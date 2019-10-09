 Сокращение количества депутатов ВР до 300 основано на косвенных статистических данных о населении Украины, - Вениславский

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть косвенные статистические данные, которые позволяют сделать вывод о реальном количестве населения Украины. Когда вводили цифру 450, было около 50 миллионов, сейчас - примерно 30, плюс-минус. Поэтому пропорциональная зависимость сохраняется", - рассказал Вениславский.

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Он также согласился, что в случае перехода к двухпалатному парламенту 300 депутатов будет проще разделить.

"Кроме того, еще исторически сложилось, когда в эпоху национально-освободительной борьбы - это начало ХХ века - как раз предполагалось, что должно быть 300 депутатов парламента независимой Украины. Вспомните еще Всеукраинский референдум 2000 года по поводу реформации системы государственного управления. То есть, в этой цифре много составляющих", - отметил нардеп.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного суда законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.

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