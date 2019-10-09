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 Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция. ФОТО

В с. Требухов, местный житель, двигаясь по дороге на автомобиле сбил двух женщин, которые оказались сестрами-близнецами 1984 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, трагедия произошла возле одного из жилых домов, неподалеку от которого пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте: "На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в атомобиле разбилось лобовое стекло".

Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция 01

"Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близнецы погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152973
 
 
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Як щоб він курва іхав той іздюк 50 км на годину як книжка пише дівчата були б живі
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на большой скорости отбрасывает не на несколько метров а на десятки.
на самом деле при столкновении с автомобилем скорость не так важна. важно куда пришелся удар и обо что ударились пешеходы потом. Здесь капот замят. значит их не ударом бамперы откинуло а после подсечки они упали на капот а потом уже на дорогу. скорость конечно была не 20 но и не 100
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Eсли он ехал на скорости меньше предельно допустимой - он не виноват, потому что они переходили в неположенном месте.
Если скорость была выше, и/или он был нетрезв - он виновен.
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немного не так. я не про пьянку а про скорость.
виноват то чьи непосредственные действия привели к ДТП. в данном случаи это именно переход в неположенном месте. но сядет именно водитель потому как "управление средством повышенной опасности". конечно если водитель не богуцкая или меладзе.
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эта жуткая война на дорогах продолжается... может, пора что-то делать (а не только покупать аэрбасы)...
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