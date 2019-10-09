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 Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП

Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе Президента.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - отметили в ОП.

Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152948
 
 
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Ага, назівается "не верьге глазам своим", а верьте мне любимому.
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случайно в туалете встретились)))))))))
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в самом сообщении уже оправдание содержится "Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США"

а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
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ну конечно... вы и до этого всегда правду говорили. как же теперь вам не поверить то...
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а бизнесмен не человек?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
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О то вже пістуни !)))) А світлини - фотошоп?)) Ой вєй!))
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снято на киностудии в Голливуде! (с)
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Ну хочь так!))) Добре шо не у Москві на Союзмультфільмі)
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- «А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
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Как все просто у Зе - послали накуй с доказательствами и все !!! ...Напомню что американские издания врать никогда не будут - там работает судебная система и за фейки любые издания получают такие штрафы что они становятся банкротами...
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ЗЕлена ганьба уже починає втягувати Україну в міжнародні скандали !
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Схемы напрямую спонсируются кремлём.Журналисты -рецидивисты.
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ну да))) кремль от действий бубочки танцует вприсядку
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Ну не встречался так не встречался...
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...
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