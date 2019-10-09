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 Полиция пропустила активистов, направляющихся в Золотое, на блокпосте в Кременном

Через блокпост в Кременном в Луганской области пропустили ветеранов, волонтеров и добровольцев, которые едут в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Об этом сообщает Громадське, передает Цензор.НЕТ.

"Разведение войск в Золотом: на блокпост в Кременной Луганской прибыл лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Группу ветеранов и волонтеров, проезд которых блокировала полиция, пропустили - они направляются к месту отвода сил", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли стычки, полицейский единожды выстрелил в воздух.

Впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна активистов движется в направлении Золотого.

Источник: https://censor.net.ua/n3152975
 
   
 Топ комментарии
 
Вряд-ли. Скорее задача Белой Воши постараться возглавить протест ветеранов и добровольцев и сделать его максимально безопасным для власти. А по возможности и скомпрометировать. Второй типа Тягнибок во времена Майдана.
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Дивно, що поліцію/ міліцію ніяк не вчать події Майдану. Вони, ті, хто не пропускав на блокпостах і блокував рух українців по українській ьериторії, перешкоджаючи їм у здійсненні їх конституційного права на свободу пересування будуть крайні. Це їх згодом судитимуть, а теперішніх владоможців на лаві підсудних як завжди не буде. Як і Білоконя та інших міліцейських очільників часів януковоча. Хлопці, ви ж не міністру присягали, не президенту. Ви присягали народові України, по якому вам пропонують стріляти.
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иду сегодня ,гуляю с собакой,хорошо - смотрю БРДМка с шишигой ,а в кузове зеушка ,с расчетом в кразе - "крадутся" по дороге на Киев - я их спрашиваю - парни, а вы на Киев? - они смеются - утро хорошо начинается)))))
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Да, такое ощущение, что Белая Вошь пытался создать прецедент для полного закрытия Золотого для нормальных ветеранов и добровольцев. Но что-то пока у власти не срослось.
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сегодня выступала Верещук и сказала,что активисты туда прошли по официальному разрешению руководителей ООС
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ты о чем? какая белая вошь? Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте - Цензор.НЕТ 7943
прекращай бухать
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Дивно, що поліцію/ міліцію ніяк не вчать події Майдану. Вони, ті, хто не пропускав на блокпостах і блокував рух українців по українській ьериторії, перешкоджаючи їм у здійсненні їх конституційного права на свободу пересування будуть крайні. Це їх згодом судитимуть, а теперішніх владоможців на лаві підсудних як завжди не буде. Як і Білоконя та інших міліцейських очільників часів януковоча. Хлопці, ви ж не міністру присягали, не президенту. Ви присягали народові України, по якому вам пропонують стріляти.
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это особая закрытая зона и там действуют свои правила в плоть до ограничения прав и свобод граждан.
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Обґрунтовані обмеження. А нас запевнили, навіть особисто гарантували пан президент, що там повна безпека і діють українські закони.
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в жопу вазелина с его "гарантиями". это зона военного конфликта. туда вход только по спецпропускам и через СБУ. раз пропустили - был звонок. от кого? от руководства. кто у нас руководит нацгвардией и полицией? отож

все больше склоняюсь к мысли что аваков начал свою игру. возможно она направлена на отрезвление вазелина, возможно на захват власти. возможно он играет как раз на вазелина купируя протесты своими людьми.
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скорее последнее. судя по Майдану.
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Тут на іншій гілці Гончарук анонсував рехворму-експеримент у поліції. Швидше за все це відповідь Авакова.
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да да и все права заканчиваются когда -звучат завторы автоматов.а танки тебе дулом прочистили сопли в оппе Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте - Цензор.НЕТ 9684 полицаи зондерклоун комунады забывают на минуточку что ЭТО ВОЕННЫЕ КОТОРЫМ ПОСР..ТЬ они таких десятками закопали .. ..пора бы думать хотя бы по инстинкту чтобы остаться в живых...
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А на перетин ватниками лінії розмежування пропусків не треба? Тільки для Українців які на... кхм... вільній території живуть?
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Полицаи, шо на Передовой -- тоже наши Хлопцы... -- поддержал!
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ЗЕня уже жует галстук?)))

Войско СМУТУ надумало?
А в друг и на КИЕВ пропустят????))))
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иду сегодня ,гуляю с собакой,хорошо - смотрю БРДМка с шишигой ,а в кузове зеушка ,с расчетом в кразе - "крадутся" по дороге на Киев - я их спрашиваю - парни, а вы на Киев? - они смеются - утро хорошо начинается)))))
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помнится саака жевал когда кацапы пёрли..по Фрейду..?
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Неа, Зеня уже потирает потные ручонки. Как там Богдан в зеленое ушко шептал? - " я же говорил, что до нового года поработаем и все,,,," "Эти театралы откровенно и поэтапно, по заранее заготовленному плану, предают Украину, доводя страну до настоящей гражданской войны, под чутким руководством Коломойского, по заказу *****. Не даром же Узеленский анонсировал путч в окурат к декабрю ("....до нового года поработаем и все"). Пазлы складываются и уже довольно таки четко просматривается картинка, не так ли?
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Не было никакого огня, скорее команды напоказ для телекартинки. По сетям только фэйк разгоняли о открытом огне.
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Ну, приказа стрелять у них точно не было. А вот провокации вполне могли иметь место, особенно учитывая присутствие в рядах местной полиции скрытых сепаров.
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Кто-то знал сценарий, кого-то использовали "в темную", ну и без сеперов куда в Золотом сейчас. Цельныи министр обороны с ними намедни беседовал.
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свои против своих? та лааадно. придумали пугалку для волонтёров, типа 100 грн. в час за Майдан.
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теперь сепары шмальнут и такое тут начнется.
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короче, зе президентом Украины не будет, хорошо если его деятелдьность не спровоцирует реальный гражданский конфликт.... хотя возможно это и есть истинная цель зеленой шмаркли
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Мне кажется зеля вступает в конфу с коломой и авакой . Билецкий - шмонька авакова.
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Вряд-ли. Скорее задача Белой Воши постараться возглавить протест ветеранов и добровольцев и сделать его максимально безопасным для власти. А по возможности и скомпрометировать. Второй типа Тягнибок во времена Майдана.
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Завдання ПЕСиків гавкати *з будки *..захищаючи *мертвячуків * та баригу .які узгоджувади Мінські угоди .
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слышь ты, националист зелёный, без Минска серая зона сейчас бы по Днепру была.
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С мертвечуком и ахметкой клинч таки имеет место. А вот с Аваковым... есть у меня мысля на этот чет, но не хочу торопиться с выводами.
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Осталось произвести один выстрел и начнется такое - что мама не горюй !!! С русни снимут санкции и они будут по ВСЕЙ Украине "миротворцами" и будут улаживать "гражданский" конфликт
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п.с.. и ЕС и США это поддержат...хочу ошибаться , но к этому все и идет... сумно..
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Он обычный тролль-провокатор. И за белых и за красных.
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а сема с ними? без него цейное гуляйполе полной юрисдикции не имеет
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Авакян не успевает созваниваться с подчиеннвми с той и другой стороны.
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ДОРОГОЮ НА РОСТОВ. Полиция на блокпосте в Кременном пропустила активистов, направляющихся в Золотое - Цензор.НЕТ 1593
https://www.facebook.com/taras.hadada.1/videos/2386876671380617/
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До Золотого ещё далеко.Там НГ и ВС ,военные прокуроры.Пропусков в зону ООС нет.Авантюристы-анархисты.Поддержка не более 1 %
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А не підкажеш, який зараз відсоток підтримки в зе лупи?
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Мне до лампады.Но с постоянной гибелью воинов -защитников Украины пора кончать.А если принять сторону Билецких ,война будет триста лет.Это ,как раковая опухоль.Ни жить,ни развиваться Украине не даёт.5 лет только поражения.
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" с постоянной гибелью воинов -защитников Украины пора кончать."
"Надо, Федя. Надо" (С) "Операция "Ы"
От просто пиристать стрилядь - и УСЬО.
Прааальна ?
Осталось только тебя с семьёй перевезти на ПМЖ туда - и сепарня с кацапнёй враз пиристануть стрилядь и никто гибнуть не будет.
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зебильо как та бабка, которая вечно вспоминает, шо девкою была)))
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Билецкому готовят небо в клеточку .На некоторое время.Чтобы на адвокатов потратился.
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Кто ж его посадит, он же памятник "фашизму" в Украине. Без него вся пропаганда Кремля коту под хвост.
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Оно скільки в коментах бавовняних ґелементів гавутить на ветеранів...
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🤣🤣петя превратил страну в цирк
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Одни аваковскик собаки делают вид, что не пускают других аваковских собак. Но природу не обманешь, прокремлевский запах из под хвоста не скроешь, и пошло примерение.
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Зеля! Ты слуга народа. Народ против отведения войск. Так и не отводи! Мля!
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Ой, да там , в Европе, *недовольных хватит. Уже все минские провалились. А ЕС наплевать - не их страна. Франция подписала Буданешский договор, как и Гранбритания.
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Зе, объяви шмеркелям и шмайндерам с макронами, что народ против!
Когда комсомолка (меркель) проводила миграционную политику, даже немцы были против. Вот тогда она потеряла рейтинг, и навегда. В след. году уходит с арены. Политики ценятся, когда выполняют волю народу.
Без отвода мира не будет. Так пусть будет война со смертями украинцев, если народ так хочет. Бо народ сам не знает, чего хочет.
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Вы будете "приятно" удивлены, когда узнаете, что и после "отвода" ВСУ с линии фронта мир так и не наступил!
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Не удивлюсь. писькоф вчера заявил, что ********* не гарантирует отвод вооружения со стороны дыры. Я как раз в первых рядах среди тех, кто параше никогда не верит.
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Тем более, сколько раз уже *отводили*...
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Ты забыл один момент. Отводят НАШИ войска, сепары ничего и никуда не отводят. Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте - Цензор.НЕТ 8352
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Почему *забыл*. Вчера было на цензор - писькоф заявил, что эрэфия не гарантируент отвод войск с дыры. Как и при пэпе - мы отводили, а они нет. минские в который раз подтвердили свою инфантильность. И даже штангенциркуль открестился от собственного плана.
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Впереди до Золотого ещё немало полос препятствий.
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Коменты под предыдущей новость прочитали наверно
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Vitaliy Korolchenko ну шо там ? відводять ?

Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Ні) Навіть копають екскаваторами траншеї)

Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Прямо на кпвв, тому, схоже, для підсилення оборони.

Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте - Цензор.НЕТ 410
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Больше всего нравится как люди, которые ещё пару месяцев назад НацКорпус с говном мешали, сейчас защищают их и мешают с говном мусоров. А через месяц все вернётся на свои места и они опять будут мешать с говном друг друга.
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Какой кошмар. Как они смеют критиковать нашего идола Белого Вождя.
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Роман Безсмертний
18 ч. ·

Я категорично ПРОТИ відведення військ українською стороною на Донбасі. Після вчорашньої заяви речника Кремля Пєскова про те, що РФ не може забезпечити відведення військ, українські частини ні в якому разі не можуть залишати позиції. Більше того, я запропонував би Станиці Луганській відновити повний контроль над лінією фронта, який там був до початку робіт з ремонту мосту. В Петровському, Золотому, Станиці Луганській з боку противника протягом останнього місяця нагромаджено додаткові сили, зброя, **********. Вони ж не для виставки зібралися! Там сформовано три групи наступального характеру. Сьогодні вірогідність того, що дзеркально розійдуться війська мінімальні, тим більш, що Москва вже заявила про неможливість свого впливу на війська вздовж лінії фронту.
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Как стало известно из журналистских расследований, вчера кровавые оккупанты сумели беспрепятственно завезти в Золотое около 100 ярых коллаборантов - сепаратистов из числа "граждан" ОРДиЛО ( оккупированной кремлём лугандонии). Под видом местных жителей эти террористы - сепаратисты устроили пикет с рассказами о "стреляющих украинских солдатах" и о "необходимости капитуляцией Украины заканчивать войну".
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Ну, это для коллаборантов у нас все дороги открыты и мосты строятся. А патриотам и ветеранам войны надо разрешения полиции спрашивать
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Хорошая новость . все должны стрелять в в строну Мордора - Лугандона а не в своих .
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Билецкий защищает Украинские земли, а политики их сливают!
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Молодцы патриоты, думаю сейчас они пойдут сразу на Луганск отвоёвывать землю, и через неделю будут уже на границе. Иначе нахера им ещё лезть в Золотое...
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Лучше бы он себе в тупую башу выстрелил.
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