 Оборонные предприятия почти не загружены, - президент Ассоциации производителей вооружения Кодачигов

Об этом на круглом столе по госзакупкам в оборонной сфере рассказал Вадим Кодачигов, президент Ассоциации
производителей вооружения и военной техники Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что оборонные предприятия почти не загружены, при полной загруженности они могли бы производить продукцию на сумму около 3 млрд долларов. "Мы можем в 6 раз увеличить объем производства. Нам не дают", - отметил Кодачигов.
Кроме того, Вадим Кодачигов рассказал, что демонополизация экспорта позволила бы оборонным предприятиям "хоть как-то выживать".
Дострокові президентські і парламентські.
тока шо слушал Дубинского - весь этот треп Гончарука - "ЛПП" называется.
да это и так было понятно, но зачем он так нагло врет?
Я щось заплутався.