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Все про:Кабмин (11253) Нацполиция (10204) реформы (3410) Гончарук_Алексей (153)

 Гончарук анонсировал коренную реформу Нацполиции: Эксперимент по запуску интегрированной системы - первый шаг

Вскоре правительство выйдет с предложением коренной реформы Национальной полиции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Одним из первых шагов, по словам Гончарука, является создание единого интегрированного органа в Нацполиции, который объединит специалистов по борьбе с организованной преступностью.

"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152979
 
   
 Топ комментарии
 
переименовать РОВД в офес полиции - стандартная зереформа)
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переименовать РОВД в офес полиции - стандартная зереформа)
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зебіли вже показали свої "реформи" - Беня пакується
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ну таки 6 отдел хотят возродить . что бы иметь прямую связь Киева с местными опг минуя всяких посредников из местных ментов и чиновников .
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як гадаєш, кому більше впаяють чупакабрє Пашинському чи Мародьору Барижному? Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Експеримент із запуску інтегрованої системи - перший крок - Цензор.НЕТ 5558
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гадаю,що ні першому ні другому не встигнуть, бо швидше Зе кловану я#ця відірвуть і разом з ко від владного корита порозганяють ,судячи з "художеств" в виконанні артістів при владі
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Главное чтоб початок не оторвали. А то чем потом на рояле играть?
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Лапоть, пишешь по-удмурдски, то хотя бы правильно пиши слово ОФЕС Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Експеримент із запуску інтегрованої системи - перший крок - Цензор.НЕТ 1902
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о, удмурты подтянулись, один из Британии, другой из Штатов!
Не строй из себя Клару Целкин, как говорил Фима-полужид.
Кто не дурак, тот понял.
Когда пишут "клоун" или "Моника", ты ж не спрашиваешь, о ком это.
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не вам кацапам написано, тому бухай далі Никанор Бухой
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хлопчик помагай а не прим"єр ..."економіка" В ЖОПІ ...там рулюй ...а менти що їм накажуть те й роблять (дивляться на " начальство" )
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він же номінальний голова уряду , такий собі "фунт"
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новый орган, новые начальники, их замы, секретарши, начальники отделов и направлений.... "сокращаем аппарат"
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У Авакова собираются отнять контроль над нацполицией не увольняя его, а переименовывая как новую структуру с новым названием и назначением туда своего человека от команды ЗЕ.
Авакову оставят должность, но отрежут от принятия решений и контроля.
Вот и вся "Реформа"! Перехватывают рычаги власти и финансовые потоки под других людей (из клана Коломойского)
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Так шо Аваков уже хороший и не надо его гнать? 😁
Соя, вы ещё сами в своих методичках не запутались?
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Лалалошка, конечно авякян хороший, его же моника под личную ответственность в мусарне оставила
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фрау, Беня вас точно не спросит, надо гнать или нет.
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я начал боятся слова реформа тем более от Зе команды...
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Цей навіжений ясно сказав, що це не зовсім реформа, це експеримент. Це вони в час війни і ослабленої економіки на нас експерименти ставлять.
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Починають робити експерименти, а виходять в резудьтаті, як завжди, екскременти!
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скоро реформаторов будут больше презирать чем *********
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Началось) Опять будут Управления организованной преступностью)
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Где-то засмеялся Аваков.. Мели Емеля, - твоя неделя..
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Он сам хоть понял что сказал. Патрульная полиция будет задерживать участников ОПГ в качестве наживки . Это эксперимент, но он поможет эффективнее бороться с преступностью, - Гончарук анонсировал коренную реформу Нацполиции - Цензор.НЕТ 4271
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ЕксперіМент почався з Херсону ? Ми вчора бачили тут відео на Цензорі....
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Якось стидно, але спитаюся - це і є децентралізація?
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Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
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класс!
а давайте их переименуем теперь уже в жандармерию... и форму поменяем... и приусы
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- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
✡✡✡
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коренную реформу Нацполиции: Это эксперимент

Это смысловой нонсенс. (тоже иностранное слово)
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Только ленивый не отмоет денег на "внеочередной "реформе" пАлиции. Я так понял, что теперь у нас будет "народная милиция наваросии"?
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Все йде до того. що кожний сам собі "поліція".
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Історія вчить,що полицаї завжди були зрадниками. Це експеримент, але він допоможе ефективніше боротися зі злочинністю, - Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції - Цензор.НЕТ 2731
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Щоб кожний поліціянт та слідчий отримував вказівки від клоуна, як йому затримувати злочинців.
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самое главное дать энтому органу подходящую аббревиатуру из трех букв, шоб преступность призадумалась
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скорее шоб преступность хорошо разбиралась куда нужно нести деньги:

бандит - ОБОП
наркоман - ОБНОН
корупционер - НАБУ
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НАБУ тогда лучше переименовать в ОБНАЛ
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Реформа на реформі і реформою поганяє. Чим ви відрізняєтесь від папірєдніків?


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Наоборот, централизировать все под Арсена Борисовича
"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3152979
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Може краще содержати бандюків і порядку більше буде і ніхто за народні гроші не буде експріменти проводити та купувати гвеликоптери. Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Це експеримент, але він допоможе ефективніше боротися зі злочинністю - Цензор.НЕТ 7918
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Руководить новой реХВормой, надеюсь, будет Рюкзаков?
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Реформа будет заключаться в том что всех нас убедят писать анонимки и звонить в набу ?
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Какой-то он с виду, как сейчас говорят, альтернативно одаренный
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Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Експеримент із запуску інтегрованої системи - перший крок - Цензор.НЕТ 1486Хлопчик-слуга, мне нужно больше полномочий
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И реформировать полицию будут новые лица Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Експеримент із запуску інтегрованої системи - перший крок - Цензор.НЕТ 974.

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Та ну нах.. ваші ЗЄекскреме ЗЄексперименти, вже один маємо.
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И возглавит новую реформу на 5 лет опытный реформатор аваков.
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Да кто бы сомневался. что будут реформы! И мы еще не сомневаемся, что толку от них не будет никакого, как и от всех предыдущих! Деньги на ветер! Вернее кому то в карман!
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какой то взгляд у прємьєра дуркуватий. і корєнниє рєформи, і в турборєжимі-якось страшно.
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Начни с Авакова и сойди с самоката, а то реальная ситуация в стране пролетает мимо головы!
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Это шо типа -Командир мне тут в Киев надо по делам-
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"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь"... (с)
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Обосраторы засрали все ветку... толку тут вообще писать
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первая реформа- это авакова на свалку
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Это как подчиняясь Киеву, но имея начальника на месте? какой-о капитан, подчиняясь полковнику в увд Николаева, будет через голову докладівать о проделанной работе в Киев?
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а де про диджитализацию? Неполная рехворма
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реформу Нацполиции/ Как в Минздраве: "Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку.
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я вот смотрю, что несет команда "слуг народа" и офигиваю ))))
думаю к концу срока полномочий этих слуг либо стране будет женский половой орган или шобле "слуг народа" ))))))))
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