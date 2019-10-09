 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сообщил он.
Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.
По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.
"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил министр.
Пед..ло бородатое!
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ПО ПРИКОЛУ?
хай сосуть...
Надо 10-20%..и палку в сраку...
Шо б голова не шаталась от ЗЕ успехов)))
Это все кто будут ездить по этим дорогам больше не будут платить
1. Акцыз с бенза на дороги
2. Дорожный налог при покупке авто
???))))
Да 73% дурников!?)))
Нех хлятся по ЧУЖИМ ЗЕМЛЯМ!))))
опять не развитие страны, а чистое шкуродерство
Шоп там могли торговать. Вот в ***** не заедет новая почта, а значит и не продадут там товар и не заплатят налог. Все, обтекаешь совковый биомусор без денюх.
Варвары из слова Речные, они не пользовались дорогами. Рим же просто не вывозил по границам и населению. Погранцы бегали по дорогам и ******* но без толку.
"Вчора, у вівторок, глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас в штаті ****** на півдні Мексики Хорхе Ескандон постраждав у сутичці з місцевими жителями. Селяни прив'язали чиновника мотузкою до пікапу і волочили кілька вулиць, поки їх не зупинили співробітники поліції. Про це повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.
Приводом для конфлікту послужило невдоволення громадян роботою глави муніципалітету. Відомо, що він обіцяв їм побудувати дорогу, але так і не зробив цього, незважаючи на численні прохання. В ході зіткнень з поліцією в районі Лас-Маргарітас постраждали як мінімум 11 осіб, ще близько 30 селян були затримані.
За даними видання, Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує."
Или планируется строить новую кольцевую дорогу, параллельно существующей?
а с таким подходом даже платные будут как везде в дырках.
П.С а что денег с растаможки блях не хватило на ремонт дорог?