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 Политика Украины
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Все про:ВР (23813) реформы (3410) Вениславский (6)

 Сокращение количества депутатов ВР до 300 основано на косвенных статистических данных о населении Украины, - Вениславский

Количество жителей Украины существенно сократилось, поэтому можно избирать меньше народных депутатов.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть косвенные статистические данные, которые позволяют сделать вывод о реальном количестве населения Украины. Когда вводили цифру 450, было около 50 миллионов, сейчас - примерно 30, плюс-минус. Поэтому пропорциональная зависимость сохраняется", - рассказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховном Суде вдвое больше судей, чем в таких инстанциях других стран, поэтому президентский законопроект предусматривает сокращение, - Вениславский

Он также согласился, что в случае перехода к двухпалатному парламенту 300 депутатов будет проще разделить.

"Кроме того, еще исторически сложилось, когда в эпоху национально-освободительной борьбы - это начало ХХ века - как раз предполагалось, что должно быть 300 депутатов парламента независимой Украины. Вспомните еще Всеукраинский референдум 2000 года по поводу реформации системы государственного управления. То есть, в этой цифре много составляющих", - отметил нардеп.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного суда законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Читайте полное интервью: Представник президента в КСУ Федір Веніславський: "Я не відкидав би й конспірологічної теорії, що закон про люстрацію був потрібен більше не Україні"

Источник: https://censor.net.ua/n3152966
 
   
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Как убавить, а кто же тогда прямо на заседании будет себе мотню руками мять?
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Этого как раз оставят при сокращении.
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почти што триста спартанцев и все у фермопильского корыта
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Даже без всяких косвенных данных - сокращайте на
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Однозначно сокращать -- давно пора дармоедов убавить !!!
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А я тоже за сокращение этих паразитов и дармоедов от которых Украине за 28 лет только убытки. Когда я дорвусь до власти то за нищиту и бедность в Украине со всех депутатов всех созывов заберу все зарплаты которые они получили за свои депутатские каденции. Всё до нитки, шоб в назидание потомкам.
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Зеленое монобольшинство в ВР во главе с ватным рыгом Разумковым надо вобще помножить на ноль.
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и 300 мародеров много, ведь народу и половины нет, что было до независимости,
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В ВР Украины должны работать 100 экономистов и 100 юристов и ВСЕ - а не юмористы, дрочуны, и подобная шобла...И зар-плату должны получать от принятых законов т.е - если они пошли на благо народа а не олигархов !!! Если нет то накуй с пляжа и набрать новых..
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300-та?От каждой области достаточно трех человек чтоб было ЗА,Против и Удержался.А решения ВР уже обязаны исполнять внутри областей.
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А где сказано, что количество депутатов как-то привязано к численности населения страны? дибилы
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Я против сокращения. Чем меньше депутатов физически, тем проще с ними договариваться, запугивать или подкупить. Одно дело 226 большинство, другое - 151.
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На святое замахнулись - на количество "молдаван", закручивающих лампочку.
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В 95-м квартале таки не хватило людей...
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