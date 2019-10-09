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 В столкновении на блокпосту в Кременной пострадал спецназовец, двое человек задержаны, - Нацполиция

Сегодня, 9 октября, на блокпост в Кременной, на Луганщине, подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в г.. Золотое.

Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года несут службу на Луганщине и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейских сделал предупредительный выстрел. ВИДЕО

Действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

Двоих человек полицейские задержали. Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра автомобиля, сотрудниками полиции были изъяты 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

Напоминаем, что, согласно Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого лица и осмотреть транспортное средство. Поэтому полиция призывает всех граждан четко придерживаться действующего законодательства Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3153033
 
 
 Топ комментарии
 
акерели совсем, спецнас борется с добровольцами, а не с сепарами которым любой каприз за то что они фигачили градами
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Мусорня уже на строне сепаров выходит? Все как в 2014-м.
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акерели совсем, спецнас борется с добровольцами, а не с сепарами которым любой каприз за то что они фигачили градами
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Так привезите сюда тех сепаров, чтобы спецназу было чем заняться!
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а чого їх везти ? вони поруч на позиціях стоять.
чого вгодовані скоти спецназери не йдуть на штурм ?
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Блок пост то за 80 км от линии соприкосновения....Зачем он вааще нужен там? Плюс все рейсовые автобусы и бусы торгашей ездють по объездным дорогам!
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"Сейчас ситуация находится под контролем - Нацполиция".. Да до потери контроля остался всего один выстрел на поражение с той или другой стороны !!! В столкновении на блокпосту в Кременной пострадал спецназовец, двое человек задержаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6552
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Понятно но зачем провоцировать стреляя по верх голов ветеранов? У них могут нервы сдать, они войну прошли и у них нервы ни в 314сду..
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Спецназ прославишься о задержанием добровольцев, а вы слышали о том , что бы он задерживал сепаратистов ? Я нет . Может есть силка ?
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Мусорня уже на строне сепаров выходит? Все как в 2014-м.
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Названия меняют, а люди на местах те же. Коррумпированные предатели.
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...однако, какая то лабуда...менты против своих же добробатов...театр или начнут палить друг в друга?!...
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Менты начнут палить. Ведь перед ними не сепары.
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...ну это вряд ли...скорее разбегутся...
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То ли еще будет.

Если полиция будет защищать ЗЕленых предателей, убитые и огнестрельные ранения добавятся.
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Ты кто? Как кличка сцаря всия Руссишестана?
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Все как в начале 2014 года. Те же мусора-предатели, те же сепары, так же блокируют добровольцев и патриотов. А потом сдадут город врагу и будут кричать добровольцам идти воевать пока сами прятаться в тылу.
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Мусорылые - это бумажные тигры. Только начнется реальная стрельба -- они здрыснут. Нафиг оно им надо. Им до пенсии дослужить надо а не в боях участвовать.
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а как пострадал? труселя пришлось стирать?
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Нее, он же не кацап, машина на ногу наехала, написано же выше.
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Жаль, що холуй влади "только постраждал" У сутичці на блокпосту в Кремінній постраждав спецпризначенець, двоє людей затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2325
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Анархия - мать порядка. Бей своих военных,чтоб путлер боялси!!Всё пропало!! Капитуляция!!!
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Нацполіція буде виконувати злочинні накази, як при янику??? Не соромно називатись «НАЦІОНАЛЬНОЮ»??? Перейменувались би вже у шмаркліну поліцію... А Аваков розуміє, до чого це може привести саме його???
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Любители Пеца Мальдивского захотели срочно заехать в село,а их попридержали,это ещё хорошо обошлось,а Пеца мог бы и на катере и в Азовское море заслать
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Та вистачить вже про Пороха. Вас не хвилює загроза, яка їсти в самій ситуації - якщо б добровольці або сміття відчинили вогонь зі стовбурів на поразку, то це могло б стати качаном для реального внутрішнього збройного конфлікту? Чи ви думаєте, що самі не будете випробовувати ці страшні борошна - мешкати у військові годинники, якщо спалахне в усій Україні?
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А ТЕПЕЬ, ПОЖАЛУСТА СКАЖИ ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО УКРАЇНСЬКОЮ, БЕЗ ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИКА.
ТИ Ж БО Є СПРАЖНІЙ УКРАЇНЕЬ?????? 😂😅😂
ТЫ ЖЕ И ПРАВДА ЗНАЕШЬ УКРАЇНСЬКУ????? 😂😅😂
ТЫ ЖЕ НЕ ,ПОП ГАПОН" И НЕ КАЦАПСКИЙ ПОВОКАТОР???? ДА КААПЧИКУ????? 😂😅😂
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Мой, хло', сараче! Якого нетрудного отік бо піворити-єс, аж пуду дає?
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А почему нельзя проехать в Золотое, туда только сепаров и предателей пускают?
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Уяви собі, будуть росіяни обхід робити сірої зони, а тут на них опудало, з колишніх учасників АТО вискочить. Вони ж і перелякатися можуть.
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На завтра анонсований цілодобовий марафон запитань та відповідей ЗЕленського дурачка.
Як ви думаєте, для чого кремлівсько-олігархічна піторсня влаштовує подібні гучні заходи?
Так, для того, щоб відволікти нас від чергової гадості, яку вони будуть робити під прикриттям подібного видовища.
Так, це буде день хохми, день ідіотизму, день квартального параноїка. Піпл буде сидіти біля екрану та насолоджуватися виставою ЗЕленського болвана.
А в цей час що може відбуватися?
Саме перше, що приходить в голову, це розстріл добровольців, які збираються закріпитися в Золотому, яке ЗЕленський недоумок здає Путьке.
Друге, це те, що ми зараз і не знаємо, але чогось гарного від руськомірських ЗЕлених плядей годі і чекати.
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Полицаї бажають до беркутят перебратися?
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Шкода що кацабських виродків не пристрелили за протиправні дії щодо правоохоронців
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Єдиний спосіб навести порядок - це зробити з керівництвом ура-патріотів те, що зробив Гітлер з Ремом та його прибічниками в 1934 році.
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кузя, ці "ура-патріоти" з 14-го захищають Україну, поки такі, як ти, 3,14здять на них з диванів.
Нехай тільки спробують щось зробити з нашими побратимами, і тоді самі побачите.
З вашего боку ніхто воювати не піде, бо ви - генетичні труси та раби.
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Думаю, эсесовцы, убивавшие штурмовиков СА, побратимами перестали на тот момент их считать. И удивительная страна - Украина, в ней огромное количество генетиков. Одни высчитывают у всех так называемую лишнюю хромосому, другие объявляют политических противников генетическим мусором или вот например - генетическими трусами. Вот были же в стране люди как люди, в друг массово стали кретинами. Парадокс.
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А мне нравится ваши аналогии. Очень похоже.
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Лахтинская подлая мерзота похрюкивает на добровольцев-патриотов украинских ,хрен вам слонячий на всю морду,а не Украину!
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чомусь так активно, буквально з тиждень, активізувався холуй авакова Бєлєцький...Що вони там знову мутять? Після того, як цей воїн зганьбився закиданням подвір'я Пороха файерами,- він втратив повагу до нього, як до воїна, що захищав Україну від рософашистів. Бо паскудити на мирній Україні- ганьба для спрвжнього воїна!
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чого взагалі спецпризначенці стоять на блокпосту? Це така робота шманати в 80 км від лінії розмежування. Там можуть стояти звичайні поліцейскі а не спецпризначенці.
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Это какой то позор а не спецназовец...
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А что им мешало выполнить законные требования полиции? Такое ощущение что добровольцы специально провоцируют ситуацию.И это создает ох и неблагоприятную картинку Украины.
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Так дійде до того,що як поліцай не вийде із машини з піднятими вгору руками зі словами гімну,або "Слава Україні"- будуть валити на місці ,де стрінуть...
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Почему полицаи не защищают Украину?! А поджав хвосты бегут вприпрыжку сдаваться врагу? Кому нужны такие защитнички? Эта погань во главе с Аваковым.
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