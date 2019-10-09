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Все про:журналистика (2476) Зеленский (3178) пресс-конференция (222) Офис Президента (124)

 В четверг Зеленский проведет пресс-марафон, будет отвечать на вопросы целый день, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, проведет пресс-марафон. Он будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Место проведения: Kyiv Food Market, ул. Московская, 8.

Представители медиа будуть задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются группы по списку аккредитации.

Кроме того, сообщает, что представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152978
 
   
 Топ комментарии
 
Главное что бы Мендель на цепь посадил..., а то такое начнется...
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к четвергу вернется богдан из турции и "узеленского" будут отвечать "целый день" на вопросы в фейсбуке В четверг Зеленский проведет пресс-марафон, будет отвечать на вопросы целый день, - ОП - Цензор.НЕТ 9303
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Та ну його нахрін . В тваринному світі є три найогидніші звуки - вереск шакала, "сміх" гієни та гнусавий голос Моніки Зелінскі
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Мені до сраки, я його разом з 95-м кварталом вже років шість перемикаю не затримуючись.
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Зеле уже шаурма с заправки не годится? Вариант шаурмы прямо с KFM:
У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП - Цензор.НЕТ 7801
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Ему когда тексты пишут, все отлично. Когда сам, то такую чушь несёт, аж майдан собирается. Короче, завтра будет интересно, надеюсь не все журналисты подставные будут.
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ждем подрыва пуканов у 8%
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Вам також остогид цей НАВУХОДОНОСОР?
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сдается Узеленского очко жым, жым после Вече 06.10. и в предверии 14.10, учитывая заявления добробатов, принятые обращения некоторых областных Советов
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Чонкин был не семи пядей во лбу, но порядочный и честный.
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и такая дребедень-целый день,
рубят зелень и тюлень, и олень У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП - Цензор.НЕТ 6514
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Та ну його нахрін . В тваринному світі є три найогидніші звуки - вереск шакала, "сміх" гієни та гнусавий голос Моніки Зелінскі
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Это Х"йло фотографируется с одной и той же массовкой, то они полярники, то рыбаки, то рабочие. Так и Зеля будет дубинского, шария и мосийчук то блогерами, то доярками, то секс-меньшинствами гримировать - типа разные журнашлюхи заходят к нему
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Обявлен очередной спектакль. А вот и ПРОГРАМКА к спектаклю:

- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры).
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Надеюсь кто-то задаст вопрос "ГДЕ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТА"
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Закон давно принят. По этому закону, импичмент невозможен в принципе.
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А попроще нельзя ? Одна телестудия, один ведущий, и ещё двое: Зеленский и Порошенко.
Будет "избиение младенца", на украинском языке.
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Здрамояра, а зєофіли з вувуЗЄлами де будуть харчєваться?
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Да уже наблюдали избиение на стадионе.
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Стадион - это балаган, а не дискуссия. С таким же успехом можно проводить дебаты в бане.
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Ну да плохому танцору что то всегда мешает.
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Хто його витримає цілий день слухати?
Але нехай собі балакає, бо обов'язково десь обмовиться та щось пробовкає.
Це ж скільки йому треба буде нюхнути кокосіка, щоб на цілий день вистачило?
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Зато нарид услышит новые "перлы", от которых неделю будет смеятся весь нарОд
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вопрос- вітрімае ли он сам целый день? группы то будут меняться , а през не будет меняться )) опять что-то не договорил по схеме пресс-конференции как недоговаривает и во всем остальном
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а кто будет задавать плохие вопросы, с тем мендель будет разбираться )) за кулисами...
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Если владельцы телеканалов и журналисты не лохи, то они должны навязать Зеленскому СВОЙ ФОРМАТ конференции, а не соглашаться на какие-то - максимум 7 журналистов и пр. бред.
Даже диктатор Путин до такого маразма общения с СМИ не опускался.
Очевидно уже всем, что ЗЕ боится общаться с людьми напрямую. Более 7 человек он уже боится!!
Какой позор... И это "народный" Президент?
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После марафона в издании "Абабагаламага" выйдет новый словарь с зашкварами "Отзеленского".... У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП - Цензор.НЕТ 7076
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Оце добре! Тоді віче треба з 14-го на 10-те перенести.
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Стесняюсь спросить, а Моника к тому времени успеет сценарий выучить, а то за проверкой шуток о себе любимым ему некогда
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А почему Food Market? Там нет шаурмы. Или так оголодал сердешный?
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Будет серьезный разговор Президента с народом. Уверен, он даст достойный ответ злопыхателям.
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Вот одного не понимаю, какое до этого дело вате из за поребрика... Ах да) сцыте, что вас из совка вытащат- это как раз понятно, тк у вас все больше желающих скинуть кацапское ярмо
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напердит и убежит а ти бот кацапський будеш тут гадить
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Никто не знает еще не вопросов ни ответов, а вы уже нагадили. Некрасиво.
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я его словам больше не верю! Он до выборов РБК говорил, что никакого особого статуса, а стал президентом и его не остановить так он рвется дать особый статус.
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Думали там думали и решили провести типа пресс-конференцию, но не как все, а как-то особенно «по-зебильному»
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Моніка на зв'язок надумала вийти...Коксу нюхне для хоробрості, бронік натягне, памперсами запасеться та буде чергову локшину лохторату навішувати...Сцикло брехливе...
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Ну не зря же монику с лолитой сравнивают.
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Жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали к пикапу мэра Хорхе Луиса Эскандона и протащили его по улицам города, потому что он не выполнил свои обещания, в том числе - по восстановлению дорог, сообщает телеканал TV Azteca
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Зеленский артист эстрады, как Киркоров. Он актер и будет играть роль президента, но по настоящему он все провалил и в США дипломатию и в ЕС и России идет на уступки суверенитетом Украины и войска отводит со своей земли - одни провалы. Пусть лучше заявит, что подает в отставку! Нужно дать Украинцам инструмент импичмента, чтобы мы меняли их до тех пор, пока нормального не выберем. А каждый раз ждать по 5 лет, если видим, что президент дно, то на это нету времени! Нужен народу инструмент импичмента! Народ должен иметь право нанимать менеджера - президента и также народ должен иметь право увольнять менеджера - президента! Потому что народ - это по конституции главный носитель власти! Нанимать у народа есть инструмент, а увольнять нету. Так не должно быть! Требую инструмент импичмента!
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Хто задасть питання "Зачем Володька сбрил усы"?
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Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре

mojet posle postavki kolumbijskogo koksa on marafon etot provedet, partija doljna v oktyabre prijti kak raz
https://censor.net.ua/news/3152912/pyataya_partiya_kolumbiyiskogo_uglya_doljna_postupit_v_ukrainu_v_oktyabre
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тобто завтра , на ЦН буде тихо - вся соєва ботва буде уважно президента Зеленського слухати ..? У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП - Цензор.НЕТ 2564
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Завтра тут буде день шоколадного гомносрача
Вони всерівно дивитись не будуть.Усе по методичці
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угу , все як завжди в тих кацапів - "не смотрел читал но осуждаю !" ..))
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https://www.youtube.com/watch?v=z0wzgOwvxN4

Глибокий аналіз ситуації, до якої довели Україну, Андрія Пянтковського.
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а диточки? як же диточки целий день без батька?
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Спросите этого ущерба о торговле на крови и про поезда в ордло.
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Побачимо.
Що і як він відповідатиме.
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Артистов на роль журналистов уже откастили?
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ШО, ТАК ТАКИ САМ?! У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП - Цензор.НЕТ 9085

Или по опыту Параши подготовили сценарий, вопросы и ответы?
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Думаю, к завтрашнему дню они придумают 1000 причин, почему Зебил не в состоянии выйти на пресс-конференцию.
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И еще. Если и правда будет что-то там гундосить...на каком-бы канале организовали синхронный дубляж? Невозможно же слушать целый день голос этого гнусавого выродка.
А слушать надо(((
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а чего в общепите? зала чтоль нет для пресконфернции?
сколько кафешка за выступление платит??? а 95-й будет? или сольник? (всегда дороже)
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Он недавно открылся - надо пропиарить, пацаны попросили, отказать не смог.
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Атлічная ідея. Взагалі такий марафон треба було зробити безкінечним. Канал спеціальний запустити "Говорить гарант" і крутити щасливим зєлєбобікам. Це ж набагато важливше ніж якась дурна рутинна робота президента - пиз@діти без кінця і краю.
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Прям как путлер. Не нравится мне такая инициатива...
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Это ЗЕпозорище проведет прес-конференцию в FOOD маркете ? Теперь понятно почему группы по 10 человек ,что бы уместились между торговыми рядами !🤣🤣🤣
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