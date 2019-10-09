 Полиция пропустила активистов, направляющихся в Золотое, на блокпосте в Кременном

Об этом сообщает Громадське, передает Цензор.НЕТ.

"Разведение войск в Золотом: на блокпост в Кременной Луганской прибыл лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Группу ветеранов и волонтеров, проезд которых блокировала полиция, пропустили - они направляются к месту отвода сил", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли стычки, полицейский единожды выстрелил в воздух.

Впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна активистов движется в направлении Золотого.