 Полиция пропустила активистов, направляющихся в Золотое, на блокпосте в Кременном

Об этом сообщает Громадське, передает Цензор.НЕТ.
"Разведение войск в Золотом: на блокпост в Кременной Луганской прибыл лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Группу ветеранов и волонтеров, проезд которых блокировала полиция, пропустили - они направляются к месту отвода сил", - сообщает издание.
Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли стычки, полицейский единожды выстрелил в воздух.
Впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна активистов движется в направлении Золотого.
прекращай бухать
все больше склоняюсь к мысли что аваков начал свою игру. возможно она направлена на отрезвление вазелина, возможно на захват власти. возможно он играет как раз на вазелина купируя протесты своими людьми.
Войско СМУТУ надумало?
А в друг и на КИЕВ пропустят????))))
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной.
https://www.facebook.com/taras.hadada.1/videos/2386876671380617/
"Надо, Федя. Надо" (С) "Операция "Ы"
От просто пиристать стрилядь - и УСЬО.
Прааальна ?
Осталось только тебя с семьёй перевезти на ПМЖ туда - и сепарня с кацапнёй враз пиристануть стрилядь и никто гибнуть не будет.
Когда комсомолка (меркель) проводила миграционную политику, даже немцы были против. Вот тогда она потеряла рейтинг, и навегда. В след. году уходит с арены. Политики ценятся, когда выполняют волю народу.
Без отвода мира не будет. Так пусть будет война со смертями украинцев, если народ так хочет. Бо народ сам не знает, чего хочет.
Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Ні) Навіть копають екскаваторами траншеї)
Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Прямо на кпвв, тому, схоже, для підсилення оборони.
18 ч. ·
Я категорично ПРОТИ відведення військ українською стороною на Донбасі. Після вчорашньої заяви речника Кремля Пєскова про те, що РФ не може забезпечити відведення військ, українські частини ні в якому разі не можуть залишати позиції. Більше того, я запропонував би Станиці Луганській відновити повний контроль над лінією фронта, який там був до початку робіт з ремонту мосту. В Петровському, Золотому, Станиці Луганській з боку противника протягом останнього місяця нагромаджено додаткові сили, зброя, **********. Вони ж не для виставки зібралися! Там сформовано три групи наступального характеру. Сьогодні вірогідність того, що дзеркально розійдуться війська мінімальні, тим більш, що Москва вже заявила про неможливість свого впливу на війська вздовж лінії фронту.