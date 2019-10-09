EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  2185  51
Все про:Зеленский (3178) США (15550) Офис Президента (124)

 Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП (обновлено)

Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе Президента.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - отметили в ОП.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан также сообщил, что никогда не встречался с Кислиным и не оказывал давление на судей.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", - написал он.

Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа стала дополнительной крупной каплей дегтя, - Данилюк

Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152948
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, назівается "не верьге глазам своим", а верьте мне любимому.
 показать весь комментарий
 
Так у них все на этом построено.

Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.

До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага, назівается "не верьге глазам своим", а верьте мне любимому.
 показать весь комментарий
 
 
Так у них все на этом построено.

Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.

До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
 показать весь комментарий
 
 
Нет, согласно всей логике - ФОТОШОППП
 показать весь комментарий
 
случайно в туалете встретились)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
в самом сообщении уже оправдание содержится "Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США"

а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно... вы и до этого всегда правду говорили. как же теперь вам не поверить то...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а бизнесмен не человек?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
 показать весь комментарий
 
О то вже пістуни !)))) А світлини - фотошоп?)) Ой вєй!))
 показать весь комментарий
 
 
снято на киностудии в Голливуде! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Ну хочь так!))) Добре шо не у Москві на Союзмультфільмі)
 показать весь комментарий
 
 
- «А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
 показать весь комментарий
 
Как все просто у Зе - послали накуй с доказательствами и все !!! ...Напомню что американские издания врать никогда не будут - там работает судебная система и за фейки любые издания получают такие штрафы что они становятся банкротами...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлена ганьба уже починає втягувати Україну в міжнародні скандали !
 показать весь комментарий
 
 
Починає?? Не смішіть, ми вже по пояс, але ще трохи і вух не буде видно. Чекаємо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Схемы напрямую спонсируются кремлём.Журналисты -рецидивисты.
 показать весь комментарий
 
ну да))) кремль от действий бубочки танцует вприсядку
 показать весь комментарий
 
 
Ну не встречался так не встречался...
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...
 показать весь комментарий
 
 
Наша Моника не такая, она ждала трамвая...
 показать весь комментарий
 
 
А оно может теперь обращаться только к оставшейся кучке зебилов? А то, реально, задолбали бредом
 показать весь комментарий
 
 
Опаньки...…..

Это типа "я Вам ничего недолжен"?????

Сопля, уходи, ты уже достал своим враньем.
 показать весь комментарий
 
 
за три месяца уже и отдавать нечего. Всё раздал Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП - Цензор.НЕТ 7417
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хе хе, цензор ни разу ни палится распространяя фейки с петигых помоек.... Походу суд за публикацию фото нарика было прикрытием щедрого аванса от соевой манды этому сайтику.
 показать весь комментарий
 
 
да... Цензор - сайт соевых порохоботов. Тебе здесь не место
 показать весь комментарий
 
 
отдохни на бутылке мокша, сильно пригораешь
 показать весь комментарий
 
 
ета парахаскотская падстава! фото фєйк,мамой клянусь
 показать весь комментарий
 
Интересно что скажет офис Зеленского после того как США предоставят факты встречи Зеленского с бизнесменом Кислиным?
Даже страшно подумать! )))
 показать весь комментарий
 
 
Правительство ЗЕ собирается отменить Трудовые Книжки!!!
Теперь украинцы не смогут нигде доказать что они работали много лет и им положена нормальная пенсия.
Чиновники спросят - Чем докажите что вы проработали 35 лет? Документ есть? Нету?!!!... А у нас в компьютере написано что вы проработали только 20 лет и вам не положена стандартная пенсия.
С чем вы пойдете в суд, чтобы доказать что вы проработали 35 лет? Никаких документов у вас не будет.
Понятно куда нас всех загоняют?
 показать весь комментарий
 
 
Не все так просто. Каждый налогоплательщик имеет ИНН, по которому предприятия отчисляют налоги. При нынешнем развитии ИТ не должно составить труда получить такую информацию. Трудовые книжки, способствовали круговороту информации в природе
 показать весь комментарий
 
Чего пристали, разве у просто евреев не могут быть просто еврейские разговоры, просто два еврея встретились на улице и рассказали друг другу пару еврейских анекдотов.
Иначе это какойта халакост и антисемитизм.
 показать весь комментарий
 
 
"Коли Зеленський у вересні відвідав Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН, Кіслін мав зустріч із ним та керівником його президентського офісу Андрієм Богданом. «Це була проста ділова зустріч щодо американських інвестицій в Україну та українських інвестицій в американське нерухоме майно», - йдеться у спільному розслідуванні." Голос Америки бреше?https://ukrainian.voanews.com/a/news-ssha-impichment-kislin-tramp-kongres/5116517.html?fbclid=IwAR2V4vY84uGb05rNBFvOBc8qrwFzcQVoh9vvjEa2IFQ08Sro5ZYyuZbed4M
 показать весь комментарий
 
 
Кто он такой, этот Сэм Кислин, куда он пошёл? Я, говорит, его в первый раз вижу...
Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП - Цензор.НЕТ 2495 ва
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх