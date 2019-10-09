 "Формула Штайнмайера" является медийным продуктом, - Загороднюк

Об этом он рассказал в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - отметил Загороднюк.
Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.
Йому взагалі байдуже!
Зе, уходи, пока не поздно.
А порохоботы против чтобы Украина контролировала свои границы
зебилы верещат что эту "формулу" порох еще в 2015 году подписал. как это "ее нет"?
Иначе как можно трактовать слова, что они подписали то, чего никто не видел и не знает?
Это что, какой то документ, как на конференции в Ванзее?
"Окончательное решение вопроса" с Украиной, то есть сдача?
И какая сдача: целиком РФ или "нарезать" Украину и сдать кусками разным желающим?
А главная кухня - ПРЯМОЙ канал.
Ronin
@ligovs
Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?.
Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
значит кто-то где-то все равно выдает мнимое за действительность
и нет гарантии что везде одинаковый текст... и одно понимание "формулы"... которой нет
Текст есть в свободном доступе
Нормандский формат созывают, чтобы русня и Украина официально подписали эту договоренности
По сути для РФ пытаются ужесточить условия, чтобы не было там двояких толкований
ОБСЕ должна дать заключение что на территории ОРДЛО уже можно провести выборы в соответствии с демократическими стандартами. А сюда входит контроль Украиной границы, вывод российских вооружений и войск, свобода выбора для каждого
думаю о мире она думает в последнюю очередь
К тому же РФ всегда заявляет что она за. Вот теперь пусть подпишет.
Поэтому РФ и отказывается. И в Нормандском формате не хочет встречаться.
заявления рашки и ее дела никогда и нигде не совпадали.. никогда и нигде!
это умелый манипулятор, лжец и перекручиватель любого слова... более того всю всю вину она свалит на абыкого...хоть оттуда явно торчат рога и копыта раши...
принуждение к миру - это апофеоз ее делишек....убить для мира!!?!
Письмо Кучмы находится в свободном доступе
Можете тоже почитать.
Что же такое они подписали, что даже сказать об этом боятся?
и на его однотипные копии, которые потом отдаются каждому...
а так, чтоб каждый что-то там...и не показывая никому увез восвояси...
потом в свободный доступ можно такое показать...кто ж проверит?
Вистачає читання.
Мне страшно.
Что же такое они там подписали, что даже сказать об этом боятся?
Фото документов есть в инете. Любой, кроме тупых зебилов, может найти, почитать и сравнить с сказками этого ЗЕленого чучела.
Теперь пэтька, под дикие вопли кучки проплаченых идиотов "зрада,капитуляция" качает страну, подбивая на самую настоящую гражданскую войну.
Вот такой вот пэтя патриот
что он с кичи руководит ? как Ленин в 17-м году ?
По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.
"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3152415
Неслабый "медийный продукт", от которого мы теперь не можем отказаться без последствий!
А медийный продукт это ролик, где главнокомандующий играет членом на рояле.
Министру обороны нравится?
Ви ж вили-голосили, що її Пеця підписав, а зе-приставка вибалушила очі і брехала, що зе-зграя мусить виконати обіцянки попередників ...
Навіть брехати не вміють, дебіли. Паляться один ідіот за другим.
Для того щоб посрати (провести вибори) спочатку треба знять штани (роззброїть орків) - це "мінські угоди".
Згідно "формули Шаурмаєра" пропонується срати не знімаючи штанів.
@MTVr7S5ZKoBs0bJ
В ответ @ptn_pdr
Никто из каментаторов не понял сути происходящего(
!)--дамбасский"мир"постепенно рассасывается по городам Украины и притихает ДО ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОРЫ! Боевиков,равно как и предателей,бывших НЕ БЫВАЕТ! Это мина направленного замедленного действия и она очень скоро сработает!...
Даже сам Кучма не знает, что он подписал.
Может, там написано, что Украину целиком сдают РФ.
Может, что Украину "рубят' на куски и сдают по кускам РФ, Венгрии, Беларуси, да всем желающим.
Кто же знает, если даже Министр Обороны не знает.
Штанмайера.
Вот он есть, а вот его уже нет - остался пук - медийный продукт.
Источник: https://censor.net.ua/n3152962
То есть получается что Кучма подписал от имени Украины документ, согласно которому Украина обязуется делать то, чего еще никто не знает.
А страну эта формула, которой никто не знает, сдать не предписывает?
Нет?
А Загороднюк "зуб дает"?
MARK SERENKO
@MrakoresMark
·ничего не напоминает?(( "Штайнмайер подготовил некий трехэтапный план урегулирования конфликта в Абхазии" 2008г.
После выборов Зеленского Медведчук укусил похоже.