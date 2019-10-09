 Дело против Байденов должны расследовать США, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио "НВ" заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщают "Українські новини".

Как отметил Луценко, Украина не может инициировать дело против Байденов, поскольку не имеет на это юрисдикции. Однако, если Америка возбудит такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь. По его мнению, чем быстрее это дело перейдет из рук и из уст политиков "в руки и бумаг правоохранительных органов обеих стран", тем лучше будет для установления истины, а также для американо-украинских отношений.

Бывший генпрокурор подчеркнул, что сегодня все в руках американской правоохранительной системы: если там видят возможные проблемы в действиях своих граждан, то должны возбудить дело и обращаться в Украину за установленной международными соглашениями правовой помощью. Она возможна в двух вариантах: вопросы-ответы в рамках правовой помощи или создание совместной следственной группы.

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"Быстрый вариант - совместная следственная группа ... Это дело, если она будет инициирована в США, конечно, может двигаться. Если Украина инициирует это дело, не дай Бог, у себя - это значит, что мы, заранее зная об отсутствии своей юрисдикции, просто беремся за то, что выполнить нельзя. В результате, станем врагами обеих сторон", - уверен Луценко.

Луценко также рассказал подробности своей встречи с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, которая состоялась в январе 2018 года. По его словам, он согласился на эту встречу, потому что видел в ней единственный путь добиться общего следствия касательно денег "преступной группировки Януковича, огромная часть из которых находится в США".

Как сообщил Луценко, он узнавал у Джулиани, "в какую дверь можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 млрд долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США. Он также сказал, что во время встречи в том числе обсуждалось дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

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