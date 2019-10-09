EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  594  9
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1187) теракт (2021) Харьков (4448)

 Обвиняемый в теракте у Дворца спорта в Харькове отказался от адвоката

Обвиняемый в теракте возле Дворца спорта в Харькове Виктор Тетюцкий в ходе заседания Фрунзенского райсуда в среду отказался от своего адвоката Дмитрия Тихоненкова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель потерпевших Олег Головков.

"Тетюцкий опять заявил ходатайство, чтобы суд разрешил обвиняемым находиться в зале во время заседания. Суд отказал в рассмотрении и расценил это ходатайство как злоупотребление обвиняемого правами, поскольку аналогичное ходатайство уже рассматривалось, и в его удовлетворении было отказано. Тогда Тетюцкий заявил, что отказывается от адвоката Тихоненков, поскольку тот, по его мнению, не может обеспечить защиту его прав", - рассказал он.

По его словам, суд вынес определение о назначении Тетюцкому бесплатного адвоката и обязал нового адвоката ознакомиться с материалами дела до следующего заседания, которое назначено на 16 октября.

Читайте также: "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористке Ковтун дали 11 лет за взрыв в рок-пабе "Стена" в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3152983
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отпустить их надо по мариупольской схеме.Приготовить Камаз или евробляху нерастаможенную..
 показать весь комментарий
 
Преступление вопиющее и на лицо, но потрошиное правосудие так и не посадило террористов. Почему? А я уверен договорняки с ******.
 показать весь комментарий
 
Мало того, він ще їм і безоплатних адвокатів надає. Які ви зебіли недалекі.
 показать весь комментарий
 
Я не зебіл, так чего потрох их так и не посадил?
 показать весь комментарий
 
А я **.? А чому Зебіл їх не садить? А може є таке поняття як "незалежність судової гілки влади" (розумію, що в наших реаліях смішно звучить, але все таки)?
 показать весь комментарий
 
Понять, простить, отпустить під особисте поручительство і підвезти до домку до хатки.
Пашинський ось головний пріоритет! Ось де вражина роду людського!!!
 показать весь комментарий
 
Терористи повинні бути покарані жорстко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх