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 Политика Украины, Общество
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Все про:отопительный сезон (252) Гончарук_Алексей (153)

 Смела снова "радует", но оснований для срыва отопительного сезона нет, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук не видит препятствий для безпроблемного и своевременного начала отопительного сезона.

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Смела снова "радует". В прошлом году была целая история. Мы хотим в этом году не допустить того, чтобы превращать подготовку к отопительному сезону в политическое шоу", - отметил премьер.

По его словам, с целью решить пробему запуска отопительного сезона в Смеле создана рабочая группа под руководством министра Алены Бабак.

"Мы поставили целью, чтобы ни один человек не был без тепла. Люди не должны отвечать за безответственность чиновников и функционеров", - добавил он.

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Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что городам Смела (Черкасская область) и Червоноград (Львовская область) грозит срыв отопительного сезона из-за задолженности.

Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3152980
 
 
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шо, Гончарук, попередники неплохо подготовились? ну посмотрим как уже вы к следующему отопительному сезону подготовитесь
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"Тепло будет набирать обороты … С 13-го октября в Украину придет бабье лето. На Покров, в День защитника Украины, также ожидается прекрасная погода - без осадков и 17-22 градуса".

Значит, не включат 15 октября. Бабье лето)

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrainu-idet-babe-leto-kogda-zhdat-tepla-1342570.html

И почему только Смела? Разве в остальных областях и городах всё настолько готово котоплени, что и говорить не стОит? Еще раз повторюсь. У нас в прошлом году отопление включилосьаж в конце ноября. Порывы потому что были. Не думаю, что этот год будет исключением. Тем более, что наша Теплосеть претерпела полную перезагрузку. Теперь, с новым руководством, врядли что-то изменится к лучшему.
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у вас то может препятствий и нет (цены за отопление уже вы идиоты подняли в среднем на 30 %) , а вот у людей с оплатой появились и многие говорят что лучше и не запускайте это отопление .
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теперь в трубы горячего водоснабжения будет поступать горячий вакуум
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