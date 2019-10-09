 Смела снова "радует", но оснований для срыва отопительного сезона нет, - Гончарук

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Смела снова "радует". В прошлом году была целая история. Мы хотим в этом году не допустить того, чтобы превращать подготовку к отопительному сезону в политическое шоу", - отметил премьер.
По его словам, с целью решить пробему запуска отопительного сезона в Смеле создана рабочая группа под руководством министра Алены Бабак.
"Мы поставили целью, чтобы ни один человек не был без тепла. Люди не должны отвечать за безответственность чиновников и функционеров", - добавил он.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что городам Смела (Черкасская область) и Червоноград (Львовская область) грозит срыв отопительного сезона из-за задолженности.
Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.
Значит, не включат 15 октября. Бабье лето)
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrainu-idet-babe-leto-kogda-zhdat-tepla-1342570.html
И почему только Смела? Разве в остальных областях и городах всё настолько готово котоплени, что и говорить не стОит? Еще раз повторюсь. У нас в прошлом году отопление включилосьаж в конце ноября. Порывы потому что были. Не думаю, что этот год будет исключением. Тем более, что наша Теплосеть претерпела полную перезагрузку. Теперь, с новым руководством, врядли что-то изменится к лучшему.