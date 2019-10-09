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 Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд

Между прокурором Генпрокуратуры и руководителем Закарпатского облавтодора заключено соглашение о признании виновности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ужгородского горрайонного суда.

Руководитель предприятия обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде вреда в почти два миллиона гривен. В указанном соглашении прокурор и обвиняемый согласовали меру наказания - штраф на сумму 15 тысяч гривен.

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В судебном заседании прокурор просил суд утвердить соглашение о признании виновности и назначить обвиняемому наказание в виде 15 тысяч гривен штрафа без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с требованиями процессуального законодательства, поскольку стороны согласовали между собой существенные условия дела, в том числе и меру наказания, судом было утверждено соглашение о признании виновности и принят соответствующий приговор.

При утверждении соглашения судом не исследуются обстоятельства уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3153016
 
 
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это такса для всех или только для своих?
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До неприличия большой. Просто чрезмерный. Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд - Цензор.НЕТ 3387
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НиШтяяяяк.... С3,14здил 2 ляма, а заплатил 15 кусков
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Мало того, так ещё без лишения права занимать опр.должности ну просто мечта для коррупционеров
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Кому как... Свинарчук в 2016 не доплатил НДС 17 млн, по идее вроде должен быть штраф 100 тыс, а его мурыжат по всем каналам, ЗЕбилы в ужасе, весь мир воет про коррупцию Порошенко. Биомассе как подадут, так она и схавает.
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А можно мне так? Стибзить 2 лимона, покаяться, внести 15 косалей и потом ни в чём себе не отказывать? Я не жадный, даже 30 000 готов внести. Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд - Цензор.НЕТ 8009
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Та закай губу, лимон нужно будет отдать проккурорам и судьям.
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Кто сказал, что прокурорские - волки позорные? Не волки, а санитары леса!
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ребята, а кто знает где такой рынок прокуроров?
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Суть: стороны согласовали между собой существенные условия дела, в том числе и меру наказания
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Жоская борьба с коррупцией началась.
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В СССР такого бы расстреляли, в Китае пустили на органы, а в олигархической Украине он просто легко откупился.
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написал же Богдан, что скоро коррупционеры наворованное обратно государству понесут! так и есть! По 15000 гривен каждый принесет.
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А если эту сабаку расстрелять вместе с судьёй и заплатить штраф 5 тысяч гривен , проканает ?
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Нормально,если учесть,что один из олигархов согласен только один киоск покрасить Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд - Цензор.НЕТ 8161
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Правосудие по - зеленскому. Эпоха брехни закончилась. Рад за зебилов Глава Закарпатского облавтодора обвинялся в злоупотреблениях на 2 млн грн, признал вину и заплатит штраф в 15 тыс грн, - Ужгородский горрайонный суд - Цензор.НЕТ 5642
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