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 Политика Украины
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Все про:Жеваго (69) Труба (156) ГБР (618)

 Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на брифинге в среду сказал глава ГБР Роман Труба.

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в национальный розыск", – отметил Труба.

28 сентября первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит". Ему вменяют ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

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По данным источника "Украинских новостей", Жеваго не в Украине и не возвращался из-за границы.

Банк "ФиК" обанкротился в сентябре 2015 года.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152965
 
 
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Довго чекали, допоки він нарешті покине Україну.
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О! А на кого ж він тут всЙО імущЄство залишив? Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 8114
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Довго чекали, допоки він нарешті покине Україну.
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У нас охота на ведьм-- сначала ждем пока свалят . потом начинаем искать Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 1741
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или роддомы разбомбить, чтобы преступники не рождались
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А чего это Беня вцепился в Юлькин кошелек?

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Ющенко, Януковощ, Порошенко.............................и вдруг !?
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О! А на кого ж він тут всЙО імущЄство залишив? Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 8114
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не переживай ,ПГОК на Voest Alpine работает.
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рядом с ПГОКом, КРАЗ - это пыль для моряка!
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Интересно, его покровители будут за него впрягаться? Без покровительства такое состояние не сделать. Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 5619
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еще один невиноватый, как свыня и свинярчуки, и как гонтарева, свыни подельница это пропустить могла? никак, со свыней поделился
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киностудия им. довженко приступила к съемкам нового сериала трубач жеваго
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+ зеленому. давай теперь лагуна и тимонькина за брокбизнес
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Каждый олигарх это паразит на теле Украины. Каждый олигарх забрал у народа Украины бесплатное образование, медицину и спорт.
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и все успел вывезти? вот незавидная судьба миллиардеров
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Юлин любимчик пошел..........

Бабуля, закурить не найдется???
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У жеваги просто нет телеканалов и карманного шута.
А так би он щас дело откривал на одну бабушку из герцлии)
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Костянти́н Валенти́нович Жева́го (нар. 7 січня 1974, селище Іультин, Чукотський автономний округ, Магаданська область, РРФСР) З 23 листопада 2007 - народний депутат України 6-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», № 62 в списку. Член Комітету з питань правової політики, член Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Японією. За весь час роботи Верховної Ради 6-го скликання був присутній лише на 11 засіданнях з 530.[7]
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