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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский

В вопросе деоккупации полуострова "Украина сама не справится".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Крым.Реалии во время посещения выставки в Киеве "Оружие и безопасность" 9 октября, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о деоккупации Крыма: Мы думаем над моделью. Есть несколько форматов и идей

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - пояснил Зеленский.

Положение "формулы Штайнмайера", одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским предусматривают условия, при которых в настоящее время контролируемых боевиками районах Донбасса могут пройти местные выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3153023
 
 
 Топ комментарии
 
если для Донбасса суть формулы это просто перестать стрелять то для Крыма видимо просто перестать о нем вспоминать "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8831
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формула України не займатись здачею власних територій.
і не йти на поступки фуйлу. все просто і ясно.
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Так кацапы чистят канал уже как месяц ))) как думаешь к чему это?))
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Такой креативный президент обязательно придумает формулу для Крыма, ну в крайнем случае ему на ухо нашепчут!
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если для Донбасса суть формулы это просто перестать стрелять то для Крыма видимо просто перестать о нем вспоминать "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8831
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Афигеть как мы рады. Для крыма формулы зештанмаера нет. Формула зештанмаера только для Киева.
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формулу как тянуть Порошенко на стадион быстро предумал... розвел всех как котят
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Да и в Евролабе, если даже не вспоминать лаборантку с кисточкой, которая ошиблась при рисовании штрих-кода, показана была фотография не взятия крови у Зелемойского, а фотография наличия жгута...
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Что захвачено силой, вряд ли можно вернуть мирным путем.
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У меня есть формула Украины: всех зелелупых - в орду жить и продвигать идею мира, вот погрузить всю эту зеленую *****..ту в микроавтобусы во главе с самым зеленым ЗЕ - и нах-й на донецк, пусть там поживут.
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Проблема. Немає формули по добровільній здачі крима мокшам.
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Повторюсь. Интересно было бы подсчитать - сколько выехало из Крыма, сколько получили биометрические паспорта, отнять это количество людей, от того количество, которое было в феврале-марте 2014 года, а потом, предположив на время расчёта, что этот фейковый референдум - законный, могло бы быть решение принято?
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формула України не займатись здачею власних територій.
і не йти на поступки фуйлу. все просто і ясно.
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за кулисами кипит работа)) не зря со стороны крыма почистили канал и готовы к приему воды))
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Зеля,просто 5 лет ничего не делай. Оставь всё как есть. Будет лучше.Потом не разгребешь твои "формулы".
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Крым действительно требует других усилий.И,в первую очередь юридических,поскольку часть стран шустренько приняла тезис РФ,что "Крым присоединился добровольно и пришёл к России без войны"...Но вот только с чего Зеленский уверен,что "штаны Майера" обязательно вырвут Донбасс из лап Путина? В Кремле настроены ультимативно-"Либо Украина принимает "блатной статус" с прокремлёвским руководством региона и ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ в Верховной Раде с правом "вето",или Донбасс будет под "русским миром"...А вот Зеленскому в этом случае стОит послушать народ-нужно ли такой ценой возвращать Донбасс прямо сегодня или "законсервировать" освобождение на перспективу?
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По крайней мере, Зеленский честен, а не обещает, как некоторые, за 5 лет все вернуть
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А что есть в Крыму кроме ракушечника? Ялтинский лук?
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Моника! Пора на отдых. С тебя пиризедент - как с говна пуля.
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