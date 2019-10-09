 Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду.

"Я ставлю на голосование предложение подкомитета принять заключение и рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Денис Монастырский.

Члены комитета поддержали такое решение.

Автором проекта закона №2148 является первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ", - говорится в пояснительной записке.

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