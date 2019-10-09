 Ивано-Франковский городской совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщается на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Публикуем текст заявления:
"Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, выступаем против плана Президента Украины Владимира Зеленского реализовать "формулу Штайнмайера". По этой формуле, согласно "Минских соглашений", вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Никакого особого статуса территории Украины в условиях войны быть не может.
Подписание "формулы Штайнмайера" - это капитуляция и сдача национальных интересов Украины, поскольку согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей":
- Российским оккупантам гарантируется амнистия (ст. 3);
- Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка (ст. 4);
- Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов (ч. 2 ст. 5);
- Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти (ч. 3 ст. 5, ст. 9);
- Украина должна обеспечить прямые внешние отношения отдельных районов Донбасса с регионами России, чем, по сути, признается сам факт отсутствия реального границы с РФ (ст. 8);
В Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются защищенные расходы на государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.
Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя "особого статуса" и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, продолжение войны на поколения и поколения с целью уничтожения нашего государства.
Учитывая изложенное требуем от Президента Украины:
- Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.
- Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации.
- Добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
Слава Украине!
Героям слава!"
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
Грамматеи, блин. Ага, Ещё одни молодцы)) Вслед за Кропивницкими))
Ну, а что, если в Ивано-Франковске РЕФРЕНДУМ ПРОВЕДУТ насчет того, куда конкретно Кварталу засунуть "формулу штайнмайера"?
А что, если в Ивано-Франковске РЕФРЕНДУМ ПРОВЕДУТ и потребует СЕБЕ особого статуса?
А если это сделают и другие регионы?
Не боитесь?
Да нечего.
Раньше я считала, что переход страны под внешнее управление - это беда.
Теперь я считаю, что для страны, 73% населения которой составляют половозрелые дебилы - это лучший возможный вариант.
Раньше я считала, что федерализация Украины - это беда, теперь я считаю, что федерализация Украины, при которой два гнойника - ЛДНР - остаются отдельно, сами по себе, и кормятся за свой счет - это лучший вариант, чем оккупацию Юга-Востока Украины российской армией.
РФ хочет федерализацию Украины - она ее получит.
Только совсем иную, чем задумано.
Славянск, Мариуполь, Бердянск , Херсон- останутся зоной Авакова/Бойко.
Западные регионы Украины будут отдельными, европейскими.
Киев и центральные регионе - отдельно.
А гнойник ЛДНР - как чумной барак - сам по себе, на своем содержании.
И ни один регион, само-собой, не будет ничего платить центральной власти, ибо она им нахр*н не нужна.
Так что скажу открытым и грубым текстом: вы хотели федерализации - а лососнете вы тунца.
Это будет нечто совсем иное.
Я ответила выше, что.
"..поскольку согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
:Источник: https://censor.net.ua/n3152989
Российским оккупантам гарантируется амнистия (ст. 3);
Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка (ст. 4);
Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов (ч. 2 ст. 5);
Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти (ч. 3 ст. 5, ст. 9);
Украина должна обеспечить прямые внешние отношения отдельных районов Донбасса с регионами России, чем, по сути, признается сам факт отсутствия реального границы с РФ (ст. 8
Источник: https://censor.net.ua/n3152989
А этот, который при Пете в глубокой оппозиции, так этот плохой.
Главное методички не перепутать в "патриотическом" порыве.
А Зеля теперь хочет Президентскую подпись под этой цидулкой поставить.
Разница есть?
мы то давно знаем как они относятся к востоку Украины
вот если бы война была у этих гуцулов на закарпатчине, то они бы по другому забалакали
Автономный край?
Автономная область?
Может, район какой территориальный?
И вас же нет ни одного территориального образования с названием "русский"!
Ваша ситуация гораздо хуже и опаснее, чем была у евреев после разрушения Храма, у евреев был Закон (и потому они сохранились как нация), а у вас, русских НИЧЕГО НЕТ, и потому вы исчезнете, как и не было вас.
Иди отсюда, россиянин, к вашим 4 миллионам таджикских мусульман в столице вашей родине Москве
а ты, вижу, дужэ переживаешь за кацапов, раз интересуешься
донбас западэнцам не навязывает русский мир, так че вы лезете к ним со своей мовой?
Чим можеш доказати такий дебільний вислів?
Або пропагандон, або повторюєш пропагандонів.
Не треба так.
Пусть вьілнят то, что подписали.
- не прибегать к использованию силы;
- окончательно прекратить все военные действия;
- обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи;
- возвратить вооруженные силы Грузии к местам постоянной дислокации;
- вывести вооруженные силы РФ на линию, которую занимали перед началом боевых действий;
- начать процесс международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их надежной безопасности.
Президент Франции Николя Саркози из Москвы отправился с выработанным планом в Тбилиси.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.
Лидеры непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия подписали принципы урегулирования 14 августа.
Тобто вони Мінських угод Порошенко?