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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Ивано-Франковский городской совет на внеочередном заседании 9 октября принял обращение к президенту Украины и Верховной Раде о недопущении введения особого статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Публикуем текст заявления:

"Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, выступаем против плана Президента Украины Владимира Зеленского реализовать "формулу Штайнмайера". По этой формуле, согласно "Минских соглашений", вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Никакого особого статуса территории Украины в условиях войны быть не может.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Подписание "формулы Штайнмайера" - это капитуляция и сдача национальных интересов Украины, поскольку согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей":

  1. Российским оккупантам гарантируется амнистия (ст. 3);
  2. Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка (ст. 4);
  3. Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов (ч. 2 ст. 5);
  4. Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти (ч. 3 ст. 5, ст. 9);
  5. Украина должна обеспечить прямые внешние отношения отдельных районов Донбасса с регионами России, чем, по сути, признается сам факт отсутствия реального границы с РФ (ст. 8);

В Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются защищенные расходы на государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.

Также читайте: Черновицкий облсовет просит президента и ВР разъяснить суть "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить войска с линии разграничения

Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя "особого статуса" и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, продолжение войны на поколения и поколения с целью уничтожения нашего государства.

Учитывая изложенное требуем от Президента Украины:

  1. Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.
  2. Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации.
  3. Добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Слава Украине!

Героям слава!"

Читайте: Депутаты Кировоградского облсовета выступили против "формулы Штайнмайера" и обратились к Зеленскому

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152989
 
   
 Топ комментарии
 
А где ты видел,чтоб западенцы звали русский мир к себе в отличии от даунбасса?
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согласно "Минских соглашений", )))) Согласно кому? чему? Минским соглашениям!

Грамматеи, блин. Ага, Ещё одни молодцы)) Вслед за Кропивницкими))
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Так не вчитуються в те, що їм надали "прийняти".😂
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Может хоть так митингующие поймут кто есть Порошенко.
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формула штайнмайера це такая высотная цель, которую невозможно сбить местными пуканами Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9370
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Да?
Ну, а что, если в Ивано-Франковске РЕФРЕНДУМ ПРОВЕДУТ насчет того, куда конкретно Кварталу засунуть "формулу штайнмайера"?
А что, если в Ивано-Франковске РЕФРЕНДУМ ПРОВЕДУТ и потребует СЕБЕ особого статуса?
А если это сделают и другие регионы?
Не боитесь?
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а шо бояться? больше пуканов-шире дымзавеса Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 892
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Чего пугаться?
Да нечего.
Раньше я считала, что переход страны под внешнее управление - это беда.
Теперь я считаю, что для страны, 73% населения которой составляют половозрелые дебилы - это лучший возможный вариант.
Раньше я считала, что федерализация Украины - это беда, теперь я считаю, что федерализация Украины, при которой два гнойника - ЛДНР - остаются отдельно, сами по себе, и кормятся за свой счет - это лучший вариант, чем оккупацию Юга-Востока Украины российской армией.

РФ хочет федерализацию Украины - она ее получит.
Только совсем иную, чем задумано.
Славянск, Мариуполь, Бердянск , Херсон- останутся зоной Авакова/Бойко.
Западные регионы Украины будут отдельными, европейскими.
Киев и центральные регионе - отдельно.
А гнойник ЛДНР - как чумной барак - сам по себе, на своем содержании.
И ни один регион, само-собой, не будет ничего платить центральной власти, ибо она им нахр*н не нужна.
Так что скажу открытым и грубым текстом: вы хотели федерализации - а лососнете вы тунца.
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Кацапам то и надо, только ЗЕбаранам невдомек...
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Нет.
Это будет нечто совсем иное.
Я ответила выше, что.
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петіні прихильники - цей Закон коли був прийнятий та чий підпис стоїть під ним?
"..поскольку согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
:Источник: https://censor.net.ua/n3152989
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йди нах...чмо пропарашинське...не здивував...ти тут постійно за рюський мір топиш, падлюка мокшанська..Їдь нах з України!!!Під бєрьозкі, на родіну!!!
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А чому так натужно репетуєш? Так коли прийнято й ким підписано той закон?
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напружуватися треба тобі...Мені вже давно все зрозуміло...Йди нах...мєлкімі шагамі!!!Таких, як ти,- бачив би ...на одному місці...Таких треба позбавляти громадянства...Колупайся далі в лайні...Тільки хочу зазаначити, що ті домовленності зупинили активний наступ россофашистів! Зберегли життя нашим воїнам! І це зрозуміло всім, окрім таких угрьобків, як ти..
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Петіні прихильники - ви можете хоч вистрибувати зі своїх панталончиків - але текст Закону, котрий нижче - прийнято петіною "коаліцією потужних реформаторів" та підписано петьою.. Так петя таки зрадник?
Российским оккупантам гарантируется амнистия (ст. 3);
Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка (ст. 4);
Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов (ч. 2 ст. 5);
Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти (ч. 3 ст. 5, ст. 9);
Украина должна обеспечить прямые внешние отношения отдельных районов Донбасса с регионами России, чем, по сути, признается сам факт отсутствия реального границы с РФ (ст. 8
Источник: https://censor.net.ua/n3152989
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леонiд iллiч, вам жеж сказали - ехай нахей!
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ти правда клоун старий чи грає роль?) цей закон прийнятий але він в силу не вступив тому що орки не виконали умови. Цей закон щоб тягнути час на переозброєння ЗСУ, і якби не ЗЕро закон і досі лежав в макулатурі.
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Так, так - вибухи стратегічних арсеналів ЗСУ в Балаклії, Сватово, Калинівці та Ічні - потужне "переозброєння" від петі..
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перша ваша фраза в дописі свідчить, що ви кацап. Бо в українській мові такого немає.
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ооо і ти, лайноїд, на "посту!!! Мені пох, що такі парашинські чмошники про мене думають...
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ви - пост-совєтські викидні, які не вміють спілкуватися. Лише російські гидотні вирази перекручуєте українською, що суті не міняє.
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Коли не вистачає слів, можна й англійською послати. Від того англічанином не станеш.
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Тот Штайнмайер, который при Пете-президенте был, так тот был хороший.

А этот, который при Пете в глубокой оппозиции, так этот плохой.

Главное методички не перепутать в "патриотическом" порыве.
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Не п***и. Петя подписывал Минск и только, а там о каком-то "разведении войск" нет ни слова. И да, упоротых попыток развести войска во что бы то ни стало даже вопреки протестам внутри страны и постоянным обстрелам сепаров при Пете тоже не было.
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Кто о чем,а вшивый о бане,кто нибуть из этих деятелей знае что,это за формула,уверен нет но зато"кто всрався,невістка"
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Порошенко подписал это ещё в 16 году. Проснулись.
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згинь, чмо парашинське! Вертайся в свою Мокшандію! Позбав американський народ присутності ще одного путлєрівського цмоктуна!
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Что подписал? Когда? Он подписал Минск, а там речь шла только об отводе тяжелых вооружений, но никак не об полном оставлении позиций и превращении украинских городов в "серую зону".
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Не он даже, а некто Кучма, с некто послом Зурабовым.
А Зеля теперь хочет Президентскую подпись под этой цидулкой поставить.
Разница есть?
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неудивительно что все западэнские области "против"
мы то давно знаем как они относятся к востоку Украины
вот если бы война была у этих гуцулов на закарпатчине, то они бы по другому забалакали
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чем дальше от Донбаса, тем больше патриотов.
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Скажите мне, россиянин, а что у вас в Московии есть русского?
Автономный край?
Автономная область?
Может, район какой территориальный?
И вас же нет ни одного территориального образования с названием "русский"!
Ваша ситуация гораздо хуже и опаснее, чем была у евреев после разрушения Храма, у евреев был Закон (и потому они сохранились как нация), а у вас, русских НИЧЕГО НЕТ, и потому вы исчезнете, как и не было вас.
Иди отсюда, россиянин, к вашим 4 миллионам таджикских мусульман в столице вашей родине Москве Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6362
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вот как распознать в толпе справжнего патриота Украины?ему всегда интересно шо там у кацапов...вот мне не интересно шо там у кацапов, я в Москве 17 лет не был.
а ты, вижу, дужэ переживаешь за кацапов, раз интересуешься
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А где ты видел,чтоб западенцы звали русский мир к себе в отличии от даунбасса?
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а какой мир должны звать восточные украинцы, учитывая что западэнцы их за людей не считают? как вы относитесь к донбасу, так они и будут вам отвечать...
донбас западэнцам не навязывает русский мир, так че вы лезете к ним со своей мовой?
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"западэнцы их за людей не считают? "
Чим можеш доказати такий дебільний вислів?
Або пропагандон, або повторюєш пропагандонів.
Не треба так.
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Скорее всего Зеленскому придеться ставить на реферндум вопрос - Хотите или нет выполнения Минских согдашений подписаных Порошенко. Если да, то это формула Штенмайреа и с Раши постепенно снимают санкции. Если нет, то с Раши сразу снимаютают санкции, при этом санкции будут у нас.
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Вьібор Запад нас предает постепенно или сразу? )))
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Запад придерживается официальных документов.
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Не подписанньіх никем?)))
Пусть вьілнят то, что подписали.
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на основании этих никем, у Раши 5 лет санкций.
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А Ивано-Франковский горсовет выступал против Минских соглашений, которые Порошенко два раза заключал с террористами?
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та да...якось воно виглядає неоднозначно.
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А что не так в Минских соглашениях? То, что по плану Порошенко сначала безопасность на всей территории до выборов, а по плану *****-Штайнмайера - только отвод вооружения, ан расстояние, а не за пределы Украины, и выборы с контролем орками территорий?
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12 августа президенты России и Франции Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Николя САРКОЗИ предложили план мирного урегулирования российско-грузинского конфликта из 6 принципов:
- не прибегать к использованию силы;
- окончательно прекратить все военные действия;
- обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи;
- возвратить вооруженные силы Грузии к местам постоянной дислокации;
- вывести вооруженные силы РФ на линию, которую занимали перед началом боевых действий;
- начать процесс международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их надежной безопасности.

Президент Франции Николя Саркози из Москвы отправился с выработанным планом в Тбилиси.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.
Лидеры непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия подписали принципы урегулирования 14 августа.
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Грузины сразу отсекли неприемлемое, а наши "минские" подписали со статусом.
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Наши это кто, Порошенко? Тогда почему все это вешают на Зеленского?
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За реализацию должен ответить Зеленский, а не за все, как хочет ПАП и Ко.
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он это старется делать, так порохоботы бастуют, вот в чем прикол.
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Ни в коем не вешаю я на Зеленского ответственность за подписание. Наоборот выложил как дополнение к общей информации по "минским соглашениям" и "формуле штанмаера". Я ж думаю что люди которые тут пишут читали эти документы, вот акцентирую на пункте про особый статус - что в грузинском конфликте Саакашвили пропетлял чтоб такой пункт не подписывать.
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Что значит наши ? У этих наших были полномочия от президента Украины Порошенко, и который отвечает за действия этих наших.
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За цією формулою, відповідно до "Мінських угод", (©)
Тобто вони Мінських угод Порошенко?
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Я тоже обратил внимание, кажется они не только против штанмаера но и против минских угод так зашли издалека.
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А скамейки и остановки в городе все покрашены. Нет чтобы все средства направлять на военную помощь, но тогда ведь деньги другим достанутся .
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Не хотите мира, объявляйте войну России и все на фронт, никто ж не запрещает. А нет, то не мешайте мирным инициативам
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А ведь единственная приемлемая формула для Украины - это не капитуляция по Швайнмаеру а своя украинская формула когда фашистский кремлёвский режим должен безоговорочно немедленно вывести свои оккупационные войска со всех незаконно оккупированных суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса. Только так можно разговаривать с кремлёвскими бандитами - оккупантами.И конечно вести переговоры про выборы но уже на всех дэоккупированных украинских территориях..Но видно продажная власть ЗЕбилов капитулянтов в угоду кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла и дальше собирается настаивать на капитуляции Украины на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши с последующим уничтожением Украины как государства. Вот тогда Украина станет гадкой кацапской колонией и про оккупированный кремлём Крым и Донбасс уже не будет идти никакой речи... .
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...где же ты был в 2014 году, когда твой Петя ехал в Минск подписвать всякую херню?
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По минску вторым пунктом идет отвод сепарских войск за линию разграничения на момент подписания договора. А это за Дебальцево и Углегорск. А что твои дятлы подписали 2го. октября 2019 го.?
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"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
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Тебе росийский постпред и не то скажет. Я вот не пойму, ты провокатор или просто недоумок?
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре
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Чего ты добиваешься? "Формула", три листа рабочего текста для обсуждения. Никто ничего не подписывал. И тут Лавров вытягивает два абзаца, капитулянтских и ЗЕкоманда это подписала! Кучму заставили подписать. И что тебе с того? Трудно признать, что тупее этой власти в Украине еще небыло?
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После этот Дебальцево, Углегорск и весь Донбас становится украинским.
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Д, я тебе простую вещь скажу, из Челябинска ты пишешь, или Макеевки, ничего у вас не получится.
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продай комп, купи мозги. Всю эту срань пописал твой Петя. Я из Денпра.
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Даун, выложи нет, что подписал Петя, а потом воняй.
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