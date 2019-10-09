 90% госзакупок оборонного заказа сегодня являются тайными, что приводит к отсутствию конкуренции, - Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны

Об этом на круглом столе на тему "Реформирование системы планирования и формирования государственного оборонного заказа, осуществление процедур закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения", который сейчас проходит в столице, заявила Елена Трегуб, генеральный секретарь Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она убеждена, что реформировать сферу оборонных закупок нужно с учетом трех главных целей. Это повышение уровня прозрачности закупок, введение более рыночного ценообразования и введение равного доступа национальных производителей к государственному оборонному заказу.



Среди основных рисков, которые могут помешать позитивным изменениям, Елена Трегуб назвала, в частности, бюрократию, несогласованность законодательства в части утверждения ГОЗ, чрезмерную секретность, отсутствие конкурентных процедур в тайных закупках, изменение себестоимости при выполнении контрактов.