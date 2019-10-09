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 Политика Украины
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Все про:оборона (1110) Апаршин Иван (18)

 Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения".

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на круглом столе на тему реформирования госзакупок оборонного назначения рассказал Иван Aпаршин, советник президента по вопросам обороны. Некоторые предприятия, подчеркнул он, находятся в стадии банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% госзакупок оборонного заказа сегодня являются тайными, что приводит к отсутствию конкуренции, - Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны


Сейчас, отметил советник, уже начался аудит всех предприятий.
Присутствовавший на мероприятии представитель Министерства обороны взял слово после него и, в свою очередь, рассказал о разработке законодательства в сфере госзакупок. Он рассказал об особенностях нового законопроекта, который сейчас разрабатывается. В частности, в планах Министерства обороны - возможность внесения сведений в реестр поставщиков самими поставщиками и максимальная автоматизация этого процесса.

Источник: https://censor.net.ua/n3153010
 
 
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Апаршин спец по непопулярным решениям а-ля продажа "надлишкового майна"
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я не понял, война есть или нет? какое нахрен банкротство????
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А что не ясно. Они решили распилить все заводы на металлолом и продать в Китай.
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А гнусний шикаладний барига сподівався ці підприємства підняти, почасти навіть за власний кошт!
Тепер поріжуть і розпродадуть.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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начался дерибан избыточного имущества.
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Т.е. Апаршин собрался закрывать (и продавать за бесценок кому надо) оборонные предприятия?
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Все продати до Параші? Це буде "Ваше" непопулярне рішення?

Чи взагалі навіщо Україні оборонний комплекс? можна ж "мириним договорняком" всі питання вирішити.
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иван,ответственный за оборону и безопасность в команде зеленых))) обороняться уже не надо,все распродать,что-то выручить)) рывок однако с 12 места в мире вниз))
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Кто такой Апаршин?

Даже Зеленский понял что этот поц такой же "эксперт" как и лысый из 95-ого квартала..
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В смысле? Теперь в Украине предприятия не смогут выпускать военную продукцию??? Ай да зебилы ай да молодци!
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о ганибал лектор всплыл...
опять распродажа намечается?
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ехал ваня на коне, вел он зелю на ремне. ну а беня в это время мыла фикус на окне Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 678
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Все в целом отлично ложится в концепцию "этонекапитьуляция".

Отступление по всей линии фронта.
Лишение финансирования ВСУ.
Срыв оборонных заказов.
Срыв обеспечения частей на фронте.
Сокращение ВСУ.
Разваливание оборонки.

По-моему до Зеленского кто-то уже это делал... Ах да!!! Улучшатор Тимошенко с Гриценкой и Ялынкович.
Поэтому 2014-й год Украина встретила без армии.
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Невже "шахтарі" знову зможуть придбати надлишкове озброєння?
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2016, 2017, 2018 - Україна росте в рейтингу конкурентноспроможності, а в 2019 впала. Як таке може бути, народ же ж той самий? Фантастика?Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 344
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Найбільшого удару зазнає процес переозброєння. Стаття "Розвиток, закупівля, модернізація і ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" зменшиться на 1,14 млрд грн. Бюджет 2020: Армія тепер за межами пріоритетів нинішньої влади
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...і тішина...зрозуміли, що таке білоруський варіант? - треба просто перестати говорити про корупцію! і у результаті отримуємо щасливого білоруса, а в українському варіанті малороса!...от лише не зрозуміло, чому ТАМ білоРУС, а ТУТ малоРОС?...
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А где все те крикуны, которые кричали, что в Украине не построены патронные заводы ? И обвиняли в этом Петю. А теперь порежут даже то, что при Пете было.
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