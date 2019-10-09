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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Черновицкая область (350) облсовет (388) Формула Штайнмайера (101)

 Черновицкий облсовет просит президента и ВР разъяснить суть "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить войска с линии разграничения

На сессии Черновицкого областного совета 9 октября дискутировали о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера" и приняли обращение к президенту и парламенту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Погляд, прийти к согласию в нескольких пунктах удалось не сразу.

При рассмотрении этого вопроса к депутатам с трибуны обратились местные волонтеры, которые призвали совет поддержать обращение к Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Кировоградского облсовета выступили против "формулы Штайнмайера" и обратились к Зеленскому

После длительного обсуждения и внесения дополнений депутаты приступили к голосованию.

Однако с первой попытки поддержать не удалось - некоторые депутаты вышли из зала и не успели проголосовать.

Через некоторое время депутаты вернулись к этому вопросу и со второй попытки поддержали обращение. "За" проголосовали 33 депутата.

Депутаты просят представителей центральной власти разъяснить украинскому обществу суть подписанной "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить поспешно украинские войска с линии разграничения, передает Чернівецький промінь.

Также читайте: Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и 4 горсовета

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152957
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так пусть Моника пару дней посидит без кокса, протрезвеет, и послушает что ей Порошенко объяснит по формуле. Эти зеленые дебилы уже 4 месяца в кокаиновом угаре!
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Тоесть зеленский понятия не имеет что он ввел? Как ему с моцквы сказали то ин и сделал.
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Формулу Штайнмайера хорошо знает Порошенка
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Ну так пусть Моника пару дней посидит без кокса, протрезвеет, и послушает что ей Порошенко объяснит по формуле. Эти зеленые дебилы уже 4 месяца в кокаиновом угаре!
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Тоесть зеленский понятия не имеет что он ввел? Как ему с моцквы сказали то ин и сделал.
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Там Кучмы подпись. Похоже, это Кучма что то мутит.
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В 2014 думали: прогнали Овоща и все, можно жить спокойно
В 2019 думали: прогнали Овоща-2 и все, теперь только вперёд, но можно жить спокойно
Наивно было так думать, конечно.
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Так. І колотить соємайдан, щоб знову до корита влади дорватись.
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Соемайдан это не Майдан, а когда наступит Майдан барыгу если поймают там и повесят.
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Україна проти плану, сєпари не бажають виконувати план, Зєля і Швайнмоєр за.
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Зеленський штовхає країну до громадянської війни.

Напруга в суспільстві дуже висока, вистарчить одного пострілу.

Що ж ви накоїли 73%?
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Какая на фиг гражданская война? Кто на кого?
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Вы комментарии не читали? Про путч не слыхивали? О расколе общества которым в инфопространстве порохоботы с русней внедрить пытаются, тоже не знаете?
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Только конечно не Зеленский это все нагнетает
А ***** и один сивочолый барыга
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Зё не нагнитает, он похоже полезный идиот для зубров политики.
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Не, не похоже
Он вообще не идиот. Через год посмотрите, какой Украина прогресс сделает за это время. Тогда вернёмся к разговору, кто идиот 😊
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Частково ви праві, він дійсно не створений для політики, не орієнтується в ній, зрештою, як і в економіці, в військовій справі і так далі ...

Та робить він свою брудну справу свідомо. Він захоплюється «рускім міром» і путіним. Для нього пітін - це кумир. А українці - хохли, малороси, що повинні бути повернені в стойло.

Одного прегляду 95 кварталу вистарчає, щоб збагнути всі його погляди та цінності. Як він висміює все українське - традиції, мову, культуру, віру. Проте ви не знайдете жодного жарту про путіна, «скрепи», про гундяя ... Лише натяк від Кадирова і він вже просить пробачення та стає на коліна. Відчуваєте різницю?
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Так порохоботы и потрошиная гнида визжали, шо и ***** нападе. Не распространяй муйню. У нас гражданская война может быть только одна - народ Украины против казнокрадов и коррупционеров. Всё.
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Так вже думали про Крим, про Донецьк, про Луганськ. Відвід військ і особливий статус бойовикам - це гарантований внутрішній спротив, розкол та поява нових ОНР, ХРН і далі по списку.
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Ну так это не гражданская война, а уничтожение врагов Украины - 5 колоны. Гражданская война это украинец на украинца, а 5 колона это не украинцы. Хорошь тупить, козломордый.
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А що це буде, коли Західна Україна не визнає легитимність бойовиків, а на сході та півдні почнуть з'являтись нові народні республіки, як гриби після дощу?

РФ вже себе відбілила в очах світової спільноти. Після підписання тої клятої формули вона вже не сторона конфлікта, а миротвореця, як Франція чи Германія.
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А с чего ты взял, что восток и юг визнає легитимність бойовиків? Засохни, козломордый, ты уже не интересен.
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Та уже всем понятно, что такое формула Штайнмаера, ее сам Вальтер разъяснил. И уже всем понятно, что кацапы не собираются ничего выполнять, уже и Песков об этом рассказал от имени *****. Но Украине нужно было показать всему миру, что она за мирное решение.
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Шмаркле неймется получить пинка под зад еще и в Москве. Уже везде где можно получило, позор страны.
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Украине нужно было показать всему миру, что вместо Президента у нее некомпетентный обдолбанный клоун.

Минские были? Да, были. Работали? Работали. Ну так нафига было рушить то, что работало? Нафига было Трампу жопу лизать? Нафига было Европу оскорблять? Гений, блд, международной политики. Просрал все, что мог, и что не мог.
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Бред. Минские соглашения не работали, и это всем известно. Жопу Трампу лизал Потрох, чтобы загладить свое участие в компании против него. Европа строит СП2 вместе с ******, и это правда. Точка.
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Минские соглашения прекрасно работали. Их работа одна: обеспечивать санкции. И санкции успешно продлевались. Пока не явился обдолбанный клоун, и не занялся спасением *****.
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Вот пусть моника и разьяснит -это будет ее коронный номер
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А что поименное голосование там проводилось?В ВР Украины тоже проголосовали подавляющим большенством 16 января 2014 года ЗА.А теперь кого по отдельности не спросишь все четыреста с хвостиком говорять что голосовали ПРОТИВ.
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Там с первого раза ещё и проголосовать не удалось

Сидят там и боятся что от корыта их оторвут
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Дело не в том как проголосовали а в том что решение безлико и никакой ответственности ведь приняла решение рада а не конкретный депутат этой рады.А там как карта ляжет.Если разведение получится то каждый в отдельности будет бить себя в грудь что лично он голосовал против этого решения.
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а мне напомнило как Геращенко по несколько раз выносила на голосование одни и те же вопросы и законопроекты, пока Рада ни голосовала так, как Петя решил

На местах по горсоветам остались те же персонажи из 2014
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Даже в НАТО лоханулись!
Сепары натовские поддерживают эту гребаную формулу!
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Даже Петя не смог формулу Штанмаера протащить, а закон об особом статусе вообще с гранатами под Радой принимался.
У меня простой вопрос, каким местом зеленьіе думали и есть ли у них вообще чем думать?
Подрабатьівают полезньіми идиотами для *****?
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А че они цензор не читают, порохоботы уже всё обяснили! И можно как то ещё чернее шрифт сделать? а то не понятно это действительно шото архиважное или цензор просто дрочит лысого?
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Тільки Житомирщина негативно вирізняється на тлі інших.
Стидобище.
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Все, Зелі каюк. Парад суверенітетів пішов. Як у 2014-му при Янеку
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румыны и венгры заинтересовались формулой, наверно тоже хотят немного свободы))
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Всем уже неделю разъясняют. Они что, только из запоя вышли?
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этот штайнмайер щас мог бы влегкую срубить грошей в незалэжной, просто выступая с лекциями перед введенными в заблуждение громадянами Чернівецька облрада просить президента і ВР роз'яснити суть "формули Штайнмаєра", унеможливити тотальну амністію і не відводити війська з лінії розмежування - Цензор.НЕТ 4828
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