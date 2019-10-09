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 Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии за 2019 будет вручена Джону Гуденофу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое.

Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Высшая международная научная награда присуждена "за разработку литий-ионных батарей".

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей 01

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", - указал Нобелевский комитет. Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей, подчеркивается далее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Торжественная церемония вручения премий пройдет 10 декабря в день рождения Альфреда Нобеля.

Источник: https://censor.net.ua/n3153017
 
   
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Они создали мир инстаграммчиков и прочего фейсбучного барахла. Сомнительное достижение.
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А причем тут упоротые к изобретению действительно батареи 21 века?
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И вот что интерестно - за изобретение колбасы из бумаги , копыт и говна премию так никому и не вручили !
А её весь мир жрёт ...
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вот если бы оне придумали шоколад. пожевав который свыни бы несли золотые яйца, то це было бы да
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Угу, и золото будет стоить дешевле шоколада. 😁
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Ну, также на счету литий-ионных батарей уничтожение экипажа АПЛ "Лошарик" - семи капитанов 1-го ранга, трёх капитанов 2-го ранга, подполковника медицинской службы, двух капитанов 3-го ранга и капитан-лейтенанта. Литий-ионными батареями российского пр-ва россияне заменили серебряно-цинковые, которые производили в Украине. Импортозамещение превыше всего.
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