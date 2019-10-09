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 Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук

Кабинет министров в ближайшее время не планирует повышения его тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Кабмине мы не принимали решение о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы", - отметил Гончарук.

Он также рассказал, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.

"Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди в возрасте от 70 лет - наш приоритет №1. По нашим расчетам, им труднее всего", - сказал премьер.

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Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами в возрасте от 70 лет можно будет ответить в ноябре, когда окончательный проект бюджета будет готов.

"Там будет написано, сколько и на что средств будет выделено. Мы сейчас работаем над тем, чтобы людям в возрасте от 70 лет платежка за ЖКУ была минимальной", - добавил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153029
 
 
 Топ комментарии
 
В смысле повешение тарифов???
Зебилоиды вы же обещали их снизить!!!
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Поклонники Камертона голосовали за снижение "завышеных в три раза" тарифов,а теперь получается,что на "зубожілом" населении богатеют честные и святые новоизбранные? Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 70
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В смысле повешение тарифов???
Зебилоиды вы же обещали их снизить!!!
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ты говнюк, при свыне уже бы было140000 за 1000 кубов, а сейчас 6000
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Максимум було 8500. Кому ти заливаєш? В зимній період.
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140 000 это он про всю свою хрущевку зассанную в Крывом Роге.
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Зараз 6500 в середньому. І то завдяки Гройсману. а не клоунам.
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ты про каких свыней хрюкаешь, подсвинок зеленожопый? там в Раде есть две таких Слуги, что в два рыла опустошают весь буфет за 3 минуты, остальные не успевают даже чаю. пора в убойный цех. поэтому остальные Служанки жрут и коробки прямо в зале, похрюкивая тоже, как ты.
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свыни, подсвинки, свинярчуки- шайка барыги мальдивской, агента кремля лалитки, по совместительству бывшего президента парашенки, который сдал територии, угробил пол страны, грабил мародерил,воровал и которые должны сесть на нары в петушинный угол с диетпитанием орально
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петушинный угол это твоя засратая хрущевка.
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Он сам бывший сиделец, видно по "базару", через вышеописанные трудности прошел лично.
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Вот! Сразу видать шо сообразительный и не позориш кашэрную породу, как Вова Соловейчик.
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Этот Вова Соловэйчик походу просто кацапский тролль с неопределенным местонахождением и идет уверенно в бан, про кашерную породу не понял к чему это было
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Вова, ты жэ Соловейчик?
А пачиму такой тормоз?
Позориш кашэрную породу.
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В смысле не повышать? Понижать кто будет, Коломойский?
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Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1646ой,а вы там себе вдруг подумали,что зебенята,коих 73%,вдруг осознали,что натворили?сделали выводы?вы глубоко ошибаетесь!мне вот интересно,что они могут выбрать в следующий раз?зек-был,клоун-есть!может животное какое,ослика,к примеру
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Чем Зэбеня хужэ осла?
Не цэниш кашэрные кадры?
У Каламойскава других артистоф для гоев нет.
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раз не повышают зарплаты,то не повышают тарифы))
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Поклонники Камертона голосовали за снижение "завышеных в три раза" тарифов,а теперь получается,что на "зубожілом" населении богатеют честные и святые новоизбранные? Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 70
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спасибо барин ! хоть за ближайшее время. в отдалённое время видимо планирует.
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а вопрос о повышении (во всяком случае на официальном уровне) разве уже рассматривался?
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КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ЗБІЛЬШИТИ ТАРИФИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИБЛИЗНО НА 30%

09.10.2019 16:47
Підвищення тарифів має гарантувати відсутність надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері столиці, пояснюють у компанії
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С сайта Киевтеплоэнерго:
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності
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Народная примета - Раз обещают не повышать - значить будут ...
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать.."

включай ждуна и выздоравливай.
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А вугілля з Колумбії краще за Ротердам+ чи ні?Дасте відповідь зебіли?
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как умиляет срач зелибобов и порохоботов в каждом посте...
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Так зелибобы же под шконкой сидят и дыхнуть боятся. не с кем спорить, курощать и низводить.
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Только попробуйте . улитите молодой командой туда где Свыня и янукович .
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У меня вопрос- Роттердам+ , рыжой паскуды и свыни офшорной , нормальная формула ?
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В січні 2019 го промисловість платила 14000 за 1 тис. куб метрів газу. а населення 8500. Тепер платить на рівні населенння ті ж 6500 за 1 тис. газу. Ви розумієте. що в пропорції населення мало б платити порядку 3500-4000. Зебілам класно на вуха лапші понавішували)))
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Когда понижать будете? Чи борьба с олигархатом отменяется?
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Тарифы повышает местная власть.Так делает гепа.
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а у некоторых все равно как-то умудряются
например, в Днепре подорожала вода... с 16,46 до 18,46 за куб...вроде и пустячок - 2 грн.. а обидно...более того за отопление обещали 1400 грн за Гкал ( а говорят уже о 1579,5) и дай Бог чтоб не больше... потому как зимой газ может скакануть и цена на отопление тоже...
ну я понимаю... это местные колобродят, наверное... но от этого не легче
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Вода, отопление, вывоз ТБО, обслуживание домов это местные власти, на цветочки по 1000 гривен за кустик, на лавочки по 60 тыс за штуку и тому подобное, как голосуешь , то и получаешь
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А в столице - г. Кривой Рог тариф на воду почти как год - 22,48 за куб
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Как всегда предельно точен и ясен.Не наше это сабачье дело. Рыжий кобель этим дюсельдорф+ пусть занимается.
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спасибо Зеленскому за газ по 6.5 за куб петя собирался повышать до 11
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Вкотре пояснюю для зебілів - збиралися пдвищувати до рівня цін. які діють для промисловості. І вони це зробили. Зараз населення та промисловість платять однаково по 6500 за 1 тис. куб. Вдячним тут треба бути європейським хабам на яких ціна обвалилася на 50%.
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1Гккал -это 100 кг угля или 150м,куб газа.Украина сама добывает 21 млрд. газа, на потребности населению надо 13 млрд газа.Себестоимость за 1000 кубов украинского газа -650 гривен- заявление генерального экс прокурора Украины Голомши .
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Такое отношение к цифрам недопустимо. Вы гуманитарий?
100 кг угля - это не 1Гккал, а 1Гкал.
1000 кубов украинского газа - это 650 гривен, а 6500 гривен.
Дальше вникать в Ваши "расчёты" нет смысла.
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1 тонна угля -это 13 000 квт электроэнергии ,и нам её продают за 20 800 гривен,себестоимость угля минус из этой суммы ,чистый навар минус расходы -20 300 гривен за 13000 квт ,-а это 40 раз навара
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Продають нам кВт*год, а 1 тонна вугілля це 3631 кВт*год. а 1 тонна це 2-2.5 тис грн.
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1Гкалл тепла-продаётся населению Украины за 1700 гривен И если газ добыт на Украине ,навар составляет-1700/65=26 раз , и это если стоит счётчик тепла,если его нет,-умножаем в два раза .Получается 52 раза подъём первоначальной стоимости газа !Этот долбанный гончарук похоже тока на самокате умеет кататься,-а в башке просто пусто у него, или он послушен как гей мафии .Вообщем люди,-нас опять разводят как котят .С каждым кругом правители приходят на порядок хуже прежних.
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Ну вот, наконец то зелохам покращення. Кабмін найближчим часом не планує підвищення тарифів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 467
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