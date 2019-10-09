 Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей

Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Высшая международная научная награда присуждена "за разработку литий-ионных батарей".

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", - указал Нобелевский комитет. Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей, подчеркивается далее.

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Торжественная церемония вручения премий пройдет 10 декабря в день рождения Альфреда Нобеля.