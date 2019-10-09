 В столкновении на блокпосту в Кременной пострадал спецназовец, двое человек задержаны, - Нацполиция

Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года несут службу на Луганщине и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.
Двоих человек полицейские задержали. Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра автомобиля, сотрудниками полиции были изъяты 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.
Сейчас ситуация находится под контролем.
Напоминаем, что, согласно Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого лица и осмотреть транспортное средство. Поэтому полиция призывает всех граждан четко придерживаться действующего законодательства Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций.
чого вгодовані скоти спецназери не йдуть на штурм ?
Если полиция будет защищать ЗЕленых предателей, убитые и огнестрельные ранения добавятся.
ТИ Ж БО Є СПРАЖНІЙ УКРАЇНЕЬ?????? 😂😅😂
ТЫ ЖЕ И ПРАВДА ЗНАЕШЬ УКРАЇНСЬКУ????? 😂😅😂
ТЫ ЖЕ НЕ ,ПОП ГАПОН" И НЕ КАЦАПСКИЙ ПОВОКАТОР???? ДА КААПЧИКУ????? 😂😅😂
Як ви думаєте, для чого кремлівсько-олігархічна піторсня влаштовує подібні гучні заходи?
Так, для того, щоб відволікти нас від чергової гадості, яку вони будуть робити під прикриттям подібного видовища.
Так, це буде день хохми, день ідіотизму, день квартального параноїка. Піпл буде сидіти біля екрану та насолоджуватися виставою ЗЕленського болвана.
А в цей час що може відбуватися?
Саме перше, що приходить в голову, це розстріл добровольців, які збираються закріпитися в Золотому, яке ЗЕленський недоумок здає Путьке.
Друге, це те, що ми зараз і не знаємо, але чогось гарного від руськомірських ЗЕлених плядей годі і чекати.
Нехай тільки спробують щось зробити з нашими побратимами, і тоді самі побачите.
З вашего боку ніхто воювати не піде, бо ви - генетичні труси та раби.