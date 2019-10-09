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 "Укрбуд" подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов

Корпорация "Укрбуд" в ближайшее время сдаст в эксплуатацию 5 новых объектов в Киеве.

Об этом говорится в официальных документах, оказавшихся в распоряжении редакции, пишет "Є Новина".

Так, корпорация "Укрбуд" направила в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) документы о том, что целый ряд построенных объектов готов к вводу в эксплуатацию.

В документах указаны следующие объекты недвижимости:

• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;

• подземный паркинг по улице Новомостицкой, 15;

• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;

• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;

• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А.

В документах указано, что здания достроены и корпорация "Укрбуд" ждет от инспекции сертификата о сдаче в эксплуатацию.

Напомним, что недавно "Укрбуд" вошел в десятку лучших застройщиков столичного региона с высоким уровнем надежности. Такую оценку работе корпорации дали редакция авторитетного делового журнала "Бизнес" и эксперты Украинского клуба недвижимости URE Club, изучившие деятельность строительных компаний Киева и области.


Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 01
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 02
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 03
Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 04

Укрбуд подал в ГАСИ документы о готовности сдать в эксплуатацию 5 новых объектов 05

Источник: https://censor.net.ua/n3153028
 
 
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В документах указаны следующие объекты недвижимости:
• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;
• подземный паркинг на улице Новомостицкой, 15;
• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;
• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;
• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А. /Типа в утешение на продажу украинской земли и 800 украинских предприятий.
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