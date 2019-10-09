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 Политика Украины
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Все про:дороги (1839) Криклий (30)

 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.

По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.

"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3152958
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понял наши налоги на содержание дорог, уйдут на то, чтобы потом за проезд за них платить? По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 4406
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По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 6349Никакого кризиса нет они (зебилы) просто пи*дят наши деньги
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Кольцевая в объезд Киева - платная, а транзит, значит, через город бесплатный? Есть логика? Может наоборот тогда?
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Левитация-отстой. Телепортация рулит!
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Многих интересуют вопросы - где взять денег безвозмездно или на халяву?
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Есть ли у вас план мистер .............. какой хорёший плян у вас тофаришчь Жюкоф...................
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Те, що київська кільцева - платна, й так зрозуміло. Там послуги специфічні. То на цей бізнес зелемойські теж лапу накладуть, як і на ігровий?
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Кольцевая в объезд Киева - платная, а транзит, значит, через город бесплатный? Есть логика? Может наоборот тогда?
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Прикольно.....План о платных! ни слова о 3-х полосах качествееных дорог ......
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По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 6349Никакого кризиса нет они (зебилы) просто пи*дят наши деньги
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Вижу это чепушило утром возле спорт зала на Мельникова...
Пед..ло бородатое!
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А как тебе его закон о 1% налоге за обмен валюты?
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Для 73% дурников саме то шо надо!
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ПО ПРИКОЛУ?
хай сосуть...
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1% для этих дурников мало!
Надо 10-20%..и палку в сраку...
Шо б голова не шаталась от ЗЕ успехов)))
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Трускавец похожэе принял больше чем реально мог.............Где всех полезных идиотов понабирали во главе с МАУП техником Гончаруком!!!!!!!!
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Я так понял наши налоги на содержание дорог, уйдут на то, чтобы потом за проезд за них платить? По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 4406
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малый , средний ...предпринимателя щемить.............ну это же не с олигархавми бодаться. порфдок на мытныце, недрами Бурисмой................. Приходит ****** Зе и Ко. Аваков в засаде.................ждёт...........
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Еще бы сделали програму "чем больше за жизнь ездиш, тем больше пенсиоггых денег уйдут на дороги", но так как знают что скоро пенсий вообще не будет, нужны платные дороги
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Ок...
Это все кто будут ездить по этим дорогам больше не будут платить
1. Акцыз с бенза на дороги
2. Дорожный налог при покупке авто

???))))
Да 73% дурников!?)))
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Предлагаю намного проще - купить Зебильному правительству мозги.
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А навіщо такі розтрати? Під сраку коліном дешевше.
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не поможет. У них и центральная нервная система не работает.
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Вы представляете что будет если эти упыри землю законно скупят? Вертолеты у всех есть? или дельтапланы на худой конец
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нахер Киевскую кольцевую делать платной? дебиль, блеать Криклий
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Рабы должны быть территориально привязаны к владениям свого пана!)))
Нех хлятся по ЧУЖИМ ЗЕМЛЯМ!))))
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дороги построены за налоги
опять не развитие страны, а чистое шкуродерство
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Дигроды, догадаетесь зачем государство(Рим и т.д.) бесплатно строило дороги или нет?

Шоп там могли торговать. Вот в ***** не заедет новая почта, а значит и не продадут там товар и не заплатят налог. Все, обтекаешь совковый биомусор без денюх. По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 1656
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Та да, саме по тим римським дорогам прийшли варвари і Риму настав кердик. По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 8510
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Ага НАТО НАПАДЕ.

Варвары из слова Речные, они не пользовались дорогами. Рим же просто не вывозил по границам и населению. Погранцы бегали по дорогам и ******* но без толку.
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Киев-Белая Церковь .. По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 268 теперь стояние в пробках будет платным По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 268 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 268 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 268 ...
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да и киевская кольцевая - тоже сплошная пробка ...будет платная..
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Пробка увеличится - ведь автоматы по оплате - это дополнительная пробка.
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Так Шо вже на Теремки я за гроші буду їздити? По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 442 По плану у нас три платные дороги: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 9967
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........
"Вчора, у вівторок, глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас в штаті ****** на півдні Мексики Хорхе Ескандон постраждав у сутичці з місцевими жителями. Селяни прив'язали чиновника мотузкою до пікапу і волочили кілька вулиць, поки їх не зупинили співробітники поліції. Про це повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.
Приводом для конфлікту послужило невдоволення громадян роботою глави муніципалітету. Відомо, що він обіцяв їм побудувати дорогу, але так і не зробив цього, незважаючи на численні прохання. В ході зіткнень з поліцією в районі Лас-Маргарітас постраждали як мінімум 11 осіб, ще близько 30 селян були затримані.
За даними видання, Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує."
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Афигеть. За наши же деньги, на нашей земле нам построят платные дороги.
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Киевская кольцевая?? Это та, которую недавно сделали за счет государства? А ей есть альтернативный путь, что ли? И по какому поводу ее в концессию передавать? Как без выезда на кольцевую переехать, например, на Софиевскую или Петропавловскую Борщаговку?

Или планируется строить новую кольцевую дорогу, параллельно существующей?
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кольцевую обязательно, а как же. ведь её объехать почти невозможно, ну разве что через центр города.
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Только платить за платные дороги с бюджета! Нахрена тогда конская цена транспортного налога включено в стоимость топлива? Получается я и за проезд должен платить ещё и налог, не аКуели ли вы?!
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Платными могут делать те дороги которые построят новые с 0,
а с таким подходом даже платные будут как везде в дырках.

П.С а что денег с растаможки блях не хватило на ремонт дорог?
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