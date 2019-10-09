EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  768  21
Материалы по теме:
Все про:протест (4538) Билецкий (135) Золотое (30) Формула Штайнмайера (101)

 Полиция на блокпосте в Кременном пропустила активистов, направляющихся в Золотое

Через блокпост в Кременном в Луганской области пропустили ветеранов, волонтеров и добровольцев, которые едут в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Об этом сообщает Громадське, передает Цензор.НЕТ.

"Разведение войск в Золотом: на блокпост в Кременной Луганской прибыл лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Группу ветеранов и волонтеров, проезд которых блокировала полиция, пропустили - они направляются к месту отвода сил", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли стычки, полицейский единожды выстрелил в воздух.

Впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна активистов движется в направлении Золотого.

Источник: https://censor.net.ua/n3152975
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, такое ощущение, что Белая Вошь пытался создать прецедент для полного закрытия Золотого для нормальных ветеранов и добровольцев. Но что-то пока у власти не срослось.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, що поліцію/ міліцію ніяк не вчать події Майдану. Вони, ті, хто не пропускав на блокпостах і блокував рух українців по українській ьериторії, перешкоджаючи їм у здійсненні їх конституційного права на свободу пересування будуть крайні. Це їх згодом судитимуть, а теперішніх владоможців на лаві підсудних як завжди не буде. Як і Білоконя та інших міліцейських очільників часів януковоча. Хлопці, ви ж не міністру присягали, не президенту. Ви присягали народові України, по якому вам пропонують стріляти.
 показать весь комментарий
 
 
это особая закрытая зона и там действуют свои правила в плоть до ограничения прав и свобод граждан.
 показать весь комментарий
 
Полицаи, шо на Передовой -- тоже наши Хлопцы... -- поддержал!
 показать весь комментарий
 
ЗЕня уже жует галстук?)))

Войско СМУТУ надумало?
А в друг и на КИЕВ пропустят????))))
 показать весь комментарий
 
 
Не было никакого огня, скорее команды напоказ для телекартинки. По сетям только фэйк разгоняли о открытом огне.
 показать весь комментарий
 
 
для картинки отбегать и передергивать затвор??? жесть *****...
 показать весь комментарий
 
Ну, приказа стрелять у них точно не было. А вот провокации вполне могли иметь место, особенно учитывая присутствие в рядах местной полиции скрытых сепаров.
 показать весь комментарий
 
теперь сепары шмальнут и такое тут начнется.
 показать весь комментарий
 
короче, зе президентом Украины не будет, хорошо если его деятелдьность не спровоцирует реальный гражданский конфликт.... хотя возможно это и есть истинная цель зеленой шмаркли
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется зеля вступает в конфу с коломой и авакой . Билецкий - шмонька авакова.
 показать весь комментарий
 
 
Вряд-ли. Скорее задача Белой Воши постараться возглавить протест ветеранов и добровольцев и сделать его максимально безопасным для власти. А по возможности и скомпрометировать. Второй типа Тягнибок во времена Майдана.
 показать весь комментарий
 
 
Осталось произвести один выстрел и начнется такое - что мама не горюй !!! С русни снимут санкции и они будут по ВСЕЙ Украине "миротворцами" и будут улаживать "гражданский" конфликт
 показать весь комментарий
 
п.с.. и ЕС и США это поддержат...хочу ошибаться , но к этому все и идет... сумно..
 показать весь комментарий
 
Может пи........ ей там получат. А доиграются.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх