 Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства.
Гончарук подчеркнул, что украинская газо-транспортная система переходит на европейские стандарты работы.
"Что мы дальше будем делать со своей ГТС, если всего на год будет продолжен старый контракт, который к тому же не отвечает европейским нормам", - сказал он.
Также премьер заявил, что поддерживает позицию главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Гончарук спрогнозировал, что переговоры с РФ о подписании нового контракта продляться еще несколько месяцев и не известно, закончатся ли они в 2019 году.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.
Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу с участием Украины, РФ и Еврокомиссии предстоит 28 октября.
А паРаша, если у них все срастется в Германии сможет газ качать и в Францию, и в Испанию, так что сильно не пострадают. Кстати сколько они газа гонят в Европу? В 2017 году было 194 лярда, то есть поляки возможно уменьшат объём экспорта на 10%.
звичайно, якщо питання лише в строках.
пущай гейропейцы покупают газ на границе с рашкой, и мы будем транспортировать уже газ гейропейцеф. рашка пусть курит свой ягель...
Жодного. Додаткові транзитні потужності потрібні лише для душевного спокою на випадок аварій на якомусь одному з них.