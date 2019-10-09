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 Политика Украины
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Все про:ВР (23813) законопроект (2193) комитет (429) кнопкодавство (36)

 Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в первом чтении законопроект № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду.

"Я ставлю на голосование предложение подкомитета принять заключение и рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Денис Монастырский.

Члены комитета поддержали такое решение.

Автором проекта закона №2148 является первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3153037
 
   
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Такого при Пете не было. Верните Петю взад!
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Давно пора, как во всем мире.
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Таки Да !!! Давно пора--сколько можно издеваться над Народом Украины Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 388
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прямо... уголовное наказание..!.. ой, штраф 3000 - 5000 грн... разве отобьет охоту???
а вот лишение мандата - самое то!!!
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Круто, слуг будут сажать, поскольку они действуют по указке и априори являются кнопкодавами.
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И чаво так мало? Что для нардепа миллионера 51000-85000грн штраф когда он получит откат гораздо больше!? Когда им за голос предлагают сотни тысяч.. рассмешили однако))) или это так , что бы в очередной раз замылить людям глазки!!? Как хозяин слуг народа, требую за кнопкодавство наказание в виде мойки сартиров на ЖД вокзале с полгодика, или тюрьма! А гроши пущай они себе их засунут в одно место!
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а за давку одноглазого змея нет законопроекта? Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 1514
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лишать мандата. не хочешь работать - на выход. Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 8656
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