 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".
"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средств и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году.
Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАЗК, но и налоговую проверку, подтвержденную соответствующими актами", - отметили в пресс-службе.
Ранее нардеп от "Слуги народы" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Директор ГБР Руман Труба заявил, что в ГБР нет проекта подозрения Порошенко.
2. покупку только физлицами
3. отмена произошло с 1 января 2017 года
2. Наразі взагалі нема.
3. Наразі взагалі нема.
Кстати, после посадки Пашинского в СИЗО как-то мигом пропали насмешки порохоботов "А у вас на Петю ничего нет"
не существует в природе "постановления о подозрении". есть "уведомление о подозрение" - это процессуальный акт который означает устаревшее понятие "предъявление подозрения".
http://studies.in.ua/ru/ugolovno-processualnoe-pravo-seminary/2345-uvedomlenie-o-podozrenii-ponyatie-i-znachenie.html
Ссытся сыньоносый небрехун, это правильно и хорошо😀
конвейер по зашквариванию прямо) правда не раз обосрался уже, но то таке.
Ну и вторая прелестная история от этого правдоруба про Порошенко, это то, что его обвиняли в педофилии, когда ему было те же 17 лет. Для непонятливых - до 18 лет все сношения являются подростковым сексом и за них нет никакого наказания.
Жаль, что Порошенко не подал на эту мразь в суд, когда еще был президентом.
странно как-то