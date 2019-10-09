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 Зенитно-ракетные войска, связь и телекоммуникация, - Хомчак назвал приоритеты ВСУ на 2020 год

Первоочередным направлением в работе Генштаба на 2020 год является развитие зенитно-ракетных войск.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком", говоря о приоритетах при планировании потребностей в бюджетном процессе на 2020 год, передает Цензор.НЕТ.

"Главный приоритет - развитие зенитно-ракетных войск. Кроме этого, приоритетным в Воздушных силах является закупка или модернизация самолетов, в ВМС - защита территории Украины с морского направления (закупка ракетных комплексов, ствольной артиллерии), улучшение возможностей Командования морской пехоты по проведению мероприятий восстановления боеспособности (боевого слаживания) воинских частей (подразделений)", - сообщил Хомчак.

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Среди других приоритетов он назвал создание эффективной системы связи, оперативного управления войсками; закупку новых образцов вооружения и военной техники; создание стратегических, оперативных и военных запасов вооружения, военной техники и имущества; обеспеченность личного состава вещевым имуществом; создание надлежащей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей (достойное денежное обеспечение, обеспеченность жильем, медицинское обеспечение) и развитие учебно-материальной базы для подготовки войск.

Кроме этого, по словам Хомчака, особое внимание в 2020 году будет уделяться связи и телекоммуникации.

Начальник Генштаба ВСУ также отметил, что до конца 2020 года будет завершена перестройка структуры Генштаба ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

"За прошедшие годы ряд структурных подразделений приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Сейчас перед нами стоит задача завершить полную структурную перестройку Генерального штаба. В общем все меры по переводу как Генерального штаба ВС Украины на J-структуру, так и органов военного управления оперативного звена на J (G, A, N)-структуры будут завершены до конца 2020 года", - рассказал Хомчак.

По его словам, также готовятся предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат введение в течение 2020 года отдельных должностей Главнокомандующего ВС Украины и начальника Генерального штаба ВСУ, а также приобретение Генеральным штабом ВС Украины и другими органами военного управления способностей в составе J ( G, A, N)-структур.

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Хомчак добавил, что до конца 2019 года предполагается завершить формирование новых командований: Командование войск связи и кибербезопасности, Командования сил поддержки, - которые дадут возможность лишить Генеральный штаб несвойственных функций. "Планируется внедрить новую, усовершенствованную, организационно-штатную структуру Объединенного оперативного штаба и продолжить дальнейшую его трансформацию в Командование объединенных сил в течение 2020 года", - рассказал он.

По его словам, в рамках совершенствования систем управления основное внимание сейчас уделяется вопросам отделения функций генерирования от функции применения. В настоящее время функции генерирования уже возложены на командование видов и родов войск и частично - на Генеральный штаб. Функция применения войск возложена на Объединенный оперативный штаб, который сейчас реализует это в ООС.

"Вместе с тем, согласно действующему законодательству за Генеральным штабом сохраняется функция стратегического руководства силами обороны в случае полномасштабной агрессии. За командующими видов оставлены полномочия по проведению видовых операций за пределами ответственности командующего Объединенными силами", - объяснил начальник Генштаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3153007
 
 
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Все хорошо,но один нюансик всю работу на смарку ведет,..в бюджете на оборону на 2020 год урезано на 200 млрд
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Не будь лярвой, бюджет увеличен. Будь справедливым.
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Этот тот чувак друг Коломойского ? Будут деребанить ВСУ страшной силой .
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Це стара концепція кучми-кузьмука - скорочення Армії зі збереженням міці ПВО.
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Напоминает фильм, не помню, выскакивает чмо и машет руками, типа каратэ, а противник вытаскивает пистолет, чмо поклонился и расстворился.
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хрень это все, надобно флот строить и повторить прорыв в азовское море, шоб мацкали подавились пэрэможным украинским флитом, предлагаю в этой связи переименовать вмсу просто в гранд флит
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предлагаю каждому кацапскому соловью по родной берёзе в дупу . что бы помнили о родине ежесекундно
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это хорошо, хорошо, шо вы такой зеленый и плоский Зенитно-ракетные войска, связь и телекоммуникация, - Хомчак назвал приоритеты ВСУ на 2020 год - Цензор.НЕТ 493
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не .ну ведь невозможно понять этот набор фраз . их что специально учат так говорить?
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