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Все про:Ляпина (306) Милованов Тимофей (27) Госрегуляторная служба (8)

 Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину

Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Наступает новая эра в Государственной регуляторной службе. Сегодня решением Кабинета министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина", - сообщил министр.

При этом Милованов высоко оценил работу Ляпиной на занимаемой должности, отметив, что "она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине".

"Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - отметил глава Минэкономики.

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Милованов также пообещал, что на должность главы Госрегуляторной службы будет объявлен конкурс.

Министр добавил, что временно исполняющим обязанности председателя ГРС назначен заместитель главы ведомства Олег Мирошниченко.

Напомним, Ксения Ляпина занимала должность главы Государственной регуляторной службы с января 2015 года, до этого она была народным депутатом от фракции "Народный фронт", а ранее – от "Батькивщины".

Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153038
 
   
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денежные потоки Петра и Ко в офшоры.. Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 7924
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ща трускавецкие выпускники задиджитализируют факинг отрасль..
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доляпалась... носилась со своим 1210... не донесла, упустила на ноги...
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не справилась? так треба було думати та працювати!!!
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ща трускавецкие выпускники задиджитализируют факинг отрасль..
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Конспектуйте - соромно не знати бачення проблематики від Батька Нації Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну - Цензор.НЕТ 4215
https://www.youtube.com/watch?v=Zv9GzPUEHEo
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было понятно: глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина-глава это не надолго.Но не в течение же 23 часов 08.10.2019 18:55

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Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5884это же она была против 1210?зря она...беня парень мстительный Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5884
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теперь понятно почему она всю неделю возущалась.
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...ой-вэй...шо делаиццо!!!...а шо й то за служба такая тайная то была, только сейчас и узнал о ее существовании...блинн, да это ж "малина" по понятиям старым... сиди себе и регулюй)))))....млрд. тудой, 2 -сюдой, разницу себе на карман... Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5269
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А шо я говорил недельку назад?)))Вот и эта полетела акт фанера над Парижем
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Я не совсем понял - государственная регуляторная служба - это как институт непонятно чего в фильме "Забытая мелодия для флейты."?
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