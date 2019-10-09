 С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба

Об этом директор ГБР рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после брифинга, отвечая на вопрос, выяснял он у Портнова откуда берет информацию о деятельности бюро.

"Не знаком, не было обстоятельств при которых мы бы познакомились. Хотя Андрей Портнов был в этом помещении и я знаю, что следователи допрашивали его", - сказал Труба.

На вопрос о том, проходил ли он полиграф об утечке информации, Труба ответил: "Я не проходил, проходили только следователи, расследующие уголовные производства".

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"Есть уголовное производство, которое внесено работниками прокуратуры и в котором проводятся следственные действия по возможной утечке. К этому производству я отношусь очень спокойно, потому что именно во время проведения следственных действий мы получаем больше ответов на все ваши вопросы. И если следователь учтет необходимость, чтобы директор прошел полиграф - я обязательно это сделаю", - сказал Труба.

Напомним, ранее бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Кроме того, она обратилась в суд с просьбой обязать ГБР открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении Портнова.