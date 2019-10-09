 "Формула Штайнмайера" является медийным продуктом, - Загороднюк

Об этом он рассказал в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - отметил Загороднюк.

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Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.