 Смела снова "радует", но оснований для срыва отопительного сезона нет, - Гончарук

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Смела снова "радует". В прошлом году была целая история. Мы хотим в этом году не допустить того, чтобы превращать подготовку к отопительному сезону в политическое шоу", - отметил премьер.

По его словам, с целью решить пробему запуска отопительного сезона в Смеле создана рабочая группа под руководством министра Алены Бабак.

"Мы поставили целью, чтобы ни один человек не был без тепла. Люди не должны отвечать за безответственность чиновников и функционеров", - добавил он.

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Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что городам Смела (Черкасская область) и Червоноград (Львовская область) грозит срыв отопительного сезона из-за задолженности.

Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.