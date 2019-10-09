 Полиция на блокпосте в Кременном пропустила активистов, направляющихся в Золотое

Об этом сообщает Громадське, передает Цензор.НЕТ.
"Разведение войск в Золотом: на блокпост в Кременной Луганской прибыл лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Группу ветеранов и волонтеров, проезд которых блокировала полиция, пропустили - они направляются к месту отвода сил", - сообщает издание.
Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли стычки, полицейский единожды выстрелил в воздух.
Впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна активистов движется в направлении Золотого.
Войско СМУТУ надумало?
А в друг и на КИЕВ пропустят????))))
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной.