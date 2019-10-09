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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3178) консульство (367) МИД (5157) указ (365)

 Зеленский подписал указ, которым позволил главе МИД самостоятельно назначать дипломатов в министерстве и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок предварительного согласования кандидатур на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел Украины и генерального консула.

Соотвтствующий указ №740/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений.

В частности, изменена редакция статья 1 данного указа.

"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в тексте указа.

В указе №513/2008, ст. 1 гласила, что с президентом согласовываются кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора дипломатической академии Украины при МИД.

 Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3153011
 
 
 Топ комментарии
 
К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?
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О, Пристайко дней 10 тому назад заявил, что если такой указ моника подпишет, то он уйдет в отставку, мол ему не доверяют. Вот и посмотрим, звиздел, не звиздел?
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там еще "лига смеха" и "рассмеши клоуна" не трудоустроены
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О, Пристайко дней 10 тому назад заявил, что если такой указ моника подпишет, то он уйдет в отставку, мол ему не доверяют. Вот и посмотрим, звиздел, не звиздел?
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Лозунг "тюрьмы бандитам" не прокатит или жити по новому актуальней?
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Все простіше. Викорінення корупції. Хоче прибрати декілька ланцюжків при призначенні на посади. Тепер бабло за посаду буде одразу йти у найвищу кишеню, минаючи купу корупційних посередників.
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Вовка придет порядок наведет...под себя
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К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?
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там еще "лига смеха" и "рассмеши клоуна" не трудоустроены
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Сто пудово под лысого зелупа готовится Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9842

Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1258
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Сергей Васильев 9c8a60d0 - "К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?"
Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 4577
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вспоминаю знаменитое "партия, дай порулить" от команды КВН ДГУ (Кажется там Сивоха был?) в году этак 1988-1989
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Чуствует моя душа...что 5 я партия колумбийского угля пойдет по п..де!!!))))
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Новые послы и дипломаты понесут в МИР формулу ШТАНГЕН ЦЫРКУЛЯ!))))
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это для того, чтоб, в обход Моники, не дай бог, украинского патриота не назначили.
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Ясно, богдан решил ужесточить контроль за внешней политикой, а то мало ли что
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Текст новини на цензорі кардинально відрізняється як від заголовку , так і тексту цієї ж новини на УП : Зеленський відмовився від права узгоджувати дипломатів у МЗС та за кордоном". Перечитайте й порівняйте.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/9/7228584/
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Согласование перед музицированием... Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3582



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тогда им стоит изучить гимн слуги народа-"кокое все красивое...!"
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Еще бы. Не дай бог проскользнет патриот.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Хроника одного Президента ...
09.10.2019 г.

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

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Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.

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В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.

В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, сто специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
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"позволил главе МИД самостоятельно назначать дипломатов в министерстве и за рубежом" тут логично! Идиоты95 могут предложить только кого то из своего шапито, клоунов и шутов.
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