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 Политика Украины
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Все про:Портнов (446) Труба (156) ГБР (618)

 Ни один следователь ГБР не причастен к распространению информации о каких-либо производствах, - Труба о "сливах данных" Портнову

Директор государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что в бюро провели внутреннюю проверку возможной утечки информации, однако не обнаружили причастности к этому следователей.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом глава бюро сообщил, отвечая на вопрос о том, каким образом бывший замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов быстрее сообщает информацию относительно производств ГБР, чем само бюро.

Он отметил, что допросили 14 следователей на полиграфе.

"Ни один следователь не причастен к распространению информации о каких-либо производствах", - сказал он.

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Напомним, ранее бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Кроме того, она обратилась в суд с просьбой обязать ГБР открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3152955
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, бо це ти Портнову все зливаєш, особисто.
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труба треснутая и забита фекалиями портнова - пованивает. но критиковать его уже нельзя - скоро зепутаты сделают его шефом гестапо с большими полномочиями. а янык вот не додумался..
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А сама Труба нигде не прохудилась?
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Звичайно, бо це ти Портнову все зливаєш, особисто.
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труба треснутая и забита фекалиями портнова - пованивает. но критиковать его уже нельзя - скоро зепутаты сделают его шефом гестапо с большими полномочиями. а янык вот не додумался..
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по лицу морды!..
Вас что культуре обращения не учили?..

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Секретарша что ли??😁 Помощник следователя? Мало ли в ГБР донов Пэдро
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Все правильно,не один следователь,это самолично дюймовая Труба делает.
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Іноді краще мовчати ніж говорити. Дай-те йому жуйок по 2 ******
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Ще трохи і трубу засунуть в к-трубу, з якої він виліз
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Про прямую кишку трубу, это как то не культурно будет...
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Для ****** Работаю! А ЗЕ они там или не ЗЕ это уже не важно...
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звичайно, недавно портнов анонсував чергову справу проти пєці- і бац дбр відкрило. дбр савсєм не міріонєтка портнова
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Публичной личностью Трубу и правда назвать сложно. Карьеру он начал в 1997 году, работал в прокуратуре Львова и области. Состоянием на 2011-ый год Труба дослужился до прокурора Пустомитовского района Львовщины.
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.
Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом - звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.
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За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов'янська, Бахмута, Северодонецька… Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР
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За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов'янська, Бахмута, Северодонецька…
Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР
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