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 Общество, Здоровье
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 Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов будут направлены в регионы, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины приняло решение в течение месяца направить около 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Минздрав, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов в ближайшее время поедут в регионы. Соответствующее решение принято в министерстве в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницы, в ближайшее время поставят препараты для лечения вирусных гепатитов В и С, орфанных метаболических заболеваний, легочной артериальной гипертензии.

"В ближайшее время министерство готовит оплату закупок медикаментов по семи направлениям на общую сумму $17,8 млн", - отметили в министерстве.

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Почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов будут направлены в регионы, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153042
 
 
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Вашими устами мёд пить.Бездельники- тварюги
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« В рэгыоны «- это значит мы из перепродадим три раза! Вы заслужили это. Лично мне вас не жалко-хавайте.
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Кому они достаются бесплатные лекарства никто не слышал. Жене спасибо врачам операцию сделали бесплатно, лекарства и биопсию в Киеве, все оплатил.
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це вражає - як швидко вирішуються питання! які молодці !
приємно читати такі новини, коли все кваліфіковано та швидко вирішується!
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Це ще зачин "папєрєдников", яких тут безжально розмазували по сторінках... Мій тато з травня безкоштовно приймає онкопрепарати. До цього вони обходилися 1700-2000 грн. на місяць при пенсії 2500.
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