 Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на круглом столе на тему реформирования госзакупок оборонного назначения рассказал Иван Aпаршин, советник президента по вопросам обороны. Некоторые предприятия, подчеркнул он, находятся в стадии банкротства.
Сейчас, отметил советник, уже начался аудит всех предприятий.
Присутствовавший на мероприятии представитель Министерства обороны взял слово после него и, в свою очередь, рассказал о разработке законодательства в сфере госзакупок. Он рассказал об особенностях нового законопроекта, который сейчас разрабатывается. В частности, в планах Министерства обороны - возможность внесения сведений в реестр поставщиков самими поставщиками и максимальная автоматизация этого процесса.
Тепер поріжуть і розпродадуть.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Чи взагалі навіщо Україні оборонний комплекс? можна ж "мириним договорняком" всі питання вирішити.
Даже Зеленский понял что этот поц такой же "эксперт" как и лысый из 95-ого квартала..
опять распродажа намечается?
Отступление по всей линии фронта.
Лишение финансирования ВСУ.
Срыв оборонных заказов.
Срыв обеспечения частей на фронте.
Сокращение ВСУ.
Разваливание оборонки.
По-моему до Зеленского кто-то уже это делал... Ах да!!! Улучшатор Тимошенко с Гриценкой и Ялынкович.
Поэтому 2014-й год Украина встретила без армии.