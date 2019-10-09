 Черновицкий облсовет просит президента и ВР разъяснить суть "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить войска с линии разграничения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Погляд, прийти к согласию в нескольких пунктах удалось не сразу.
При рассмотрении этого вопроса к депутатам с трибуны обратились местные волонтеры, которые призвали совет поддержать обращение к Зеленскому.
После длительного обсуждения и внесения дополнений депутаты приступили к голосованию.
Однако с первой попытки поддержать не удалось - некоторые депутаты вышли из зала и не успели проголосовать.
Через некоторое время депутаты вернулись к этому вопросу и со второй попытки поддержали обращение. "За" проголосовали 33 депутата.
Депутаты просят представителей центральной власти разъяснить украинскому обществу суть подписанной "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить поспешно украинские войска с линии разграничения, передает Чернівецький промінь.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
В 2019 думали: прогнали Овоща-2 и все, теперь только вперёд, но можно жить спокойно
Наивно было так думать, конечно.
Напруга в суспільстві дуже висока, вистарчить одного пострілу.
Що ж ви накоїли 73%?
А ***** и один сивочолый барыга
Он вообще не идиот. Через год посмотрите, какой Украина прогресс сделает за это время. Тогда вернёмся к разговору, кто идиот 😊
Та робить він свою брудну справу свідомо. Він захоплюється «рускім міром» і путіним. Для нього пітін - це кумир. А українці - хохли, малороси, що повинні бути повернені в стойло.
Одного прегляду 95 кварталу вистарчає, щоб збагнути всі його погляди та цінності. Як він висміює все українське - традиції, мову, культуру, віру. Проте ви не знайдете жодного жарту про путіна, «скрепи», про гундяя ... Лише натяк від Кадирова і він вже просить пробачення та стає на коліна. Відчуваєте різницю?
РФ вже себе відбілила в очах світової спільноти. Після підписання тої клятої формули вона вже не сторона конфлікта, а миротвореця, як Франція чи Германія.
Минские были? Да, были. Работали? Работали. Ну так нафига было рушить то, что работало? Нафига было Трампу жопу лизать? Нафига было Европу оскорблять? Гений, блд, международной политики. Просрал все, что мог, и что не мог.
Сидят там и боятся что от корыта их оторвут
На местах по горсоветам остались те же персонажи из 2014
Сепары натовские поддерживают эту гребаную формулу!
У меня простой вопрос, каким местом зеленьіе думали и есть ли у них вообще чем думать?
Подрабатьівают полезньіми идиотами для *****?
Стидобище.