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 Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Оружие, из которого стреляли в пятилетнего Кирилла Тлявова, до сих пор не обнаружено.

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил на брифинге в Киеве 9 октября, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Был осуществлен комплекс не только следственных, но и оперативных действий, проведено более 30 обысков, негласные разыскные следственные действия... По результатам оружие не установлено", – сказал он.

Труба заверил, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления, принятие решения в производстве.

"Мы продолжаем искать оружие... У нас еще есть время, на завершающем этапе экспертизы. И надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств преступления мы все же найдем это оружие", – сказал он.

Директор ГБР отметил, что расследование дела об убийстве мальчика находится на завершающем этапе.

"Надеюсь, что в ноябре мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрения и определим квалификацию действий [каждого] участника. Всем понятно, что ребенок погиб от одной пули, следовательно, от пули одного участника", – сказал он.

Также читайте: ГБР в течение 1-2 месяцев завершит следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3153034
 
 
 Топ комментарии
 
Убийцы в погонах умеют прятать концы в воду!
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Так вліпити їм як за убивство за попередньою змовою, бігом і зброя знайдеться і той,що стріляв.
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пока не найдут ствол, ничего не сойдется. А его уже наверное расплавили где-нибудь Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком так и не нашли, - ГБР - Цензор.НЕТ 8786
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Так вліпити їм як за убивство за попередньою змовою, бігом і зброя знайдеться і той,що стріляв.
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Убийцы в погонах умеют прятать концы в воду!
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Ребёнок нашёл пистолет, застрелился, а пистолет выбросил в реку. По стечению обстоятельств рядом стреляли какие-то кто-то. Приемлемое для нашего суда объяснение.
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Поки не запалають автівки та хати тих, хто покриває вбивць, нічого не буде. "Правосуддя" в таких випадках прокинається тільки під погрозою власної смерті.
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Мусора поганые!
Там никто ничего и не искал...

Просто пяные твари убили дите...и все!
За это вышку им от народа надо было дать
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Неужели. Золотой батон Януковича тоже не нашли.
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Верить некоторым нельзя, вот обещал глава полиции Киевщины что пойдет "в самую гарячую точку в АТО" и пошел-возглавил полицейских АТО сидя в сотнях километрах от передовой. Так и тут ищут ствол ищут "найти не могут"...
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Родственники ребенка должны уже сами провести суд,очевидно что авакяновцы не способны нормально отправлять в Украине правосудие.
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