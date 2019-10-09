 В четверг Зеленский проведет пресс-марафон, будет отвечать на вопросы целый день, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Место проведения: Kyiv Food Market, ул. Московская, 8.

Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.

Кроме того, сообщает, что представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

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