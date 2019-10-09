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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3178) консульство (367) МИД (5157) указ (365)

 Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок предварительного согласования кандидатур на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел Украины и генерального консула.

Соотвтствующий указ №740/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений.

В частности, изменена редакция статья 1 данного указа.

"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в тексте указа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153011
 
 
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О, Пристайко дней 10 тому назад заявил, что если такой указ моника подпишет, то он уйдет в отставку, мол ему не доверяют. Вот и посмотрим, звиздел, не звиздел?
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Лозунг "тюрьмы бандитам" не прокатит или жити по новому актуальней?
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Вовка придет порядок наведет...под себя
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К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?
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там еще "лига смеха" и "рассмеши клоуна" не трудоустроены
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Сто пудово под лысого зелупа готовится Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9842

Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1258
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Сергей Васильев 9c8a60d0 - "К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?"
Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 4577
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вспоминаю знаменитое "партия, дай порулить" от команды КВН ДГУ (Кажется там Сивоха был?) в году этак 1988-1989
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Чуствует моя душа...что 5 я партия колумбийского угля пойдет по п..де!!!))))
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Новые послы и дипломаты понесут в МИР формулу ШТАНГЕН ЦЫРКУЛЯ!))))
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это для того, чтоб, в обход Моники, не дай бог, украинского патриота не назначили.
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Ясно, богдан решил ужесточить контроль за внешней политикой, а то мало ли что
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Текст новини на цензорі кардинально відрізняється як від заголовку , так і тексту цієї ж новини на УП : Зеленський відмовився від права узгоджувати дипломатів у МЗС та за кордоном". Перечитайте й порівняйте.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/9/7228584/
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Согласование перед музицированием... Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3582



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тогда им стоит изучить гимн слуги народа-"кокое все красивое...!"
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Еще бы. Не дай бог проскользнет патриот.
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