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Все про:Порошенко (17819) Труба (156) ГБР (618)

 В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба

Директор ГБР Роман Труба завил, что экс-президент Петр Порошенко не является фигурантом уголовного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко. На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий для установления или наличии или отсутствии состава преступления (в действиях. - Ред.) высокопоставленных чиновников. Объявление подозрения - это не тайный процесс, когда мы соберем соответствующие доказательства и будут у нас доказательстаа именно виновности - обязательно об этом узнает общество", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152967
 
 
 Топ комментарии
 
Моніка сьогодні в Київі, в завтра в ростові.
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пошел грымчак, пошел пашинский, свыня и свинярчуки на старте
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андрейвладимирыч, ты что-ли? так тебе тоже приготовиться.
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Ха !!! Особенно Пашинский ,, за обычную бытовуху У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 801 .. И то , еле- еле ему пришили .. Для этого понадобился самый ручной суд влады , и самый продажный в Украине .. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 801 ..
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это начало, за все ответить гнида плешива, за закупки оборонпрома легенды ходят, как мародеры наживались
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свыня святая? и даже не грабила и не мародерила?
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и не грабили, то называлось реформы! У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 573
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Сьогодні немає - завтра буде.. А там - і до друзяки сірожі пашинського вже на прогріті нари..
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Моніка сьогодні в Київі, в завтра в ростові.
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обязательно будет, свыня ЗА ВСЕ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ, кровь людская не водица
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ты как тот еврей в окопе! Беня, а какого цвета кровь? коричневая Моня. ой Беня, я весь в крови.
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Ну нет так нет.
На нет и суда нет.
Петя не ходи туда больше, они импотенты.
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Петя пока как свидетель проходит. Пока как свидетель.
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пока, пока, пока....иди уже покакай, а то усрешься в штаны зубожилый ЗЕбилоид
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Нізя щас на свыню наежать.Бо раньше времени(1 января) может свалить
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У Пети арестовали кузню на Рыбальском
У Пети по панамским активам движуха идёт

А так все прекрасно 😁
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У зєбєні теж двіжуха пішла. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 7020 Води не п'є, а весь час сциться! Дивина!
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Андрей Полтава, ты? 😁 с такими утешениями больше к Пете не ходи, а то опять по роже тебе даст
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Там подозрение в финансовых махинациях, якобы продажа фиктивная
До этого успел часть имущества вывести и переоформить
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и что с того? кузня не его. деньги получены. пусть арестовывают
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Вы в финансовых терминах вообще не понимаете? Ну тогда считайте что все хорошо, ок
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еще одно понимающее. он не фигурант дела, а свидетель.. допросили и отпустили. и все
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та некуда ему валить. его сдадут везде. разве что в Карпаты, с крыивку, или как там оно называется? В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 13 но там сдадут еще быстрее
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святой,благостный, непорочный и блаженнейший петя всегда вне подозрений оттого, шо у него вечно длится сладкая жизнь
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Щас у 73% дурников закипит в области СЕДАЛИЩА!))))
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Просто наблюдатель
за Слугой

@Alisa06129011

Можно,я отвечу? Никак! Оставьте надежды,что Зеленский и его шестерки,а точнее шестерки Коломойского,кого-то из прошлой власти накажут.Будут вешать на Петю дело,за делом,пока Петя не отдаст Коломойскому бабло,которое украл у него,потом дела закроют или просто забудут о них.
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Відпочинуть, і вийдуть в лаврових вінках. Будуть два нових кандидата в президенти. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 7840
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Еще не вечер посмотрите через какое время они будут на свободе
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А ну-ка Сирожа загляни под свою кровать,- не сидит ли там случайно Коломойский или кто из "шестерок" Зеленского?!
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У вас галлюцинации сходите к психиатру может попустит смотрите на жизнь как она есть а не через розовые очки простите теперь через зеленые
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"На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий",Так шо у пети все впередиИсточник: https://censor.net.ua/n3152967
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В Трубі змінився напрямок протягу? З чого б це? А зєбіли так рукоблудили на цю тему,наче Ківа в парламенті. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 9193
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так два Закона в парламенте про перезагрузку ГБР. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 5283
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у нас нет проекта )))))))))))) Бурят расстроился. Портной сделает раскрой и будет?
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ета шо палучаєтса- парашенка так нікаво нє абакрал???
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Порох - нет, а вот зебилы уже обворовывают во всю и уже сказали что сильно повысят тарифы и в введут налог на обмен валют 1%
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От только Зеле в штаны насрал, но за это статьи пока нет.
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Поделился схемами вот и нет. А пашинский не захотел и есть. Всё просто - сейчас вообще всё просто.
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Ну шо ж, Труба, видать тебе труба. А если нет, то, ТРУБА ЗЕ.
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Публичной личностью Трубу и правда назвать сложно. Карьеру он начал в 1997 году, работал в прокуратуре Львова и области. Состоянием на 2011-ый год Труба дослужился до прокурора Пустомитовского района Львовщины.
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.

Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
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"В ГБР нет проекта подозрения Порошенко"__________буду краток - очень жаль!
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вад - А тобі яке сране діло до нашого Пороха , зебіл проплачений ??
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"сране діло"____________порохобот! сделал бы это, с величайшим удовольствием...на твоего "пороха"!
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Где крики - Барига купил себе свободу потратив заработанные на крови наши деньги!
ЗЕбиллы, чего молчите?
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Пипирка у них выросла дрочить на Пороха.))))))))))
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А вот это зря. Чем быстрее боров отправится вслед за Парашинским, тем спокойнее будет в Украине.
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Нужны железобетонные доказательства.
Сбор их может занять год.
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Максимка - що руськАГА міру ттут дуже хочеться і з пуйлом обніматись - малорос - спокойствіЯ захотів !!!
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Максимка, тебя в Золотом заждались. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 4274
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Абсолютно верное заявление.

"когда мы соберем соответствующие доказательства и будут у нас доказательстаа именно виновности - обязательно об этом узнает общество", - сказал он.
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ну а это абсолютно неверное:

"На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий для установления или наличии или отсутствии состава преступления".
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Зе и Бе сидели на Трубе. Зе упало, Бе пропало - кто остался на Трубе?
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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