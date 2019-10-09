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Все про:животные (701) Львов (3530) цирк (49)

 Львовский горсовет хочет запретить эксплуатацию животных в цирках. ДОКУМЕНТ

Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение "О гуманном отношении к животным", которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Город подготовит соответствующее обращение к президенту и премьер-министру относительно неотложного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных", - говорится в сообщении.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра для реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Знесиння".

К слову, от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира.

Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запрета введен в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.

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Львовский горсовет хочет запретить эксплуатацию животных в цирках 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153000
 
   
 Топ комментарии
 
Это дискриминация русских. Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 8909
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да. это уже не актуально. у нас целый приЗЕдент - клоун.
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Защитим животных от издевательств. Всех пустим на кошачий корм.
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да. это уже не актуально. у нас целый приЗЕдент - клоун.
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Защитим животных от издевательств. Всех пустим на кошачий корм.
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Расскажешь львовянам, что им какое-то ватное говно шото запретило.

А Львов свое слово Монике Зеленски уже сказал. То, что Моника не услышала - это ее личные проблемы. Значит Моника будет мертвой.
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Все як на кацапщині робите? Взавтра зе кловун буде прес конференцію давати, ото посміюсь!
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Вот твоя шмара Мендель в разгар войны на Роисе красуется с символикой Рашатудей.
Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 5615
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оно и верно.ведь перед эксплуатацией они должны пройти медосмотр и техосмотр Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 5797
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Да, не место Пороху в той свинарне, от одного вида представителя ********** заикой можно стать)))
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Меня удивляет, кто спросил у животных, они шо митинг устраивали? Кто решает, лучше или хуже им? Ну, выпустите на волю их и шо? Просто маразм какой то.
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Поддерживаю !!! Нечего делать животным в Кабмине , ВР и АП !!!
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Вуйки по селах аж самокрутки погубили, роти роззявили... Це б то їм тепер своїх кобил возами по горах тягати, а не навпаки?
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тю, так законодательно уже запретили)
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А где же животным харчеваться? Не все же в горсовете пристроились.
Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 3417
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А експлуатувати клоуна в якості президента це що? Це над ким знущання? Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 2065
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А Садовий та його сікаріос хіба не в курсі, що "Знесіння" є заповідною зоною. У Львові і так обмаль зелених зон і ті збираються використовувати задля утримання собак. Вже не кажучи про їхнє фінансування.
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Конфіскованих тварин поміщати в стаціонарні зоопарки з просторими вольєрами.
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