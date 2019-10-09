 Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Офисе Президента.
"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - отметили в ОП.
Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.
а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
Аахаха. Вы там определитесь: не встречался вовсе или "почему он не может с ним встречаться?"
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...