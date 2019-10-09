 Украинский лоукостер SkyUp запускает рейсы в австрийский Зальцбург

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что стоимость перелета в обе стороны из Киева и обратно составит от 6,4 тысячи гривен. При этом приобрести можно только билеты в обе стороны (с возвращением обратно через неделю).
Также компания запустила рейсы в Турин, также неподалеку от Альп. Цены на авиабилеты туда стартовали от 1,5 тысячи гривен.
Ранее в SkyUp сообщали, что отменят ряд авиарейсов во Францию, а взамен запустят новые рейсы в горные районы на зимний период.