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 Политика Украины, Общество
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Все про:Милованов Тимофей (27) Гончарук_Алексей (153)

 Слова Милованова об отсутствии интереса к Украине вырваны из контекста и имеют другой смысл, - Гончарук

Видео, на котором нынешний министр экономики Тимофей Милованов говорит, что его не интересует Украина, вырвано из контекста с целью дискредитации реформ, которые он реализует.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал журналистам после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Все наши министры являются патриотами и профессионалами. Вырванная из контекста фраза, если не ошибаюсь, пятилетней давности, из публичного выступления не может служить предметом внимания. Люди, распространяющие этот маленький фрагмент, имеют своей целью дискредитировать министра экономики, который работает над тем, чтобы в Украине состоялись реформы, а это далеко не всех устраивает", - отметил он.

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Гончарук обратился к тем, кто по его мнению, распространяет данное видео: "Фейки, которые вы распространяете в социальных сетях ни к чему не приведут. Я советую всем спокойнее относится к таким вырванным из контекста информационным сообщениям, созданным для манипуляции. Эта фраза, которая якобы была сказана Миловановым для демонстрации своего отношения к Украине, таковой на самом деле не является. Она была сказана в контексте большой речи и имела совсем другой смысл, это нужно принимать. Контекст всегда важен, и выхватить пару слов из контекста для того, чтобы дискредитировать человека, не сложно".

Ранее в сети начали распространять отрывок выступления Милованова на семинаре Economy Lab, где он говорит: "Я уехал из Украины в 1999 году... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса".

Источник: https://censor.net.ua/n3153004
 
 
 Топ комментарии
 
73% дурников))))
Слова Хуйла об Украине видать тоже вырваны из контекста?))))
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Шо!!! Опять зеленых миньетчиц не правильно поняли? Слова Милованова об отсутствии интереса к Украине вырваны из контекста и имеют другой смысл, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5509

Прям беда какая-то...
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"интерес" конечно есть ...этот интерес украинская ЗЕМЛЯ ...а КАЗЛЫ им неинтересны
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73% дурников))))
Слова ***** об Украине видать тоже вырваны из контекста?))))
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Милованов -- порохобот до корней волос, если кто не знает.
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Ну ладно. А в экономике он разбирается? Какой здесь подтекст?
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40% зростання Сингапур і Китай ридають вголос!
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Шо!!! Опять зеленых миньетчиц не правильно поняли?

Прям беда какая-то...
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"интерес" конечно есть ...этот интерес украинская ЗЕМЛЯ ...а КАЗЛЫ им неинтересны
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Ети казли, каториє мєшают нам жить! "ЖЗЛ "Януковочь"
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Какая разница вырваны или нет. Ети слова были озвучены.
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Он хотел сказать другое. Правильное, патриотичное. А то у него как-то случайно так вырвалось.
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а контекст в это время одев шубу катался на самокате
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Зашквар на зашкваре. Ну, если главзвездюк такой, что говорить о его шобле
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Патриоты все, но профессионалы, это громко сказано. ПОКА ТОПЧЕМСЯ, к сожалению.
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Тимофей Милованов говорит, что его не интересует Украина, вырвано из контекста с целью дискредитации реформ, которые он реализует.

як може Милованов реалізувати реформи в країні, яка йому байдужа?
або цей Милованов не дуже далекий, якщо таке вирішив сказати, що явно викликає сумніви в тих "реформах", або пан Гончарук жартівник.
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...ВСЕ ваши "министры являются профессиональными мародёрами которым не интересна Украина ...им интересно всё что они смогут поиметь ...от остатков госсобственноси до ЗЕМЛИ ...ЗЕМЛЯ это их главный призИсточник: https://censor.net.ua/n3153004
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В каком контексте слова "меня не интересует Украина" принимают другой смысл? Например?
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Чуть что сразу (вырвалі із контЄкста) мля...
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Гончарук, не надо думать, что украинский народ тупое быдло и ему нужно разъяснять как ему правильно думать, ибо ты становишься похожим на чечетова. Народ сам видит, что пришлый из-за бугра министр, который не жил в Украине, не учился здесь, собрался распродать украинскую землю видимо от большой любви к Украине, реформаторы сраные *****!
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