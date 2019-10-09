 Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На Кабмине мы не принимали решение о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы", - отметил Гончарук.
Он также рассказал, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.
"Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди в возрасте от 70 лет - наш приоритет №1. По нашим расчетам, им труднее всего", - сказал премьер.
Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами в возрасте от 70 лет можно будет ответить в ноябре, когда окончательный проект бюджета будет готов.
"Там будет написано, сколько и на что средств будет выделено. Мы сейчас работаем над тем, чтобы людям в возрасте от 70 лет платежка за ЖКУ была минимальной", - добавил Гончарук.
Зебилоиды вы же обещали их снизить!!!
А пачиму такой тормоз?
Позориш кашэрную породу.
Не цэниш кашэрные кадры?
У Каламойскава других артистоф для гоев нет.
09.10.2019 16:47
Підвищення тарифів має гарантувати відсутність надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері столиці, пояснюють у компанії
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності
включай ждуна и выздоравливай.
например, в Днепре подорожала вода... с 16,46 до 18,46 за куб...вроде и пустячок - 2 грн.. а обидно...более того за отопление обещали 1400 грн за Гкал ( а говорят уже о 1579,5) и дай Бог чтоб не больше... потому как зимой газ может скакануть и цена на отопление тоже...
ну я понимаю... это местные колобродят, наверное... но от этого не легче
100 кг угля - это не 1Гккал, а 1Гкал.
1000 кубов украинского газа - это 650 гривен, а 6500 гривен.
Дальше вникать в Ваши "расчёты" нет смысла.