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Все про:лоукост (129) SkyUp (22)

 Украинский лоукостер SkyUp запускает рейсы в австрийский Зальцбург

Компания SkyUp анонсировала запуск авиарейсов сообщением Киев-Зальцбург (Австрия). Рейсы будут осуществляться только в декабре-январе 2019-2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что стоимость перелета в обе стороны из Киева и обратно составит от 6,4 тысячи гривен. При этом приобрести можно только билеты в обе стороны (с возвращением обратно через неделю).

Также компания запустила рейсы в Турин, также неподалеку от Альп. Цены на авиабилеты туда стартовали от 1,5 тысячи гривен.

Ранее в SkyUp сообщали, что отменят ряд авиарейсов во Францию, а взамен запустят новые рейсы в горные районы на зимний период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукостер SkyUp начинает полеты из Львова в ОАЭ

Источник: https://censor.net.ua/n3153022
 
 
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Austrian airlines 250$ туды-сюды без огр. по датам. В чем лоукостность наших барыг?
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