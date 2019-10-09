 Кабмин назначил заместителей министров в Минцифры и Минэнергетики

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В частности, назначены 8 заместителей министров, из них один - первый заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды, которым стал Шубин Виталий Николаевич.
Также Правительство назначило:
Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров;
Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции;
Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.
В Министерство цифровой трансформации назначены 4 заместителя:
Борнякова Александра Сергеевича - заместителем Министра;
Рабчинский Людмилу Сергеевну - заместителем Министра (с 15 октября 2019)
Шелеста Александра Владимировича - заместителем Министра;
Ионан Валерию Эдуардовна - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.
Правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности председателя Государственной регуляторной службы.
Кроме этого, рассмотрены проекты указов и распоряжений Президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича, председателя Бердичевской РГА Житомирской области - Димидюк Людмилы Викторовны, председателя Житомирской РГА - Оханского Юрия Николаевича, председателя Чудновской РГА Житомирской области - Хомича Александра Степановича.