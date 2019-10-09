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Все про:Порошенко (17819) Дубинский (13)

 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи

Адвокаты Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средств и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году.

Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАЗК, но и налоговую проверку, подтвержденную соответствующими актами", - отметили в пресс-службе.

Читайте также: В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба

Ранее нардеп от "Слуги народы" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Директор ГБР Руман Труба заявил, что в ГБР нет проекта подозрения Порошенко.

Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152986
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы рады что ваша Дубина решила ввести 1% налог за любой обмен валют? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3662
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Ты хоть ту валюту в глаза видел, амирыканец из Воронежа?
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очень приятно познакомиться. Вы впервые здесь? какие планы?
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Дубинский, это ты под ником адвокатик? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 2490 дырявый проказник Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 2490
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Да нет, адвокатик это Портнов, Дубинский - журналистик!!!
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ну вы Мерзкий слуга бени, ну что тут такого? планы какие, кого собираетесь поддерживать?
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Дубинский, ты какой-то использованный как гордон Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 5785
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я смотрю последние пару дней у зебилов новая мулька - "зе такой же как и пе"? хер вам а не сравнение. зе это овощь-2 только мелкий и вонючий
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Зе не такой,он моложе и врет соотвественно меньше,а педро профессионал вранья
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Так у моники только один рот, а успевать нужно все)))
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співчуваю тобі , кацапа - і як же ти все встигаєш ...з одним ротом ? Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 6795
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своей смертью это вся эта жжж Не подохнет... Будет Украинский НАТУРАЛЬНЫЙ ХОЛОДЕЦ с хреном ну вы поняли... что будет... не кошерный но будет..... достали эти обрезанные ублюдки.. что то гниды опнутые в своем Сраюле жить не хотят... а там надо работать воровать там нельзя срок тюрьмы без всяких 7- 40 всего то... 20-30 лет... на сборы в армию каждые 18 месяцев надо до 58 лет..а тут языком и аферами представляете Беня в форме солдата с автоматом бежит по пустыне ... Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 6950 или Хеленский е явился по повестке Израильской Армии Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7871 Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 8704 вот вот я о тмо а заяви Зеля там про разделение войск Израиля внутри страны Изрпаиля мол бедуины нападут...... Зелю бы просто прикопали бы там прямо в пустоше... или засолили в Мертвом море...
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Помоєму дубінського разом з трубою посадять, а не Порошенка.
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Вася, за свої слова потрібно відповідати навіть якщо ти і депутат з сн.
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да нет бетоном закатали..и все.. еще на них гроши тратить бумагу и время Портнов вообще уже перестоял...а Труба с геометрической скоростью зарабатывает все для такого основания...
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......Порошенко как добросовестный декларант ....)))))))))))))))))))) Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 1332 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128
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Зебилы, а вы рады что ваша Дубина решила ввести 1% налог за любой обмен валют? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3662
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Ты хоть ту валюту в глаза видел, амирыканец из Воронежа?
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1. было только на покупку валюты
2. покупку только физлицами

3. отмена произошло с 1 января 2017 года
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1. Наразі взагалі нема.
2. Наразі взагалі нема.
3. Наразі взагалі нема.
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ну конечно нет. пока. дубинский хочет 1 % на все операции всех контрагентов. включая валютные платежи юр.лиц
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Странный ты, тебеж черным по белому написали. Порох снял все налоги а зеля опять вводит.
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Зебилы были бы рады, вот только их давно нет - растворились, рассосались, разошлись, разбежались, испарились, выветрились, улетучились, растанули як роса на сонці... нема. Нема у зё больше зебилов.
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бач ти .. король Брехні не потерпить конкуренції Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8027
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Адвокаты Порошенка истерят, это хорошо.
Кстати, после посадки Пашинского в СИЗО как-то мигом пропали насмешки порохоботов "А у вас на Петю ничего нет" Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3455
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едрит вы невежи
не существует в природе "постановления о подозрении". есть "уведомление о подозрение" - это процессуальный акт который означает устаревшее понятие "предъявление подозрения".
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так и на пашинского как не старались ничего кроме нафталинового дела о превышении самообороны не накопали. лузеры
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Пашинский это конечно мерзкий тип но только он однопартиец Авакова и Яценюка а не Пети,это раз,а второе его пресуют за то что он стрелял в человека а не за неверную декларацию,это два. И третье,он стрелял из одного из тысяч пистолетов которые раздаривал Аваков. Но почему то в Зебанде об этом стараются помалкивать. Да и дружки у этого "еврейского мальчика с чёрными глазами" довольно мутные и обслуживали ещё Азарова и Януковича а вот при Пете сидели все по норам и вылезли как только его свалили,в том числе и ваш барин Беня. Порох взял "армию" в которой даже носков дырявых не было а отдал мощное воинское подразделение ,прекрасно одетое,обутое,сытое и вооружённое,прекрасно обученное и способное противостоять любой армии.Кстати финансирование ВСУ Зеленский урезал на почти ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕН. Я не голосовал за Пороха в первом туре но и за этого клоуна тоже а во втором да голосовал за Пороха потому что это всё таки лучше чем то что страна получила в "мешке" целую кучу хитросделанных "котов" от Бени.
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Порошенко и лож, порошенко и лож..вообще не вяжется..
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конечно. при чем тут безграмотное повелительно наклонение глагола "ложить"?
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Одну единственну декларацию подал и в кусты,ой то бишь на трон...а там неприкосновенность пожизненая
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Своей пятой точкой проверял?)) И как, понравилось?))
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АдвокатЫ, не адвокат, а адвокатЫ.
Ссытся сыньоносый небрехун, это правильно и хорошо😀
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Сьогодні на зміні відважний модератор-пороxockoт за 30 шекелів)
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Дубинский даже за сигаретами спокойно не можид сходить шоб не "зашкварить" кого-то))
конвейер по зашквариванию прямо) правда не раз обосрался уже, но то таке. Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7734
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Теперь каждый не отказывает в удовольствии пнуть Порошенко.
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"Руман Труба"? Может Румын? По лицу похоже...
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Когда то моя коллега пыталась слить Дубинсокму компромат на одного губернатора, материал был интересный, в итоге он попал в СМИ и сработал, а вот Дубинскому было пофиг. Он буквально или все таки иносказательно, не помню точно, послал на три буквы мою коллегу. Оно и понятно чувак не успевает разгребать заказы группы Приват. Вообщем это ландскнехт Коломойского, пропагандон тупо на заказе, к журналистике он не имеет никакого отношения.
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Самое интересное, что декларация самого Дубинского на сайте НАЗК ...ОТСУТСТВУЕТ !!!
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шось ПЕСики помєльчалі.. коменти бєз агня і лайков у 2 рази менше.. спамлять якось з лінцею.. пайку їм урізали чи шо? Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7312
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А знаешь почему так лениво комментируют? потому что большинство людей просто брезгуют соприкасаться с таким дерьмом как Дубинский. Чистое дерьмо даже негатива особого не вызывает просто хочется быстрей смыть его в унитаз и забыть. Брезгливость это то чувство, которое миллионы испытвают при упоминание этой фамилии, а там рядом равнодушие и забвение. Так то, малыш)
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Стар согласен, перчик оставляю тебе, нужно мозг растормозить проигрываешь дискуссию, малыш)
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Дубина пришёл в Раду писдить наши деньги! Закон про налог с продажи бакса придуман для того, чтобы остановить укрепление гривны. Так кому служат "слуги народа"?
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Я даже не знаю кто более мерзкий: бородатая женщина бени - дубинский или говорящий член яныка - портнов
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Это тот милый мальчик, который по Г+Г рассказывал об обалденном расследовании, как Порошенко, которому в то время было 17 лет убил своего брата, который был младше его и забрал себе его бизнес!!!!!
Ну и вторая прелестная история от этого правдоруба про Порошенко, это то, что его обвиняли в педофилии, когда ему было те же 17 лет. Для непонятливых - до 18 лет все сношения являются подростковым сексом и за них нет никакого наказания.
Жаль, что Порошенко не подал на эту мразь в суд, когда еще был президентом.
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дубинский заявил на пороха, а новости почему-то читайте на канале портнова.
странно как-то
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