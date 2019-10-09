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 "Формула Штайнмайера" является медийным продуктом, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что "формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, а на самом деле это алгоритм действий.

Об этом он рассказал в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - отметил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

Источник: https://censor.net.ua/n3152962
 
 
 Топ комментарии
 
І пішла зебільна брехня по селу...
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мадам! оглянитесь! здесь совсем мало зебилья. ищите другие места!
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Для зебилов и русни путч - а для остальных Майдан...

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Міністр оборони, який нічого не знає.
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Знає, що йому потрібно дружить з торговим партнером. "Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год"
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ПреЗЕдент является медийным продуктом, - Загороднюк.
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Зіно! Оселедця пану Загороднюку раз!
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Медийным продуктом у нас ЗЕльцман является!
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А порохоботам безразлично... Им шоколадный бох сказал, что это плохо...
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Що в третьому пункті тої "формули" записано, що ти зебільну брехню розповсюджуєш? Ти її бачив на власні очі чи "а от Петро недавно сказав... "?
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А ти сам бачив? ЇЇ обговорювали в народі, як обіцяв твій хазяїн?
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В 2016-му році Петро сказав, що ця "формула" - продовження його ж "мінських угод". Тобто ти хазяїну не віриш, кримлю та путіну продався ти?
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У мене нема хазяїна, а президент твій Зе. Документа нема, а є наміри путіна - Зе, які назвали цією формулою.
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Али, всё правильно! -- но Зелёный, это не Фигура -- это шашечка на шашечной доске... -- ей играют в Чапаева...*)
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Петро виконав "мінські угоди", а "формулу" підписав? Чому Вовочка кинувся підписувати й виконувати?
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"Формула Штайнмайера" является медийным продуктом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 213
Йому взагалі байдуже!
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Та співати "...зє-бє-бє-бє, бє-бо-бо-бо, бо-зє-зє-зє..."
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Короче, ЗЕ придумал формулу, чтобы сдать Украину.

Зе, уходи, пока не поздно.
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Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей Источник: https://censor.net.ua/n3152962

А порохоботы против чтобы Украина контролировала свои границы
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мадам! оглянитесь! здесь совсем мало зебилья. ищите другие места!
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Баляляйка не мадам! ...и даже не фрау. Гражданка, под видом громодянкы...*)
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Пример как можно извиваться, когда тебя гиляка ждет...
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стопэ
зебилы верещат что эту "формулу" порох еще в 2015 году подписал. как это "ее нет"?
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Судя по заявлению Загороднюка, есть еще одна некая "формула Штайнмайера", настолько страшный документ, содержание которого скрывается.
Иначе как можно трактовать слова, что они подписали то, чего никто не видел и не знает?
Это что, какой то документ, как на конференции в Ванзее?
"Окончательное решение вопроса" с Украиной, то есть сдача?
И какая сдача: целиком РФ или "нарезать" Украину и сдать кусками разным желающим?
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У порохоботов сейчас любое событие становится медийным продуктом.
А главная кухня - ПРЯМОЙ канал.
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У тебе надто замало звивин щоби зрозуміти що пишуть і роблять порохоботи. Тому мовчи, за простого дурня зійдеш. Це краще ніж бути позиціонованим як олігофрен.
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Армейский завхоз -- правду говорит -- ...любая Идея стоит денег! А где их взять?
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Цікаво чому не було на Цензорі цієї видатної заяви зам завгороднюка Фролової?

Ronin
@ligovs
Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?.
Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
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если ее нет на "бамаге"... то каждый волен трактовать ее по-своему...
значит кто-то где-то все равно выдает мнимое за действительность
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Ее и пытаются сейчас оформить на бумаге, заставив русню подписаться
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по-моему уже что-то наподписывали...правда в четырех вариантах по одному для каждого...
и нет гарантии что везде одинаковый текст... и одно понимание "формулы"... которой нет
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Было подписано одно письмо в ОБСЕ Кучмой
Текст есть в свободном доступе

Нормандский формат созывают, чтобы русня и Украина официально подписали эту договоренности
По сути для РФ пытаются ужесточить условия, чтобы не было там двояких толкований

ОБСЕ должна дать заключение что на территории ОРДЛО уже можно провести выборы в соответствии с демократическими стандартами. А сюда входит контроль Украиной границы, вывод российских вооружений и войск, свобода выбора для каждого
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было бы хорошо...все то что Вы перечислили...но...(а рашкин интерес там какой?)))
думаю о мире она думает в последнюю очередь
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Роиссю пытаются принудить к этому
К тому же РФ всегда заявляет что она за. Вот теперь пусть подпишет.

Поэтому РФ и отказывается. И в Нормандском формате не хочет встречаться.
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ну Вы что, в самом деле в это верите?
заявления рашки и ее дела никогда и нигде не совпадали.. никогда и нигде!
это умелый манипулятор, лжец и перекручиватель любого слова... более того всю всю вину она свалит на абыкого...хоть оттуда явно торчат рога и копыта раши...
принуждение к миру - это апофеоз ее делишек....убить для мира!!?!
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Я не просто верю, я читаю документы, которые подписываются
Письмо Кучмы находится в свободном доступе

Можете тоже почитать.
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Сепарша, не выдавай желаемое за действительное.
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Да, возникает именно этот вопрос.
Что же такое они подписали, что даже сказать об этом боятся?
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тем более, что по-идее всегда подписи ставят все по-очереди на один документ,
и на его однотипные копии, которые потом отдаются каждому...
а так, чтоб каждый что-то там...и не показывая никому увез восвояси...
потом в свободный доступ можно такое показать...кто ж проверит?
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Это какой-то позор. Что происходит в Украине? Что эти люди несут?
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бггг) зебильо так смешно стараются внушить нам это моникино:"только верьте мне", даже жаль на них смотреть иногда...
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Мені гидко. Не дивлюся і не слухаю.
Вистачає читання.
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Мне не смешно.
Мне страшно.
Что же такое они там подписали, что даже сказать об этом боятся?
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скажем проще: принятие зе формулы штайнмаейра может привести как минимум к двум разным вариантам развития событий. но Украину в любом варианте ожидает катастрофа.
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Опять звиздит ЗЕленая самка собаки.

Фото документов есть в инете. Любой, кроме тупых зебилов, может найти, почитать и сравнить с сказками этого ЗЕленого чучела.
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Все верно, даже швайнмаер сказал, что ничего такого не говорил, а пэтька признался, что самолично писал ту муть.
Теперь пэтька, под дикие вопли кучки проплаченых идиотов "зрада,капитуляция" качает страну, подбивая на самую настоящую гражданскую войну.
Вот такой вот пэтя патриот
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вот просто интересно - что вы будете 3,14еть,когда всё продолжится даже после его ареста ?
что он с кичи руководит ? как Ленин в 17-м году ?
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Шо ты будешь мямлить, когда по ле посадки сыньоносого, этот бардак прекратится?
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Шо? Який який продукт? Ну то буде тобі куМЕДІЯ.
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...глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.
"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3152415

Неслабый "медийный продукт", от которого мы теперь не можем отказаться без последствий!
А медийный продукт это ролик, где главнокомандующий играет членом на рояле.
Министру обороны нравится?
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Замовкни, зе-придурок, і забирайся з Житомира.
Ви ж вили-голосили, що її Пеця підписав, а зе-приставка вибалушила очі і брехала, що зе-зграя мусить виконати обіцянки попередників ...
Навіть брехати не вміють, дебіли. Паляться один ідіот за другим.
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А по мойму вполне реальным. Вон уже в Золотом для украинцев мусора перекрыли вьезд, а сепарам наоборот открыли. Завтра снимут украинские флаги и повесят триколоры чтобы не правацировать врага. Ждем закрытой зоны для украинцев в Мариуполе и других городах восточной Украины чтобы путена не злить.
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По-простому, по-народному.
Для того щоб посрати (провести вибори) спочатку треба знять штани (роззброїть орків) - це "мінські угоди".
Згідно "формули Шаурмаєра" пропонується срати не знімаючи штанів.
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формула штайнмайера це такая воздушная цель. которую не может поразить ни один местный пукан "Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5128
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Еліна Ісаєва

@MTVr7S5ZKoBs0bJ

В ответ @ptn_pdr

Никто из каментаторов не понял сути происходящего(
!)--дамбасский"мир"постепенно рассасывается по городам Украины и притихает ДО ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОРЫ! Боевиков,равно как и предателей,бывших НЕ БЫВАЕТ! Это мина направленного замедленного действия и она очень скоро сработает!...
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Word Replacer: робимо новини чесними і прозорими!

"Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6096
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Уже 90% людей Украины требуют снять с Парашенка «корону»и одеть наручники ,вот так то Порохососы
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Раз ЦИК сказал , что идиотов 73% , значит 73, а не 90.
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"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была "Источник: https://censor.net.ua/n3152962. чел бредит . а что тогда подписывал Кучма в Минске ?? колебания воздуха звуковой волной походу...
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Так получается, что никто не знает.
Даже сам Кучма не знает, что он подписал.
Может, там написано, что Украину целиком сдают РФ.
Может, что Украину "рубят' на куски и сдают по кускам РФ, Венгрии, Беларуси, да всем желающим.
Кто же знает, если даже Министр Обороны не знает.
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Там в кожного щось написано, а що в кого ні хто не знає.
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Точно, ворог не в кремлі! Ми знаєм, Єхай набуй!
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Зеля набрал откровенных дебилов и они теперь надувают щёки ! Для них объясняю, это алгоритм при котором рашка теперь проведет выборы,кто бы как бы их признавал или нет,и сошлется на то что мы с этим были согласны ! Эта формула,подпись на её применение, даёт механизм легализации псевдореспублик !
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Формула Штанмайера - это рейдерский наезд Коломойского, который спрятался за штанами
Штанмайера.
Вот он есть, а вот его уже нет - остался пук - медийный продукт.
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Может быть и медийный, но в Золотом уже стреляют. Полиция, пока в воздух. Надеюсь на этом все и закончится.
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Що з себе представляють малороські менти ми бачили в 14 р. в Криму і на Донбасі.
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"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - отметил Загороднюк."
Источник: https://censor.net.ua/n3152962

То есть получается что Кучма подписал от имени Украины документ, согласно которому Украина обязуется делать то, чего еще никто не знает.
А страну эта формула, которой никто не знает, сдать не предписывает?
Нет?
А Загороднюк "зуб дает"?
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Медийным продуктом у нас преЗЕдент является!
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Відхід українських ЗС з українських територій - тоже медійний продукт? Бл.ть, понабирають у владу по об'явах. Ніколи не думав, що міністром оборони буде гірший х.й чим Полторак.
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Формула Штайнальцгеймера заразна и передаётся воздушно-капельным путём. Зебилы уже все заразились и началась эпидемия.
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Пеца угробил 13000 жизней,а порохососам все мало
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MARK SERENKO

@MrakoresMark

·ничего не напоминает?(( "Штайнмайер подготовил некий трехэтапный план урегулирования конфликта в Абхазии" 2008г.
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Всем нормальным людям это было понятно давным давно, так чего вы мозг выносите Украинцам? И что за хрень тогда подписал Кучма 2го. октября?
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- Братишки! Как поспали, братишки? Я вам формулу Штангенциркуля принёс!

"Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7510
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Посмотрите, что Зеленский говорил до выборов и после выборов про Особый статус - это полностью противоположные позиции! https://www.youtube.com/watch?v=tLYAIEKWjr4
После выборов Зеленского Медведчук укусил похоже.
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