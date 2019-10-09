 Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Во время брифинга он добавил, что представители парламентского комитета пообщались с местными жителями указанных населенных пунктов, военными и волонтерами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, хотят вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для жизни жителей разведение не несет", — заявил Завитневич.
В свою очередь секретарь комитета Роман Костенко добавил, что участок разведения возле Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте. По его словам, новые позиции для военных там готовы "на 98%".
При этом новые позиции украинских военных возле Золотого готовы не полностью, однако, по словам Костенко, "инженерные работы ведутся быстро".
"Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции", — добавил депутат.
По словам Костенко, в Генштабе ВСУ уверяют в том, что в тактическом плане километровый отход украинских военных на новые позиции никаких тактических потерь для подразделений не принесет.
"Если противник и мы отведем войска на 1 километр, то люди перестанут быть в зоне перекрестного огня", — подытожил Костенко.
Жители ж глупые наверное ВСУ боятся, а не сепарни, которая обязательно тут же заползет.
теперь зебики внимание вопрос - как это петя по вашим словам "сдавал Украину" что за три года ВСУ продвинулись вперед на те самые километры на которые вазелин сейчас их отводит назад? время пошло!
так він калим від фуйла отримав, старість собі забезпечив, сите життя дітям, майбутнє онукам..
Ага... Серая зона, в которой день и ночь стреляют. Ты дибил - подытожил я.
и отвести войска...
Шо б сепары им глаз на жопу натянули!!!
Все в чем зебеня овинял Пороха можно смело применить к клоуну- капитулянту.
Мир путем отвода украинских войск с территории Украины,зашибись стратег.
Кто идет на уступки террористов ,может нажить себе только очередных террористов, давай понять ,что с Украиной можно говорить с позиции силы и ультиматумов.
ПЕРЕНЕСТИ ОФИС преЗЕдента В ЗОЛОТОЕ!
подпишите петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
Ronin
@ligovs
Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?. Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
Вася Адекватник
@Vasya_news
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Мир любой ценой обернется распадом Украины - Мир заключают с теми, кто хочет мира. С теми, кто хочет завоевать Украину, мира не ищут…
спочатку доведіть, що ви не рашист.