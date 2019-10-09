EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1378  9
Все про:Кабмин (11253) ОГА (1518) Куцый Максим (1) Сопель Игорь (1)

 Кабмин согласовал назначение Куцого главой Одесской ОГА, Сопеля - Тернопольской ОГА

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение новых председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской областных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Одесскую область возглавит предприниматель Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат от СН Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Тернопольскую область возглавит Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Отметим, что в первоначальном варианте сообщения также была информация об одобрении Кабмином назначения главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, однако впоследствии упоминание о нем было удалено из сообщения.

Все они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3152985
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хороший выбор - куцый и сопля, почти по Рыбникову...
 показать весь комментарий
 
 
в незалэжной дело с фамилиями руководства поставлено дуже гарно и отражает остроту текущего момента: был синютка. стал малюська, а тут еще добавились трепак, куцый и сопля, не хватает тока министра здравоохрагнения с фамилией гробокопатель Кабмин согласовал назначение Куцого главой Одесской ОГА, а Сопеля - Тернопольской ОГА - Цензор.НЕТ 8204
 показать весь комментарий
 
вони шо по пріколу з такими хфаміліями призначають? хоча.. може це стародавні козацькі прізвища
 показать весь комментарий
 
Куций...кучер и сопля...эпоха бедности умрет со смеху....😀
 показать весь комментарий
 
 
Щоб навести лад в Одесі потрібно нейтралізувати Галантерника та його посіпак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх