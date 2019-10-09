 Ни один следователь ГБР не причастен к распространению информации о каких-либо производствах, - Труба о "сливах данных" Портнову

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом глава бюро сообщил, отвечая на вопрос о том, каким образом бывший замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов быстрее сообщает информацию относительно производств ГБР, чем само бюро.

Он отметил, что допросили 14 следователей на полиграфе.

"Ни один следователь не причастен к распространению информации о каких-либо производствах", - сказал он.

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Напомним, ранее бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Кроме того, она обратилась в суд с просьбой обязать ГБР открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении Портнова.