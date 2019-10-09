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 Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук

Украине важно получить долгосрочный договор по транзиту газа с РФ, поэтому нужен новый контракт, а не продление старого.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства.

Гончарук подчеркнул, что украинская газо-транспортная система переходит на европейские стандарты работы.

"Что мы дальше будем делать со своей ГТС, если всего на год будет продолжен старый контракт, который к тому же не отвечает европейским нормам", - сказал он.

Также премьер заявил, что поддерживает позицию главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Гончарук спрогнозировал, что переговоры с РФ о подписании нового контракта продляться еще несколько месяцев и не известно, закончатся ли они в 2019 году.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу с участием Украины, РФ и Еврокомиссии предстоит 28 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3152990
 
 
 Топ комментарии
 
А я думав це роіссє потрібен договір? А оно бач шо... Ганчурнику видніше...
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Зебилы собираются торговать с оккупантом? Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9918
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"....І для цього нам треба впарити сєпарів і формулу Штайнмаєра". Натяк має бути десь такий.
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А я думав це роіссє потрібен договір? А оно бач шо... Ганчурнику видніше...
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Расее и нахрен нужен, нужен европейским партнерам *****, потому как Северный поток 2 еще не построен. А вот через год достроят и Украина станет обладательницей закопанного в землю металлолома.
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Там хороший металл. Производства ФРГ!
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Ти сам відповів на свій висєр. Чому "партнери" ***** не дають доступ потокам до газогону Опал? Без Опалу Потоку упираються в чисте небо.
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А Украине не нужен?вся промышленность и домохозяйства завязаны на газе
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А по тому газогону тобі газ в дупу подають? Що ти мелеш довбень!
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Кому ты объясняешь. Там в голове сплошное армиямовавира. Он готов даже голым в сугробе спать! Да и посадки на дрова еще не все вырезали.
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Согласен с тобой,может прозреет...ан нет,солома на месте
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гэбнявые мечты , поляки после 2022 года вообще откажутся от касапского газа , это минус 15 млрд кубов в год для мацковии , неплохо , правда ?
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Когда откажутся, тогда будет разговор. Только учтите это будет минус не только для паРаши но и для Украины, которая не получит деньги за транзит.
А паРаша, если у них все срастется в Германии сможет газ качать и в Францию, и в Испанию, так что сильно не пострадают. Кстати сколько они газа гонят в Европу? В 2017 году было 194 лярда, то есть поляки возможно уменьшат объём экспорта на 10%.
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Навіщо качати в Іспанію трубою з Ямала, якщо вигідніше газовозом? Основний конкурент расєйського Газпрома в Європі - расєйський Новатек Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3297
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Це лише понти. Поляки виберуть найвигідніший варіант, і щоб удешевити расєйський тиснуть їм на психіку диверсифікацією імпортних потужностец.
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Как и с продолжения аренды порта в Крыму, история будет такая же.
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яка різниця, якщо старий договір продовжити на 10 років?
звичайно, якщо питання лише в строках.
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Гарантия прокачки на будущее, как в своё время принцип "бери или плати".
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Зебилы собираются торговать с оккупантом? Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9918
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Нет, это прерогатива только соевых "патриотов". Только им можно, а остальным нельзя.
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оК. они были плохие. новые пришли лучше?
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скорее всего украине надобен металлолом Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1237
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металлолом сегодня - это " тупецкий поток" , азербайджанский газ полностью затмил этот касапский газопровод.С 2020 года азербайджанский газ пойдёт в Италию , всего 16 млрд кубов . Это минус 16 млрд кубов для мацковии , неплохо , правда ?
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В Туреччині газ "затмєваєця" ВДЕ-генерацією, а не азерським газом, який має обмежені можливості для росту поставок, а через кілька років стикнеться з виснаженням старих родовищ. А що там в Італію піде, коли і скільки - час покаже. Каци в другу гілку TAP матимуть доступ і теж зможуть свій вкачувати.
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"....І для цього нам треба впарити сєпарів і формулу Штайнмаєра". Натяк має бути десь такий.
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Еще один высер зебильного "реформатора" Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5780. Грося явно был умнее Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8185
Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5333
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Да гуано твой грося, как и остальные шоколадники, чего переживаешь.
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нахера нам договор с рашкой о транзите рашковского газа?!

пущай гейропейцы покупают газ на границе с рашкой, и мы будем транспортировать уже газ гейропейцеф. рашка пусть курит свой ягель...
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Вроде и неглупые тут люди.. Неужели кто-то думает что откажутся от Украинских хранилищ? СП - 1, 2 --неспособны в морозы прокачать необходимое количество. Фрау хорошо понимает, что в случае повреждения СП ( случайного или умышленного) её страна без договора с Украиной окажется в полной заднице , и никогда на такое не пойдёт. Даже если в самой РФ газопровод звизданёт - то без хранилищ они окажутся с голой жопой на морозе... Поэтому отказа от сотрудничества с Украиной по транзиту никак не будет, и она это уже сказала . Подводный газопровод - штука намного более рискованная чем наземный -- его отремонтировать очень сложно....
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Не откажутся конечно. Но хотят использовать только в качестве подпорки для подстраховки. Сколько действительно холодных дней в году когда нельзя удержать давление? Да и немцы у себя также газохранилища строят. Так что Украина нужна токо временно. Попользуют скоко надо и выбросят.
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мечты , мечты ... карлик уже Луну освоил , жирик помыл сапоги в Индийском океане , хотеть не вредно , ватники
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Я написал что они хотят и на что выкручивают. Воспринимать или нет дело лично каждого.
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Газохранилища природного газа построить невозможно - это естественные пустоты в поверхности земли. Именно поэтому Украинские так ценны. Можно построить хранилища только нефтяного сжиженного газа - именно это и делают сейчас амеры в Польше при постройке терминала для газовозов. Мне кажется что ты плохо понимаешь разницу между нефтяным газом и природным. Природный - не сжижается в жидкость, а нефтяной - запросто.... НО - РФ качает именно природный...
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"Сколько действительно холодных дней в году когда нельзя удержать давление?"

Жодного. Додаткові транзитні потужності потрібні лише для душевного спокою на випадок аварій на якомусь одному з них.
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Вы что-то знаете об эксплуатации и ремонте газовых трубопроводов. Тут важно понять если говорят "украинская газо-транспортная система переходит на европейские стандарты работы Источник: https://censor.net.ua/n3152990 ", значит нового договора не будет. По стандартам ЕС квоты на прокачку газа выставляются на тендер и Газпром может их выкупить. По третьему энергопакету Газпром может выкупить 72,5 млрд. м3.
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Експертів підвезли)) І хто ж крім Газпрома буде викупляти потужності на точках входу на білорусько та рашисько-українських кордонах?
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А причому тут морози? В морози хіба що в норвегів з їх морським видобутком виникають трабли. Сховища в ЄС мають на порядок більшу сумарну продуктивність на підйом ніж українські, і там вже понад 100млрд кубів запасу на зиму зроблено. Але очевидно що навіть коли каци добудують обхідні маршрути, які зараз реалізуються - NS-2, TS (причому повністю з продовження в ЄС, а не лише морські частини), то їм їх не вистачатиме для повної відмови від укртранзиту, для такого треба ще щось мутити, або просто скорочувати експорт трубою на користь поставок зрідженого, наприклад, з їх нового заводу на Ямалі.
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На Ямале газ Новотека, вряд-ли он будет замещать газпромовский. У них с разделением экспорта газа работа чётко поставлена, чтобы не сбивать цены.
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Знов якесь газове "вялічіє в каментах" Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4930 Ціни на трубний залежать від нафти, на ЗПГ - від динаміки попиту в Азії.
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Україні він взагалі не "нужен". Він необхідний кремльгазу, та бажаний місцевими "сидільцями на трубі".
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