже трудно представить! на ум приходит только ассенизатор, с 3 классами образования. и по запаху и по Ынтылекту близок к 73% на все 100!!!
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Зачем капитулирующим оборонные предприятия? Спасибо зебилам, хоть цены на коммуналку упадут. Но пока не падают.
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упадут до потолка.
тока шо слушал Дубинского - весь этот треп Гончарука - "ЛПП" называется.
да это и так было понятно, но зачем он так нагло врет?
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А зачем загружать работой оборону, если у нас не война, а ООС?Лучше вкушайте конфеток, успокойтесь и не Качайте лодку. Да, соя?
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У вас паранойя с этим Рошеном. Мяты попейте...
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ЗЕлёные клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ и всё время ищут сою в конфетах
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Лол, опять зебилам петься в штаны насрал 🤦🏼‍♂️
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Навіщо ЗСУ нова зброя.? Потрібно збирати 2 млрд баксів як компенсацію ВАлеричу за Приватбанк.
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Оборонные предприятия не загружены уже 6-й год !!!! - с них откатов не получишь и выгодней покупать металлолом у кого угодно но не производить самим!!! Закон экономики - война дает самый быстрый толчек в экономике так как воюющей стране нужно практически ВСЕ !!...
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Це ще Порошенко барига чи вже ні?
Я щось заплутався.
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Это в наследство оставил барыга порошенко после себя,а теперь приходится расхлёбывать.
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Там вже Апаршин " расхлёбывать" зібравсь так що не проблема.
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В воюющей стране тратятся деньги на скамейки, Мариинский дворец, на фонд шоколадного, на премии гос.чиновникам и т.д.
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Что такое 15 млрд грн на вооружение? Это даже 1 млрд долл США!!! Нужно хотя бы 50 млрд, т.е 2 млрд долл США!!!
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А Петро казав шо оборонка паше в три зміни )))
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