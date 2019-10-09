 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сообщил он.

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Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.

По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.

"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил министр.