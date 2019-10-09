 Ни один следователь ГБР не причастен к распространению информации о каких-либо производствах, - Труба о "сливах данных" Портнову

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом глава бюро сообщил, отвечая на вопрос о том, каким образом бывший замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов быстрее сообщает информацию относительно производств ГБР, чем само бюро.
Он отметил, что допросили 14 следователей на полиграфе.
"Ни один следователь не причастен к распространению информации о каких-либо производствах", - сказал он.
Напомним, ранее бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Кроме того, она обратилась в суд с просьбой обязать ГБР открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении Портнова.
Вас что культуре обращения не учили?..
кишкутрубу, это как то не культурно будет...
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.
Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом - звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.
Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР