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 Политика Украины
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 90% госзакупок оборонного заказа сегодня являются тайными, что приводит к отсутствию конкуренции, - Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны

Более 90% закупок государственного оборонного заказа на сегодняшний являются тайными, и в тайных процедурах закупки часто отсутствуют конкурентные процедуры.

Об этом на круглом столе на тему "Реформирование системы планирования и формирования государственного оборонного заказа, осуществление процедур закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения", который сейчас проходит в столице, заявила Елена Трегуб, генеральный секретарь Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она убеждена, что реформировать сферу оборонных закупок нужно с учетом трех главных целей. Это повышение уровня прозрачности закупок, введение более рыночного ценообразования и введение равного доступа национальных производителей к государственному оборонному заказу.

Среди основных рисков, которые могут помешать позитивным изменениям, Елена Трегуб назвала, в частности, бюрократию, несогласованность законодательства в части утверждения ГОЗ, чрезмерную секретность, отсутствие конкурентных процедур в тайных закупках, изменение себестоимости при выполнении контрактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152994
 
 
 Топ комментарии
 
Да вы офигели! Хотите раскрыть русне, какую технику покупает ВСУ и в каких количествах?
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Тобто поняття "даржавна таємниця" під час війни порожній звук?
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Отошлите список сразу в ФСБ. Они будут рады составить конкуренцию.
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Да вы офигели! Хотите раскрыть русне, какую технику покупает ВСУ и в каких количествах?
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А що не понятно. Коли затриманим сепарам пики піксєлями замилюють, а чинних офіцерів всіх служб показують в фулл-аш-ді з позначенням ПІБ звань і посад.
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А фулє! Чого кацапські аґенти повинні "шифруватися", легенди аидумувати, паспорти на чужі прізвища виписувати? Потім через таку фуйню вся Європа сміється, як з Петрова і Боширова. А так відкрив кацап у первопрестольній чебурнет, атґ тап - будь-ласка! Весь асортимент замовлень, об'єми, фірми-виробники! Специфікації і номенклатура ***********! Та для кацапського і не лише бюджету економія - весь розвідувальний генералітет яхти може покупляти! Цікаво, ця зелень справді така довбанута, чи просто від безкарності у диверсантів у владі просто лпз зриває?
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Тобто поняття "даржавна таємниця" під час війни порожній звук?
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Получается что результат потужных реформ в армии - и есть государственная тайна.
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За результати пукіна з сєпарами попитай вони краще знають.
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ооо, а чмо плешивае пашинский, хорошо знал как покупать
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зато состояние своих личных кубышек "члены" НАК хранят похлеще гостайны !
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це означает, шо свынское корыто надо разрезать. минимум, на три части
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а чем же ты щас занимаешься. кочеток, разве не этим?
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Соловєйчик, так мурку прокукарекаеш или ты ноты забыл?
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Отошлите список сразу в ФСБ. Они будут рады составить конкуренцию.
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в Рашке ряженые дебилы одеваются в атаманов-генералисимусов Всевселенскавага Всеправославного Кизячества, а в Украине ряженые дебилы создают "общественные организации с громкими названиями, типа "Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны", и назначают себя генеральными секретарями..
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у свыни военные заводы, от оборонпрома пашинский покупал, а свыня продавала, навар в офшоры
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