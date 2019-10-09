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 Политика Украины
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Все про:ВР (23813) Зеленский (3178) послание (48) Богдан Андрей (187)

 Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом для подготовки проекта ежегодного Послания Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №346/2019-рп, которое размещено на сайте главы государства.

"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины ... и утвердить ее персональный состав", - говорится в тексте распоряжения.

Руководство подготовкой послания президент возложил на руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, а методическое и научное обеспечение подготовки документа - на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

В двухнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов, а в течение двух месяцев - подготовить и подать документ на рассмотрение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153030
 
 
 Топ комментарии
 
то есть,это будет письмо Коломойского парламентскому большнству-СН ?
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то есть,это будет письмо Коломойского парламентскому большнству-СН ?
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а готов ли Зеленский потом отвечать за то,что в том послании наобещал заспинный Коломойский?
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Ні, не готовий. Бубочка посилати не буде. Послання готовить Богдан. Це він депутатів буде дивувати посланням. А бубочка хороший. Він нікого ніколи не посилає.
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все растет по всем фронтам и будет ништяк,почекайте трохи))
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Мммм... Твердой поступью по стопам ***** идет Моника Зеленски.

Показушные пресс-марафоны. Показушное послание Госдуме.
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"убери наушника и ссора уляжется"--отгадайте от куда эти слова?
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та вся та рада контролюється ОПою.
немає в нас парламенту.
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Богдан досить кваліфікований спеціаліст! Це має бути серйозна доповідь Президента Зеленскього (батько українського народу)
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які можуть бути ще жарти - все серйозно!!!
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я знаком с Богданом лично..
это посредственный юрист-специалист, еще более худший менеджер, и хороший "решала"..
как личность, Богдан жутко закомплексованный, хамовитый, раздутое самомнение, получает удовлетворение в оскорблении подчиненных сотрудников, самовлюбленный, подловатый,..
Адвокатик!.. ты конченный шакалёнок Табаки (из маугли)!
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Всё верно , Богдан - голова , потому что безголовый презик неспроможный.
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Пупс расстарается. Уж пошлет так пошлет. Клоун только с трибуны промямлит этот "посыл".
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Я уже себе на минуточку представляю, шо таки навояет эта группа во главе с этим нанайцем. Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом - Цензор.НЕТ 5555
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Хочется послать их вместе с ихним посланием.
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Что тут готовить? Все уже приготовлено без него. гОПа за гОПой.
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Послання мав би готувати Тамбовський Вовк Валєрік Жидков. Було б для зепетанів весело і цікаво. А для зебілів зробити монтаж із фільму "Слуга народа" з нарізкою найпафосніших моментів з виступів Голобородька
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бедная тёла... это ж надо так бабки любить... или это в качестве благотворительности?
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Типа,будущее Украины зависит от возврата "Привата" Бене? Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом - Цензор.НЕТ 1763
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опять с задержкой- ведь задержки у вовы всё больше и больше
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Хто такий Богдан?
Щось я не пам'ятаю цю фамілію в списках на президентських виборах.
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Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом/ Убеждать пианисту ВР в чём то не надо-она заранее со всем согласна.Цель послания-информирование народа о том, чего он не знает.Т.е. сюрприз.
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Agent♆22♆‏ @Vivat_Ukraina



Людмила Демченко, нач.ДФС в Києві. У декларації у неї: 2 квартири в Києві, 5 будинків, 6 зем ділянок, 6 гаражів, 4млн гр. 250 Т$.
Вона фігурант 2х крим. проваджень: незаконної конвертації коштів та службове підроблення.
Незважаючи на це продовжує займати посаду

Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом - Цензор.НЕТ 1453
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Узеленского уже даже не особо шифруются, что Зеля всего лишь говорящая голова озвучивающая чьи-то хотелки... Гордитесь своим презентом зебилы! Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом - Цензор.НЕТ 3266
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Правильно, бульбаш, я тоже сторонник монархии. Да, а ты, кстати, чьих будешь?

Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа во главе с Богданом - Цензор.НЕТ 9149
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да кто бы сомневался..., шо оно вАще может само, без Богдана?
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Истчо не известно, будет ли оно прочитано через 2.5 месяца, и если будет , то кем....
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Послание президента к Раде будет готовить рабочая группа...

А почему не президент???? Ааа ну конечно, всю жизнь чужой текст по бумажке... привычка...
А супружеский долг президента тоже рабочая группа будет исполнять?
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Охренеть. А в ВР слуги народа типа ничего не знают про Украину? Только Слугу народа, Сватов, 1+1 112, РТР, Звезда, Россия -24 смотрят и все? Теперь понятно откуда ВСУ обстреливает садики, Войну начали добровольцы, отмена льгот и т.д. пошло
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текст ежегодного послания уЗеленскавага, уже стал известен:
"Порохоботики, узбагойтесь!.. Моча, моча, моча!.. Ваш Зеленский. Одобрено Богданом."
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