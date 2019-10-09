 Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №346/2019-рп, которое размещено на сайте главы государства.
"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины ... и утвердить ее персональный состав", - говорится в тексте распоряжения.
Руководство подготовкой послания президент возложил на руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, а методическое и научное обеспечение подготовки документа - на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.
В двухнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов, а в течение двух месяцев - подготовить и подать документ на рассмотрение.
Показушные пресс-марафоны. Показушное послание Госдуме.
немає в нас парламенту.
это посредственный юрист-специалист, еще более худший менеджер, и хороший "решала"..
как личность, Богдан жутко закомплексованный, хамовитый, раздутое самомнение, получает удовлетворение в оскорблении подчиненных сотрудников, самовлюбленный, подловатый,..
Адвокатик!.. ты конченный шакалёнок Табаки (из маугли)!
Я не Богдан
Щось я не пам'ятаю цю фамілію в списках на президентських виборах.
Людмила Демченко, нач.ДФС в Києві. У декларації у неї: 2 квартири в Києві, 5 будинків, 6 зем ділянок, 6 гаражів, 4млн гр. 250 Т$.
Вона фігурант 2х крим. проваджень: незаконної конвертації коштів та службове підроблення.
Незважаючи на це продовжує займати посаду
А почему не президент???? Ааа ну конечно, всю жизнь чужой текст по бумажке... привычка...
А супружеский долг президента тоже рабочая группа будет исполнять?
"Порохоботики, узбагойтесь!.. Моча, моча, моча!.. Ваш Зеленский. Одобрено Богданом."