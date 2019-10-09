 В четверг Зеленский проведет пресс-марафон, будет отвечать на вопросы целый день, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - говорится в сообщении.
Место проведения: Kyiv Food Market, ул. Московская, 8.
Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.
Кроме того, сообщает, что представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.
Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.
рубят зелень и тюлень, и олень
- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры).
Будет "избиение младенца", на украинском языке.
Але нехай собі балакає, бо обов'язково десь обмовиться та щось пробовкає.
Це ж скільки йому треба буде нюхнути кокосіка, щоб на цілий день вистачило?
Даже диктатор Путин до такого маразма общения с СМИ не опускался.
Очевидно уже всем, что ЗЕ боится общаться с людьми напрямую. Более 7 человек он уже боится!!
Какой позор... И это "народный" Президент?
mojet posle postavki kolumbijskogo koksa on marafon etot provedet, partija doljna v oktyabre prijti kak raz
https://censor.net.ua/news/3152912/pyataya_partiya_kolumbiyiskogo_uglya_doljna_postupit_v_ukrainu_v_oktyabre
Бендер і шахматний турнір у Н'ю Васюках
Вони всерівно дивитись не будуть.Усе по методичці
смотрелчитал но осуждаю !" ..))
Глибокий аналіз ситуації, до якої довели Україну, Андрія Пянтковського.
Що і як він відповідатиме.
Или по опыту Параши подготовили сценарий, вопросы и ответы?
А слушать надо(((
сколько кафешка за выступление платит??? а 95-й будет? или сольник? (всегда дороже)