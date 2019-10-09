 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средств и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году.

Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАЗК, но и налоговую проверку, подтвержденную соответствующими актами", - отметили в пресс-службе.

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Ранее нардеп от "Слуги народы" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Директор ГБР Руман Труба заявил, что в ГБР нет проекта подозрения Порошенко.