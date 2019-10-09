 Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского

Соотвтствующий указ №740/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений.
В частности, изменена редакция статья 1 данного указа.
"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в тексте указа.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/9/7228584/