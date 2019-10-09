 Гончарук анонсировал коренную реформу Нацполиции: Эксперимент по запуску интегрированной системы - первый шаг

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Одним из первых шагов, по словам Гончарука, является создание единого интегрированного органа в Нацполиции, который объединит специалистов по борьбе с организованной преступностью.
"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
Не строй из себя Клару Целкин, как говорил Фима-полужид.
Кто не дурак, тот понял.
Когда пишут "клоун" или "Моника", ты ж не спрашиваешь, о ком это.
Авакову оставят должность, но отрежут от принятия решений и контроля.
Вот и вся "Реформа"! Перехватывают рычаги власти и финансовые потоки под других людей (из клана Коломойского)
Соя, вы ещё сами в своих методичках не запутались?
а давайте их переименуем теперь уже в жандармерию... и форму поменяем... и приусы
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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Это смысловой нонсенс. (тоже иностранное слово)
бандит - ОБОП
наркоман - ОБНОН
корупционер - НАБУ
"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3152979
ЗЄекскремеЗЄексперименти, вже один маємо.
Апять?
думаю к концу срока полномочий этих слуг либо стране будет женский половой орган или шобле "слуг народа" ))))))))