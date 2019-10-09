 Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе Президента.
"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - отметили в ОП.
В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан также сообщил, что никогда не встречался с Кислиным и не оказывал давление на судей.
Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", - написал он.
Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.
Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.
До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
Аахаха. Вы там определитесь: не встречался вовсе или "почему он не может с ним встречаться?"
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...
Это типа "я Вам ничего недолжен"?????
Сопля, уходи, ты уже достал своим враньем.
Даже страшно подумать! )))
Теперь украинцы не смогут нигде доказать что они работали много лет и им положена нормальная пенсия.
Чиновники спросят - Чем докажите что вы проработали 35 лет? Документ есть? Нету?!!!... А у нас в компьютере написано что вы проработали только 20 лет и вам не положена стандартная пенсия.
С чем вы пойдете в суд, чтобы доказать что вы проработали 35 лет? Никаких документов у вас не будет.
Понятно куда нас всех загоняют?
Иначе это какойта халакост и антисемитизм.
ва