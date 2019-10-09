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 Политика Украины
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Все про:Портнов (446) утечка (26) ГБР (618)

 С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба

Директор ГБР Роман Труба уверяет, что не знаком с главой Администрации президента при Януковиче Андреем Портновым, который иногда сообщает информацию о производствах ГБР раньше самого бюро. Труба уверяет, что прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации.

Об этом директор ГБР рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после брифинга, отвечая на вопрос, выяснял он у Портнова откуда берет информацию о деятельности бюро.

"Не знаком, не было обстоятельств при которых мы бы познакомились. Хотя Андрей Портнов был в этом помещении и я знаю, что следователи допрашивали его", - сказал Труба.

На вопрос о том, проходил ли он полиграф об утечке информации, Труба ответил: "Я не проходил, проходили только следователи, расследующие уголовные производства".

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"Есть уголовное производство, которое внесено работниками прокуратуры и в котором проводятся следственные действия по возможной утечке. К этому производству я отношусь очень спокойно, потому что именно во время проведения следственных действий мы получаем больше ответов на все ваши вопросы. И если следователь учтет необходимость, чтобы директор прошел полиграф - я обязательно это сделаю", - сказал Труба.

Напомним, ранее бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Кроме того, она обратилась в суд с просьбой обязать ГБР открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3152987
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, так ты же был его подчиненным при Яныке. Это куда деть?
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А они не знакомились. С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7271 Труба подчинялся незнакомцу.
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Да-да, так ты же был его подчиненным при Яныке. Это куда деть?
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А они не знакомились. С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7271 Труба подчинялся незнакомцу.
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Скоро - "Не имел, не состоял. Не был, не был, не был. Даже рядом не стоял!"
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Так начальник и должен быть на шаг вперед от подчиненного
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ну таки у зебилов в памяти только колбаса по 2.20 отложилась.
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Та люди! В пейсбучкє там хто хоч знайдетться і знайомі і не дуже! Країна в смартфоні тобі для чого Труба ти смердюча?
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"но и налоговую проверку" проверку он подписывал, все было верно и честно
С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7309
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та нє, не може буть, шоб труба був гамном
то совпадєніє!
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Короче зашварился этот Труба как и Холодненький в свое время. В рыгами свяжысь клеймо на всю жизнь.
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Не здивуюся, якщо тепер з'являться фотографії та відео на яких цей Трубадур буде разом з Портновим у вузькій компанії. І що він тоді заспіває? 😕
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Повторюсь - "Не имел, не состоял. Не был, не был, не был. Даже рядом не стоял!" и стабильное зебильское "вывсеврети" и "этопорохвиноват" З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба - Цензор.НЕТ 9630
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скажет, мы не знакомились, я не знал, шо то Портнов)
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Труба, скажу тебе по-секрету - Богдан знаком. а ты знаком с Богданом.
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Всі, хто міг бути джерелом витоку інформації пройшли поліграф (крім однієї людини) - і всі невинні. Але витік інформації є - містика якась, видно діло Труба.
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Не знаком, не было обстоятельств при которых мы бы познакомились. Источник:https://censor.net.ua/n3152987 ХРЕСТОМАТИЯ ПРЕСТУПНИКА:
1. Уход в несознанку.
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