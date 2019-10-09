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 Политика Украины
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 "Мы получили команду вас не пропускать в Золотое", - полиция не пропускает колонну активистов в город на митинг против "формулы Штайнмайера"

В поддержку мирной акции против разведения войск в районе села Золотое Луганской области из Киева в ночь на 9 октября выехала колонна с ветеранами, активистами, представителями Национального корпуса, журналистами и волонтерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На первом же блокпосту в селе Долина полиция с повышенным интересом и особым вниманием проверяла у всех документы, явно затягивая время в поисках причин, которые задержали бы колонну. Минут через тридцать пропустили со словами: мы получили команду вас не пропускать в Золотое.

Следующий блокпост в Кременной оказался более подготовленным к встрече с колонной. Два часа проверяли документы и личные вещи журналистов и волонтеров.

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Неожиданно выяснилось, что один из представителей Национального корпуса находится в розыске. Он был крайне удивлен этой новостью, тем более, что несколько месяцев назад пересекал этот же блокпост и все было в порядке. То ли из-за этой причины, то ли из-за чего-то другого, но бойцов Национального корпуса задержали на блок-посту еще на час.

Ситуация накалилась, началась толчея, в которой один из полицейских травмировался, другой дал предупредительный выстрел в воздух, прозвучал приказ "К бою"... Узнав о происходящем на блок-посту, сюда немедленно приехал Андрей Билецкий.

"Какая задача полицейских на блок-посту? Максимально задержать людей, которые едут на мирный митинг. Они если бы и добрались до Золотого, то гораздо позже проведения акции. И тогда можно было заявить, что никаких протестов не было. Неадекватная история! Как новый губернатор врет, что 95 процентов людей за отведение войск, так и полиция делает все, чтобы не допустить активистов и ветеранов к месту проведения митинга. Но время еще есть", - заявил Билецкий.

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Цензор.НЕТ будет держать вас в курсе о дальнейших событиях.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".

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При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

8 октября Билецкий заявил: Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3152949
 
 
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Вину за погибших на Донбассе с этого момента можно вешать на Билецких ни других " патриотов"
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Что при Порохе, что при Зеле гибнет бойцов одинаково. Но при Порохе по 200-300 метров освобождали свою семлю, а при Зеле все отдали...
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хз, мне лично не понятно что там происходит. Я лишь вижу манипуляцию с обоих сторон и все.
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у кацапов из лахти под впн Японии - новые методички?
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Портнов, Богдан, Зеленский, Коломойский...
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Ну вы поняли. Город сдают сепарам а украинцев не пускают. Вот вам и план Зештанмаера.
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Подписывал его свынпетер в 15 году
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Если пропустят...а сепарасты миномётамим накроют? Кто будет виноват?
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Я за то чтоб не видели друг и ********. 10 км.........5 лет , там уже дети воспитались ненавистью....ихтамнеты. мышибратья.........Может стоит и отгородится, чтоб эту ОПУХОЛЬ на всю Украину не............
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Надо называть это своими именами.
То, что планирует и проводит Моника Зеленски - это отступление ВСУ от линии фронта.
Потому, что разведение сил - двухсторонние мероприятия.
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А что там в 14-ти тысячном городе Золотом люди не живут? Да и какие минометы если у нас договоры и перемирие? А завтра в Мариупольне будут пускать украинцев чтобы их не накрыли минометами?
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на цензоре ультраправые внезапно называются активистами
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Поддерживаю, водителей диванов должньі назьівать активистами)))
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Местная полиция? А чего от нее, собственно, ждали? Местные полицаи спят и видят русский мир, так что какую-нибудь заварушку устроят обязательно.
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вали и ты до кумывопольшу.

вместе с 80 000 твоихдетей.

и нашелюдей.
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так то местная данецкая милицыя, дамбасятина, которая срывала укрфлаги в 2014 и вешала расеские.

а вы абыли??

у ентой данецкой беркутни есть особые счеты с патриотами.

а тещи данецкой милицыи ужо заготовили пироги и водочку для ростовских казачков.

ахахаха
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тонкая грань отделяет страну от тотального 3,14ца - один точный выстрел - и понеслась..
плохо,когда в такое время в стране нет Лидера,на радость всем врагам..
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Дежавю? Помните как в 2014 точно так же сдавали Донецк и Луганск когда Аваков со своим беркутом перехватывали автобусы с украинцами ехавшими на защиту Донецка и изибивали их и садили в СИЗО, чтобы не правацировали росийских боевиков? Все повторяется точь в точь.
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Ну как бы зона боевых действий, зоны обстрела. Кстати они там не рвутся прямо в Донецк? Может заодно и его освободили.
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Потому, что зеленые предатели уже отчитались в СМИ, что Золотое хочет в ДНР.
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Но факт что один из этих активистов находится в розыске никто не отрицает, так что проверки и досмотр дело нужное.
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Моника Зеленски все делает для того , что бы сняли санкции с России , тем самим спасает Россию от развала . Есть Россия и есть война , нет России и нет войны !
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Пеца хватается за соломинку,надеясь расшатать ситуацию и избежать наказания за свои преступления ,но не выйдет
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у нас шо зебеники уже вычеркнули из конституции свободу передвижения
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Им нужна зрада, вон в Станице Луганской развели и нет никаких проблем.
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