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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19593) Золотое (37) Завитневич (1)

 Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Александр Завитневич заявил о том, что разведение сил в Золотом и Петровском Луганской области не несет угрозы безопасности местного населения.

 Во время брифинга он добавил, что представители парламентского комитета пообщались с местными жителями указанных населенных пунктов, военными и волонтерами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, хотят вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для жизни жителей разведение не несет", — заявил Завитневич.

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В свою очередь секретарь комитета Роман Костенко добавил, что участок разведения возле Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте. По его словам, новые позиции для военных там готовы "на 98%".

При этом новые позиции украинских военных возле Золотого готовы не полностью, однако, по словам Костенко, "инженерные работы ведутся быстро".

"Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции", — добавил депутат.

По словам Костенко, в Генштабе ВСУ уверяют в том, что в тактическом плане километровый отход украинских военных на новые позиции никаких тактических потерь для подразделений не принесет.

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"Если противник и мы отведем войска на 1 километр, то люди перестанут быть в зоне перекрестного огня", — подытожил Костенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3153015
 
 
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Этих нужнол было не в Трускавец, а туда, может ума бы и набрались...
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Зуба не дасть. І відповідати не буде. Просто бплабол на посаді балабола. Голова комітету - в теперішній ситуації - старший клубу за інтересами.
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вся беда в том, что власти не просто не доверяют, ей просто не верят
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Конечно. А, если еще и разоружить ВСУ, то вобще жителям бояться будет нечего.

Жители ж глупые наверное ВСУ боятся, а не сепарни, которая обязательно тут же заползет.
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писец. откатываемся на позиции 3 года назад.
теперь зебики внимание вопрос - как это петя по вашим словам "сдавал Украину" что за три года ВСУ продвинулись вперед на те самые километры на которые вазелин сейчас их отводит назад? время пошло!
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У зебилов такое понятие, как логика, отсутствует полностью. Им бесполезно задавать такие сложные вопросы.
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Да, они щас о минских начнут скыглыть, которых в глаза не видели, не читали, но по г+г сказали, что Порох всех сдал, и бубочке теперь ничего другого не остается
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Продвигались вопреки воле пети, не сообщая наверх, а потом ставили перед фактом ..
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вот скажи, каким надо быть дебилом чтобы так думать? вам лоботомию делают или принимают сразу по нижнему порогу IQ?
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Когда я предоставлю вам право задавать мне вопросы, тогда отвечу. Ожидайте, ваш запрос в обработке
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о! автоответчик мобильного оператора нашёлся. так вот ты какой - северный олень... Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 1028
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бл вы еще тупее... хоть мимо горшка не гадите? ах я ж забыл - ты ж не отвечаешь на вопросы без разрешения...
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о как! а им было строжайше запрещено, да?! Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 3752
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С какой целью интересуешься ? Не проживающим в Украине это не нужно знать .
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Чоловіче, " вопрєкі волж Пєті" Марина могла замість вареників голубці приготувати, а не війська вперед просунутися. СтаршОму, який томі таку муйню повідав по секрету, плюнь у зитру пику. Зразу видно, що а армії ти не був.
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На нафуй ти мені потрібен! Якщо мені потрібні будуть барани, я піду на полонину.
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А то ,что просрал Иловайск ,Донецк и Дебальцево твой петручио тебе насрать?
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Да, все хотят жить в серой зоне. Может ты, зебилоид, и семью туда свою перевезешь?
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Насправді рішення прийняли Бєня з пуциним. А названі Вами особи чи то по дурості, чи за переконанням, чи просто за бабло бігом взялося виконувати.
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дебіл, дай фотки для підтвердження того що рашкі відвели війська на км.
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ОБСЕ им русским языком сказали - апалченцы вайска атвели ищо три года назад, *** будем!
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сайдік сказонув ?
так він калим від фуйла отримав, старість собі забезпечив, сите життя дітям, майбутнє онукам..
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Порошенко отвоевал у российских оккупантов эти населенные пункты. А Зеленский отдал их сепаратистам. Вот то я понимаю бизнес на крови.
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Помню Педро за пулеметом на Мальдивах.
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А я помню, как при Порошенко освободили от оккупантов 2/3 Донбасса, а Зеленский в это время от повесток из военкомата прятался.
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А враги захватили весь Донбасс? Или их добровольцы, которых потом в Илловайске подставили, остановили?
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Педро много наворовал если у него до сих есть деньги на ботов. Много ботов. Куда команда Зе смотрит?
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У хрякоботов всэ асвабадил пэтро.Скоро,падло,и Украину от украинцев освободит.
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И я помню,как парешенко освободил без потерь Дебальцево,Иловайск и ДАП...для друзів бизнеспартнера *****.
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Жителям Харькова, Одессы тоже приготовиться. Им ничего не угрожает, главное перестать обороняться. Ну а потом и вся Украина.
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"Если противник и мы отведем войска на 1 километр, то люди перестанут быть в зоне перекрестного огня", - подытожил Костенко.

Ага... Серая зона, в которой день и ночь стреляют. Ты дибил - подытожил я.
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То може Завітнєвіч і сам туди переїде? А що ризиків ніяких чисте повітря, свої людзи, можно спілкуватися паруські і не боятися мовного патруля що вириває руський єзиг.
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Казанский: если власть пойдет на уступки Путина с разводом войск(ФШ), то военный конфликт с Донбасса переместится на всю Украину
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Чудово! То поселіть туди маму Рімму-Вовородицю!
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в программе 60 минут Скабеева обосралась. орет все пропало! опять патриоты спасают украину
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Просьба расходиться, тут не на что смотреть...
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Этому никто не сказал что есть камера на мосту и украинцам видно , что никто из правохранителей не стоит , в отличие от оккупантов.
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Всех слуг Коло Мойшы нужно отправить не в Трускавец...а в ЗОЛОТОЕ!
и отвести войска...
Шо б сепары им глаз на жопу натянули!!!
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Этот ****** -Завитневич в Киеве живет? Или там откуда наши войска уходят?
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Каждый день убивают участников АТО, однако почему то гражданским в случае попадания в серую зону, ничего не угрожает. Чудеса да и только. Миномётные мины и снаряды там не взрываются, , растяжки не действуют, а людей в гражданском пуля не берёт.
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После всего что ко и Зе сделала им верить -себя не уважать.
Все в чем зебеня овинял Пороха можно смело применить к клоуну- капитулянту.
Мир путем отвода украинских войск с территории Украины,зашибись стратег.
Кто идет на уступки террористов ,может нажить себе только очередных террористов, давай понять ,что с Украиной можно говорить с позиции силы и ультиматумов.
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Замечательно. По этому следует:
ПЕРЕНЕСТИ ОФИС преЗЕдента В ЗОЛОТОЕ!
подпишите петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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абсолютно никаких рисков, особливотогда, когда начнется обмен мнениями Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 154
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Вот ты там посели своих деток и маму с папой, тогда я тебе и поверю.
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Ну, понятно, для Завитневича жители дамбаса не местные. Жителям Конча-Заспы на дамбас насрать.
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Ronin

@ligovs

Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?. Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
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отправить ОП вместе с вазелином в золотое

Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 2606
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семью свою бери и срочно переезжай - там жилье дешевое и и тем более никаких рисков , самое безопасное место в мире
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Да ясен пень,"никакой опасности", только кацапьё уже минирует маршруты движения международных инспекторов.
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Вася Адекватник

@Vasya_news

·
Мир любой ценой обернется распадом Украины - Мир заключают с теми, кто хочет мира. С теми, кто хочет завоевать Украину, мира не ищут…
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разводите быстрее, не слушайте бандитов типа Билецкого которые наживаються на войне
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а докази бандитизму у вас є ?
спочатку доведіть, що ви не рашист.
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Жену и детей туда перемещай, а потом про риски! Еще один рискун! Отправляйте своих жен и рискуйте!!!
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а мене цыкавить авторитетна думка зайдыка
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А какая проблема? Поселить Завитневича в серой зоне и пускай собственным примером убедит местных в этом!!! Дерзай, парниша!!!
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,,Все пропало " у прахоботов и борцов с ЛГБТ.
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