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 Памятные мероприятия по случаю пятой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка пройдут во Львове

По случаю пятой годовщины гибели Виктора Гурняка (псевдоним "Гарт", "Гартик", позывной "Олигарх") - пластуна, фотокорреспондента, волонтера, добровольца батальона "Айдар" приглашают к общей молитве 19 октября.

Об этов в Facebook пишет вдова бойца Ирина Гурняк, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении уточняется, что в 9:00 пройдет поминальная служба Божья в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11), а в в 10:30 - молебен на пластовом мемориале Лычаковского кладбища.

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Напомним, Виктор Гурняк был одним из известных общественных активистов, участников Революции Достоинства. На фронт прибыл для помощи батальону "Айдар". Погиб в 2014 году во время эвакуации раненых после попытки прорваться к окруженным на 32-м блокпосту бойцам. 23 октября 2014 года Виктора Гурняка похоронили на Лычаковском кладбище Львова. 

Источник: https://censor.net.ua/n3152971
 
 
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