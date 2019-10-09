 Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на круглом столе на тему реформирования госзакупок оборонного назначения рассказал Иван Aпаршин, советник президента по вопросам обороны. Некоторые предприятия, подчеркнул он, находятся в стадии банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% госзакупок оборонного заказа сегодня являются тайными, что приводит к отсутствию конкуренции, - Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны



Сейчас, отметил советник, уже начался аудит всех предприятий.

Присутствовавший на мероприятии представитель Министерства обороны взял слово после него и, в свою очередь, рассказал о разработке законодательства в сфере госзакупок. Он рассказал об особенностях нового законопроекта, который сейчас разрабатывается. В частности, в планах Министерства обороны - возможность внесения сведений в реестр поставщиков самими поставщиками и максимальная автоматизация этого процесса.