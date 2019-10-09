 Автомобиль насмерть сбил двух сестер-близнецов под Киевом, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По данным полиции, трагедия произошла возле одного из жилых домов, неподалеку от которого пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте: "На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в атомобиле разбилось лобовое стекло".
"Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе 35-летние сестры-близнецы погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.
на самом деле при столкновении с автомобилем скорость не так важна. важно куда пришелся удар и обо что ударились пешеходы потом. Здесь капот замят. значит их не ударом бамперы откинуло а после подсечки они упали на капот а потом уже на дорогу. скорость конечно была не 20 но и не 100
Если скорость была выше, и/или он был нетрезв - он виновен.
виноват то чьи непосредственные действия привели к ДТП. в данном случаи это именно переход в неположенном месте. но сядет именно водитель потому как "управление средством повышенной опасности". конечно если водитель не богуцкая или меладзе.